IRW-News: Global Health Clinics Ltd.: Global Health Clinics und einer der 3 größten lizenzierten Cannabisproduzenten Kanadas gründen Partnerschaft zur Aufnahme von Health Canada-Patienten

28. September 2018 - Global Health Clinics Ltd. (das Unternehmen) (CSE: MJRX) (Frankfurt: L002) und einer der 3 größten lizenzierten Cannabisproduzenten Kanadas haben eine bundesweite Patienten-Partnerschaft gegründet, in deren Rahmen Global Health Clinics und der lizenzierte Produzent zusammenarbeiten, um Patienten in das ACMPR-System einzubinden.

Der lizenzierte Cannabisproduzent mit Sitz auf Vancouver Island wird engagierte Mitarbeiter - nicht nur in der Provinz British Columbia, sondern bundesweit - bereitstellen, welche die Mitarbeiter von Global Health Clinics ausbilden und beim Gespräch mit den Patienten bzw. bei der Ausstellung von ACMPR-Lizenzen während der Geschäftszeiten unterstützen. Darüber hinaus wird der lizenzierte Produzent die Aufnahmeanträge der Global Health Clinic-Patienten vorrangig behandeln, damit diese ihre Bestellungen sofort einreichen können und die Auftragsbearbeitungsdauer damit deutlich verkürzt wird.

Global Health Clinics wird diesen Produzenten zu seinem Premium-Partner machen und Patienten auf ihre ersten Bestellungen einen Nachlass von 10 % gewähren.

Ich freue mich sehr, diese Patienten-Partnerschaft mit einem der größten lizenzierten Cannabisproduzenten Kanadas bekannt geben zu können. Ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen, Patienten in das ACMPR-System zu überführen, von großem Erfolg gekrönt sein werden. Dank unserer bundesweiten Behandlungszentren und diesem lizenzierten Cannabisproduzenten, der mit uns auf Bundesebene zusammenarbeitet, gründen wir eine Partnerschaft zwischen zwei der bedeutendsten Cannabisunternehmen Kanadas mit hohem Wiedererkennungswert. Auch im Zuge der in Kanada bevorstehenden Legalisierung von Cannabis für Genusszwecke wird medizinisches Cannabis aus unserer Sicht weiterhin einen riesigen Anteil am Gesamtmarkt für sich beanspruchen können, ähnlich wie in Washington und Colorado, da es sowohl gesundheitliche Vorteile als auch Kostenvorteile bietet. Wir werden unser Klinikmodell weiterentwickeln und auch unsere Präsenz erweitern, meint CEO Terry Roycroft.

