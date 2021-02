IRW-News: Global Care Capital Inc. : ASIC, ein Portfoliounternehmen von Global Care Capital, unterzeichnet seinen ersten Royalty-Streaming-Vertrag für die Finanzierung von 208 cloudbasierten ASIC-Minern mit einer Verarbeitungsrate von 16640 Th/s

IRW-PRESS: Global Care Capital Inc.



: ASIC, ein Portfoliounternehmen von Global Care Capital, unterzeichnet seinen ersten Royalty-Streaming-Vertrag für die Finanzierung von 208 cloudbasierten ASIC-Minern mit einer Verarbeitungsrate von 16640 Th/s

4. Februar 2021 - Vancouver, BC - Global Care Capital Inc. (CSE: HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das Unternehmen oder Global Care), ein internationales Investmentunternehmen, das Beteiligungen an aussichtsreichen privaten und börsennotierten Firmen in der frühen Entwicklungsphase anstrebt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Portfoliogesellschaft ASIC Power Company (ASIC) ihre erste Royalty-Streaming-Vereinbarung (Erträge aus Lizenzgebühren) abgeschlossen hat. Es geht dabei um die Finanzierung von 208 ASIC-Minern der Firma MicroBT bzw. von gleichwertigen Herstellern mit einer Verarbeitungsrate von 16640 Tera-Hash pro Sekunde (TH/s).

Mit diesem ersten Royalty-Streaming-Vertrag wird der Ankauf von ASIC-Chips finanziert. Die ASIC-Chips dienen als Sicherheit, bis der Nennbetrag zurückgezahlt ist. Das Unternehmen rechnet damit, dass die installierten Mining-Geräte ab dem zweiten Quartal 2021 eine Lizenzgebühr abwerfen. Nach Ansicht der Unternehmensführung wir sich dies unmittelbar positiv auf die Rentabilität und die Cashflow-Generierung des Unternehmens auswirken.

Die 208 Miner produzieren 80/Th, generieren eine Hashrate von 16640 TH/s (TeraHash) und haben eine Betriebsdauer von rund 36 Monaten. Die Finanzierung wurde aus Barmitteln getätigt. Das Unternehmen rechnet mit einem Betriebsstart der Miner ab dem zweiten Quartal 2021. Das Unternehmen war in der Lage, sich für den Ankauf der Geräte einen Preis auf dem Niveau vor Dezember zu sichern; das ist etwa die Hälfte des aktuellen Marktpreises. Für die Miner wurde eine Gewährleistung von 1 Jahr gewährt; branchenüblich ist eine Gewährleistung von 6 Monaten.

Die Mehrheit der Miner - es handelt sich dabei um Computer mit einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (oder kurz: ASICs) für die Verarbeitung von SHA-256-Algorithmen (Herstellung von Bitcoins und Abwicklung von Transaktionen) - entspricht den folgenden Modellen:

- Bitmain Antminer S17+, durchschnittliche Produktionskapazität vor Übertaktung (+/- 10 %) 76 TH/s, Stromverbrauch 3040 Watt pro Stunde, Internetverbindung Breitband, Glasfaserkabel

- MicroBT WhatsMiner M31S+, durchschnittliche Produktionskapazität vor Übertaktung (+/- 10 %) 80 TH/s, Stromverbrauch 3220 Watt pro Stunde, Internetverbindung Breitband, Glasfaserkabel

Daniel Novak, Gründungsmitglied und CEO von ASIC, erklärt: Die Hashrate im Bitcoin-Netz wird sich im Jahr 2021 weiter von 136 EH/s auf 149 EH/s steigern. In diesem Sinne freut es uns außerordentlich, dass wir unseren ersten Streaming-Vertrag abschließen und damit den Weg für Royalty-Streaming-Verträge im Krypto-Mining-Sektor ebnen konnten. Dank unseres ausgedehnten Netzwerks und unserer profunden Sachkenntnis waren wir in der Lage, diese ASIC-Miner in kürzester Zeit zu besorgen - und das während der Bitcoin-Hochphase, in der die 40.000-US-Dollar-Marke durchbrochen wurde. ASIC ist im Vergleich zu einem typischen Pureplay-Miner einzigartig aufgestellt, und das verschafft uns einen Vorteil am Kapitalmarkt.

Über die ASIC Power Company

Über seine Partnerschaften mit führenden Hardware-Herstellern bietet ASIC Mining-Firmen die Möglichkeit von innovativen Streaming-Verträgen für das Mining von Kryptowährungen und den Zugang zu den vom Unternehmen entwickelten Chips. Das Unternehmen hat die Absicht, einen kostengünstigen Mining-Betrieb unter Einsatz von erneuerbaren Energien zu ermöglichen und so neue Finanzierungsstrategien in Form von Lizenzgebühren und Streaming-Verträgen auf globaler Ebene zu implementieren.

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil

