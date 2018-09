IRW-News: Global Health Clinics Ltd.: Global Health Clinics unterzeichnet Pachtabkommen hinsichtlich Pflegeklinik in Halifax

IRW-PRESS: Global Health Clinics Ltd.



: Global Health Clinics unterzeichnet Pachtabkommen hinsichtlich Pflegeklinik in Halifax

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA

24. September 2018 - Global Health Clinics Ltd. (das Unternehmen) (CSE: MJRX) (Frankfurt: 39H) hat seine kanadischen Betriebe mit der Eröffnung einer neuen Pflegeklinik in Halifax erweitert.

Die neueste Klinik von Global Health Clinics Ltd. wird sich in der gut sichtbaren Wellness Mall in der Innenstadt von Halifax befinden.

Global Health Clinics Ltd. ist bestrebt, einen sicheren und verantwortungsvollen Zugang zu legalem Cannabis zu bieten, und wir freuen uns über zahlreiche interessierte Patienten bereits am ersten Tag. Als eine von zwei Kliniken in dieser Region, die diese Dienstleistungen anbietet, werden wir in der Lage sein, zahlreiche Patienten zu behandeln und einen legalen Weg zu Cannabis bereitstellen. Alleine am Tag der Eröffnung kamen über 150 Interessenten, sagte Terry Roycroft.

Angesichts eines der höchsten Verkehrsaufkommen in Halifax ist unser Standort ideal für eine medizinische Cannabisklinik.

Der Standort von Global Health Clinics Ltd. in Halifax bietet auch Telemedizin-Dienstleistungen an, die Patienten in ländlichen Gebieten von Nova Scotia sowie auf der Prince Edward Island und in Neufundland unterstützen werden. Es werden Optionen über von Health Canada lizenzierte Hersteller bereitgestellt werden. Das klinische Personal arbeitet Hand in Hand mit Ärzten, um sichere und wirksame medizinische Cannabisprotokolle bereitzustellen.

Global Health Clinics Ltd. hat Link Media LLC damit beauftragt, die Bekanntheit des Unternehmens weiter zu erhöhen und Kommunikationsleistungen und Leistungen zur Steigerung der Marktpräsenz zu erbringen, die darauf abzielen, das Profil von Global Health Clinics Ltd. bei bestehenden und potenziellen Aktionären zu erhalten und auszubauen.

Link Media wird unabhängige Research-Berichte durch Dritte erstellen lassen und verbreiten. Jeder Bericht wird vom Unternehmen geprüft und genehmigt. Das Unternehmen behält die redaktionelle Kontrolle, um die Kohärenz zwischen den veröffentlichten Materialien zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Informationen mit den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens übereinstimmen.

Link Media ist ein vom Unternehmen unabhängiger Dienstleister und erhält für seine Dienstleistungen für das Unternehmen 150.000 US-Dollar in bar. Nach Kenntnis von Global Health Clinics Ltd. besitzt Link Media keine Wertpapiere des Unternehmens

