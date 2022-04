IRW-News: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite Corp.: Unternehmensupdate zur Grafitmine Ambato-Arana

IRW-PRESS: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite Corp.: Unternehmensupdate zur Grafitmine Ambato-Arana

Vancouver, British Columbia, Kanada (14. April 2022) - Global Li-Ion Graphite Corp. (Global Li-Ion oder das Unternehmen) (CSE: LION) möchte diese Gelegenheit nutzen, um seine Aktionäre und Interessenten auf den neuesten Stand zu bringen. Nach fast einjährigen Verzögerungen aufgrund des COVID-19-Lockdowns freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass LION im Rahmen der Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Produktion in der ersten von drei Tagebaugruben Kontakte zu wichtigen Gemeindevertretern im Gebiet seines Grafitminenprojekts Ambato-Arana geknüpft und eine Reihe öffentlicher Versammlungen mit den Menschen abgehalten hat, die in den Verwaltungsregionen in der Nähe des Projektgebiets leben. Im Rahmen der Treffen und Break-out-Sitzungen:

- hat LION seine Projektpläne vorgestellt und wurde im Hinblick auf die Erwartungen, Empfindlichkeiten und Anforderungen der lokalen Bevölkerung sensibilisiert;

- haben Menschen vor Ort ihre Hoffnungen in Bezug auf die positiven Auswirkungen des Projekts geäußert;

- haben Personen, die speziell von dem Projekt betroffen sind, einschließlich Landeigentümer und Nutzer des Projektgeländes, die Anforderungen in Bezug auf ihren weiteren Zugang und ihre weitere Nutzung sowie gegebenenfalls die Pacht und künftige Sanierung durch LION erörtert;

- wurde ein Rahmen für die Unterstützung der Gemeinde vereinbart, der Folgendes umfasst:

- Unterstützung und Verbesserung der lokalen Bildungs- und Gesundheitsdienste

- Unterstützung bei der Erweiterung der Verfügbarkeit von Trinkwasser und sanitären Einrichtungen

- Sponsoring von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen

- Instandhaltung der von der lokalen Bevölkerung genutzten Wege und Pfade im Projektgebiet

- Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Ausbildung

- Nutzung lokaler Zulieferer

- wurde auch ein Rahmen für die Beilegung von Streitigkeiten vereinbart.

Diese Treffen führten dazu, dass die örtlichen Gemeinden und deren Vorstände ihre volle Unterstützung für LION und das Projekt Ambato-Arana zusagten. Sam Malin, Chief Operating Officer, fügt hinzu: Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben, und werden weiterhin mit den madagassischen Bergbaubehörden zusammenarbeiten, um die Produktion von hochwertigem Grafit in den Minen Ambato-Arana wieder aufzunehmen.

Über die Graphitmine Ambato-Arana in Madagaskar

Die 3 vierzig Jahre geltenden Bergbaulizenzen des Projekts umfassen insgesamt 4.375 Hektar und liegen in der Nähe von Andasibe in der Provinz Toamasina in Madagaskar, 20 km südwestlich von Sheritts großflächigem Nickel/Kobalt/Laterit-Tagebau auf Ambatovy und 15 km nordöstlich der Stadt Moramanga. Von dort aus besteht über den nationalen Highway RN2 eine Verbindung zur Hauptstadt Antananarivo (114 km) und zu Madagaskars Haupthafen Toamisina (Tamatave) (240 km). Auf den Lizenzen wurde ab 1910 etwa ein Jahrhundert lang Graphit in bescheidenem Umfang produziert, was auf die auf den Lizenzgebieten angewandte Technologie zurückzuführen ist. Die Produktion wurde von den vorherigen Eigentümern aufgrund des damaligen Einbruchs der globalen Graphitmärkte und der nur teilweise abgebauten Lagerstätten eingestellt. Die Lagerstätten wurden teilweise abgebaut und stehen nun für den Abbau in größerem Stil mit modernen Produktionstechniken zur Verfügung. Sie liegen in den Graphithorizonten der äußerst aussichtsreichen Manampotsy-Formation und werden mit topographischen Erhebungen assoziiert, die über free-digging von Lateriterz und im Tagebau abgebaut werden können, was kosteneffektiver ist und keine Sprengungen erfordert. Die Graphitmineralisierung auf dem Projektgebiet scheint in gut definierten Nord-Süd-Gürteln mit eingebetteten graphitreichen, brüchigen Schichten zu liegen. Die geologischen Schichten, die von Interesse sind, sind über mehrere Kilometer kontinuierlich und weisen einen geringen Neigungswinkel auf. Die Probendaten deuten auf einen guten Gehalt (bis zu 10 % Kohlenstoffgehalt bei einigen Proben bis zu fast 14 %) und große Flocken (Jumbo-Größe) hin, die mit anderen nahe gelegenen Minen übereinstimmen, z. B. Gallois (Elate Graphite), Sahamamy & Vatomina (Tirupati Graphite) und DNI Metals Vohitsara (DNI Metals).

Allgemeine Unternehmensangelegenheiten

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass es 2,5 Millionen Incentive-Aktienoptionen, die am 20. Februar 2022 ausliefen, erneuert hat. Die neuen Optionen werden für einen Zeitraum von zwei Jahren bis zum 10. April 2024 auf 0,12 Dollar festgelegt.

