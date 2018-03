IRW-News: Glance Technologies Inc.: Glances Partner Euro Asia Pay erreicht Fundraising-Meilenstein von 5 Mio. $

IRW-PRESS: Glance Technologies Inc.



: Glances Partner Euro Asia Pay erreicht Fundraising-Meilenstein von 5 Mio. $

22. März 2017 - Vancouver, B.C., Kanada - Glance Technologies Inc. (CSE:GET. CN) (OTCQB:GLNNF) (FKT:GJT) gibt bekannt, dass sein Lizenznehmer Euro Asia Pay Holdings Inc. einen weiteren Meilenstein erreicht und Eigenkapital von mehr als 5 Mio. $ eingeworben hat, um damit seinen Geschäftsmöglichkeiten im Mobile-Payment-Bereich nachzugehen.

Euro Asia Pays jüngste Investitionsrunde von 3,98 Mio. $ erfolgte zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Kaufwarrant bestand, der in einem Zeitraum von 24 Monaten zu einem Preis von 0,48 $ pro Aktie ausübbar ist. Als Teil von Glances zuvor angekündigtem Lizenz- und Servicevertrag mit Euro Asia Pay hat Glance 8,5 Mio. Stammaktien von Euro Asia Pay zu einem angenommenen Preis von 0,07 $ pro Aktie sowie Barvergütungen für die Bereitstellung von anderen Dienstleistungen erhalten.

Vom ersten Tag an waren wir davon beeindruckt, was Morris Chen und sein Team erreicht haben, und wir sind davon überzeugt, dass die Gelder, die sie bis zum heutigen Tage eingeworben haben, ein weiterer Wettbewerbsvorteil sind und Euro Asia Pay zu einer beliebten Plattform in Nordamerika machen werden, sagte Desmond Griffin, CEO von Glance Technologies. Sie haben unglaublich tolle Arbeit geleistet, um das Kapital aufzubringen, und können wirklich stolz auf sich sein.

Euro Asia Pay nutzt die Tools und Sicherheiten von Glance Pays mobiler Zahlungsplattform, um ein einzigartiges mobiles Bezahlsystem zu schaffen, das auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten von internationalen Bewohnern, Studenten und Touristen, die von Europa und Asien aus Nordamerika besuchen, zugeschnitten ist. Das Unternehmen positioniert sich so, dass es von Trends profitieren kann, wie unter anderem der hohen Akzeptanz von mobilen Bezahlsystem in China, zum Beispiel, wo der Wert von mobilen Zahlungen bei 5,5 Billionen US-$ liegt. iResearch (https://www.ft.com/content/00585722-ef42-11e6-930f-061b01e23655)-

Außerdem haben kürzliche Untersuchungen von Nielsen und Alipay ergeben, dass 93% der chinesischen Touristen im Ausland mobil bezahlen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, und dass fast genauso viele sagen, dass sie mehr Geld ausgeben würden, wenn sie mobile Zahlsysteme verwenden könnten. Nielsen, Alipay. Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends: 2017 Survey. http://outbound-chinese-tourism-and-consumption-trends.softcx.cn/html/index_en.html

Glance Technologies besitzt und betreibt Glance Pay, ein fortschrittliches Zahlungssystem, das die Art und Weise, wie Smartphone-Nutzer entscheiden, wo sie einkaufen, Waren und Dienstleistungen bestellen, Zahlungen durchführen, digitale Belege abrufen, digitale Angebote einlösen, tolle Belohnungen erhalten und mit Händlern interagieren, revolutioniert. Glance bietet zielgerichtetes In-App Marketing, geo-orientierte digitale Coupons, Kunden-Feedback, Händlernachrichten und individuelle Belohnungsprogramme. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, eine Händler-Manager-App sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung. Glance hat vor kurzem auch eine End-to-End-Blockchain-Lösung mit einem Belohnungssystem auf Basis von Kryptowährungen gekauft, die derzeit in die Glance Pay-App eingebunden wird.

Weitere Informationen über Glance erhalten Sie auf www.glance.tech.

