IRW-News: Global Health Clinics Ltd.: CEO von Global Health Clinics präsentiert auf dem Kamloops Summit zum Thema Opioid- und Cannabinoidforschung

CEO von Global Health Clinics präsentiert auf dem Kamloops Summit zum Thema Opioid- und Cannabinoidforschung

3. Oktober 2018 - Global Health Clinics Ltd. (das Unternehmen) (CSE: MJRX) (Frankfurt: L002) und seine Tochtergesellschaft Medicinal Cannabis Resource Center (MCRCI) freuen sich, bekannt zu geben, dass der CEO des Unternehmens, Terry Roycroft, das Unternehmen auf dem Kamloops Summit on Opioid and Cannabinoid Research (Fachveranstaltung über Opioid- und Cannabinoidforschung) präsentieren wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Aufklärung der kanadischen Gesundheitsfachkräfte über den gesundheitlichen Nutzen von Cannabis und die bevorstehende Legalisierung.

Herr Roycroft wird auf den folgenden Veranstaltungen anwesend sein:

Mastermind Studios

3. Oktober 2018

13:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit (Pazifische Zeit)

Irving Barber Studio

3. Oktober 2018

19:00 bis 21:00 Uhr Ortszeit (Pazifische Zeit)

Der Kamloops Summit on Opioid and Cannabinoid Research wird von Tilray in Zusammenarbeit mit dem British Columbia Center for Substance Abuse und Cannsolve ausgerichtet. Das Unternehmen hofft, politische Entscheidungsträger, Patienten und andere Teilnehmer des Gesundheitswesens zusammenzubringen, um das Bewusstsein für Cannabis in der Öffentlichkeit zu fördern.

Wir sind überaus begeistert, Teil dieses hochkarätigen Forums zu sein und mit medizinischem Fachpersonal in Berührung zu kommen und das zu einem Zeitpunkt, an dem wir uns auf dem Weg zur Legalisierung befinden. Damit werden wir auf Kurs bleiben können, um uns zu Kanadas führenden Cannabiskliniken zu entwickeln, sagte CEO Terry Roycroft.

