IRW-News: Global Daily Fantasy Sports Inc.: Global Daily Fantasy Sports unterzeichnet Lizenzvertrag mit Rebels Gaming Inc., einem europäischen Gaming-Anbieter

Vancouver, B.C., den 8. November 2018 - Global Daily Fantasy Sports Inc. (TSX-V: DFS / Frankfurt: 7CR) (Global oder das Unternehmen), ein B2B-Anbieter von Software für Daily Fantasy Sports, hat mit Rebels Gaming Inc. (Rebels Gaming) einen Lizenzvertrag unterzeichnet, wonach Rebel Gaming der exklusive Anbieter des Daily Fantasy Sports-Produkts und der dazugehörigen Plattform des Unternehmens wird.

Rebels Gaming ist der erste Kunde, der das Daily Fantasy Sports-Produkt von Global durch unsere strategische Partnerschaft mit OMEGA Systems (siehe Pressemeldung vom 24. Oktober 2018) in sein Angebot aufgenommen hat. Auf www.betrebels.com betreibt Rebels Gaming über seine Gaming-Marke eine Sportwetten- und sechs Casino-Lizenzen, die von der Malta Gaming Authority (die MAG) erteilt wurden. Rebels Gaming ist auch in Griechenland lizenziert und bietet dort Online-Gaming sowie Sportwetten auf www.betrebels.gr an.

Gregory Skornos, Director und Mitbegründer von Rebels Gaming, meinte: Rebels Gaming ist in vielen europäischen Ländern vertreten und unser Ziel ist es, unseren Kunden ein hochwertiges, dynamisches, unterhaltsames und vielseitiges Gaming-Erlebnis in einem sicheren und geregelten Umfeld zu bieten. Mit dem Daily Fantasy Sports-Produkt und der Plattform von Global sind unsere Kunden jetzt nur noch einen Klick von einem ganzheitlichen Daily Fantasy Sports-Wetterlebnis entfernt.

Darcy Krogh, CEO von Global Daily Fantasy Sports, sagte dazu: Es freut uns ungemein, dass wir Rebels Gaming für die bevorstehende Einführung unseres Dotcom-Netzwerks gewinnen und uns damit unseren ersten Kunden durch die Partnerschaft mit Omega sichern konnten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rebels Gaming und die Einführung seiner Kunden in die Daily Fantasy Sports-Welt.

Global Daily Fantasy Sports Inc. (TSX-V: DFS) bietet ein mandantenfähiges Gateway, das es Betreibern ermöglicht, ihren Kunden eine erstklassige Daily Fantasy Sports-Softwarelösung zu bieten. Die Plattform ermöglicht die nahtlose Integration auf Betreiberebene, ohne dabei sensible Kundendaten teilen oder gefährden zu müssen.

Durch ihre Beteiligung am Netzwerk des Unternehmens haben Betreiber die Möglichkeit, von einer ausgereiften Infrastruktur mit gemeinsamer Liquidität zu profitieren, die eigens für geregelte Marktumgebungen aufgebaut wurde.

Als ein echtes globales B2B-Netzwerk bietet das Unternehmen ein SaaS-Produkt, das eine ideale schlüsselfertige Lösung für Sportwettenanbieter, landgestützte Betreiber, Medienkonzerne und Unternehmen mit großen Datenbanken darstellt, um an der Daily Fantasy Sports-Branche zu partizipieren.

Rebels Gaming ist ein Online-Gaming-Anbieter in den regulierten Gaming-Märkten von Malta und Griechenland. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrung mit den besten Lösungen im Online-Gaming-Bereich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.betrebels.com.

