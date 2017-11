IRW-News: Giyani Metals Corp.: Giyani ernennt Robin Birchall zum CEO und Director und gewährt Aktienoptionen

IRW-PRESS: Giyani Metals Corp.



OAKVILLE, ONTARIO - 28. November 2017 - Giyani Metals Corp. (TSXV: WDG) (Giyani) freut sich, mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Herrn Robin zum CEO und Director bekannt zu geben.

Herr Birchall besitzt mehr als achtzehn Jahre Erfahrung in der Finanzierung und der Leitung von Rohstoffunternehmen. Zuletzt war er Executive Chairman von Silver Bear Resources. Zuvor war er u.a. CEO eines privaten Explorations- und Produktionsunternehmen für Öl und Gas sowie V.P. Investment and Corporate Banking bei BMO Capital Markets (BMO), wo er eine Vielzahl hochkarätiger Transaktionen für Rohstoffunternehmen abwickelte. Vor seiner Tätigkeit bei BMO war Herr Birchall V.P. Corporate Finance bei Canaccord Adams Ltd. Her Birchall hat einen MBA von der University of Cape Town, einen MSc in European and International Politics von der Edinburgh, einen Première Degré en Langues Literature et Civilisation von der Stehndahl Université und einen BA von der Queens University.

Herr Birchall freut sich darauf, das unternehmenseigene Manganprojekt Kanye in Botswana in seiner Funktion als CEO des Unternehmens voranzubringen und mit dem Ziel, ein führender Anbieter von hochgradigem Mangan für die Batteriebranche zu werden, schnell weiterzuentwickeln. Herr Birchall sagte: Ich freue mich darauf, meine Branchenkontakte, die ich während meiner langjährigen Tätigkeit in der Finanzierung und Leitung von Rohstoffunternehmen im Süden Afrikas aufgebaut habe, zu nutzen, um Giyani zu einem führenden Unternehmen im hochgradigen Manganbereich zu entwickeln. Es ist mir eine riesige Freude, dem Team von Giyani beizutreten, das in dieser Industrie einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Robin bringt eine dringend erforderliche europäische Managementpräsenz in das Unternehmen ein, da wir bestrebt sind, unsere Produktionsstrategie für Mangan-Rohmaterialien in Afrika auszubauen. Er passt dank seiner wertvollen Erfahrungen sehr gut zu unserer aktuellen Unternehmensleitung und unserem Board, die sich gemeinsam für die Schaffung eines Mehrwerts für unsere Aktionäre einsetzen, sagte Chairman Duane Parnham.

In Verbindung mit der oben beschriebenen Ernennung hat Giyani im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens 750.000 Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,30 $ pro Aktie gewährt. Die Zuteilung der Optionen steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und haben unmittelbar Gültigkeit.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Duane Parnham, Chairman

Duane Parnham, Chairman

Giyani Metals Corp.

Tel: 1.289.837.0066

E-Mail: duane@parnham.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giyani annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Giyani zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist Giyani nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

