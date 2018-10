IRW-News: Global Daily Fantasy Sports Inc.: Global Daily Fantasy Sports meldet Abschluss von Privatplatzierung

IRW-PRESS: Global Daily Fantasy Sports Inc.



: Global Daily Fantasy Sports meldet Abschluss von Privatplatzierung

Vancouver (British Columbia), den 10. Oktober 2018 - Global Daily Fantasy Sports Inc. (TSX-V: DFS) (Global oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine zweite Tranche der in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Juni 2018 gemeldeten Privatplatzierungsfinanzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser zweiten Tranche wurden 3.717.205 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,15 CAD pro Einheit ausgegeben (Bruttoeinnahmen von 557.580,75 CAD).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein für den Kauf einer übertragbaren Stammaktie (jeder ganze Optionsschein, ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Besitzer, bis zum 28. September 2021 (das Verfallsdatum) eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 CAD zu erwerben.

Ungeachtet des oben Genannten könnte das Verfallsdatum der Optionsscheine vom Unternehmen nach eigenem Ermessen vorgezogen werden, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die Exchange) oder an einer anderen Börse, an der der Großteil des Handelsvolumens abgewickelt wird, ab dem 28. September 2019 an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,60 CAD liegt, wobei die Inhaber der Optionsscheine darüber informiert werden müssen.

Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen, die am 29. Januar 2019 endet.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung für neue Sportentwicklungs-, Vertriebs- und Marketingaktivitäten auf Kern- und neuen Märkten sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass die Börse für die Einreichung der endgültigen Dokumentation hinsichtlich der Privatplatzierung eine Verlängerung bis 2. November 2018 gewährt hat.

Das Unternehmen zahlte Leede Jones Gable eine Provision in Höhe von 18.000 CAD für dessen Beteiligung an der Finanzierung.

Über Global Daily Fantasy Sports Inc.

Global Daily Fantasy Sports Inc. (TSX-V: DFS) hat ein mandantenfähiges Gateway, das es Betreibern ermöglicht, ihren Kunden eine erstklassige Daily Fantasy Sports-Softwarelösung zu bieten. Die Plattform ermöglicht die nahtlose Integration auf Betreiberebene, ohne dabei sensible Kundendaten teilen oder gefährden zu müssen.

Durch ihre Beteiligung am Netzwerk des Unternehmens haben Betreiber die Möglichkeit, von einer ausgereiften Infrastruktur mit gemeinsamer Liquidität zu profitieren, die eigens für geregelte Marktumgebungen aufgebaut wurde.

Als erstes echtes globales B2B-Netzwerk bietet das Unternehmen ein SaaS-Produkt, das eine schlüsselfertige Lösung für Sportwettenanbieter, landgestützte Betreiber, Medienkonzerne und Unternehmen mit großen Datenbanken darstellt, um an der Daily Fantasy Sports-Branche zu partizipieren.

Global Daily Fantasy Sports Inc.

i. A.:-Darcy Krogh

Darcy Krogh, President und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mike Marrandino, Director

E-Mail: mike@gdfsi.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44848

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44848&tr=1

