IRW-News: Gatling Exploration: Gatling erweitert sein Bohrprogramm im Goldprojekt Larder auf 20.000 Meter

IRW-PRESS: Gatling Exploration: Gatling erweitert sein Bohrprogramm im Goldprojekt Larder auf 20.000 Meter

Vancouver, British Columbia, 13. August 2019 - GATLING EXPLORATION INC. (TSXV: GTR, OTC: GATGF) (das Unternehmen oder Gatling) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund des erfolgreichen Verlaufs der ersten Etappe von 10.000 Bohrmeter sein Bohrprogramm 2019 nun auf 20.000 Bohrmeter ausdehnen wird.



Die zusätzlichen Bohrungen werden sich auf die Erweiterung der Lagerstätten Bear, Cheminis und Fernland sowie die Exploration des vor kurzem genehmigten Konzessionsgebiets Kir Vit konzentrieren.

Wichtigste Eckdaten der Explorationsbohrungen

- Schwerpunkt der zusätzlichen 10.000 Bohrmeter liegt auf der Erweiterung der Lagerstätten und der Definition neuer, hochgradiger Ziele. Gatling hat das Programm auf 20.000 Meter ausgedehnt mit dem Ziel, die Mineralisierungshorizonte bei Bear, Cheminis und Fernland zu erweitern und auch eine neue intrusionsgebundene Mineralisierung im Konzessionsgebiet Kir Vit zu explorieren.

- Außergewöhnliche Trefferquote. In jedem der ersten sechs Bohrlöcher im Bereich der Lagerstätte Bear wurde eine Goldmineralisierung durchteuft. Anhand der Bohrlöcher konnten das Vorkommen von hochgradig mineralisierten Linsen bestätigt, die Kontinuität der Mineralisierung im Fallwinkel erkundet und die mineralisierten Zonen in westlicher Richtung hin zur Lagerstätte Cheminis erweitert werden. Gatling hat bis dato 13 Bohrlöcher absolviert, 7 davon im Bereich der Lagerstätten Bear und Cheminis. Die Analyseergebnisse sind noch ausständig.

- Mineralisierungstrend mit 4 km Streichlänge. Gatling betrachtet die Lagerstätten Fernland, Cheminis und Bear als Teil eines großen Mineralisierungssystems, das sich auf einer Streichlänge von 4 km entlang der Diskontinuität Cadillac-Larder Break erstreckt, wobei innerhalb jeder Lagerstätte kleinere Verschiebungen existieren. Wie die jüngsten Ergebnisse belegen, bildet die Lagerstätte Bear einen ausgeprägten Ausläufer auf einer Streichlänge von 500 Metern und reicht in einem Teilabschnitt der Zone North Carbonate Gold (North) bis in eine Tiefe von mehr als 700 Meter (Abbildung 2).

- Zwei Bohrgeräte, laufende Bohrungen. Zwei Bohrgeräte sind zurzeit im Goldprojekt Larder im Einsatz; ein Bohrgerät exploriert die Lagerstätten Bear und Cheminis, das zweite Bohrgerät erkundet die Zone Kir Vit (Abbildungen 1, 3 & 4).

Zusammenfassung der bis dato absolvierten Bohrlöcher im Jahr 2019

Standorte der Bohrlöcher

Loch-Nr. AzimutFallwinLänge UTM OstUTM NordHöhe

kel (m) (m)

bereits vorliegende Ergebnisse

GTR-19-001A171 -67 1.047 600900 5330950 327

GTR-19-002 171 -67 996 600953 5330933 327

GTR-19-003 171 -67 1.011 600791 5330931 319

GTR-19-004W171 -50 447 600791 5330931 319

GTR-19-005W180 -67 652 600791 5330931 319

2

GTR-19-006A174 -65 921 600794 5330920 320

Ergebnisse ausständig

GTR-19-007A170 -75 1509 601007 5331166 318

GTR-19-008 315 -77 369 599330 5330194 320

GTR-19-009 180 -67 1070 600750 5330946 329

GTR-19-010 315 -77 381 599408 5330255 330

GTR-19-011 325,6 -72 309 599505 5330297 330

GTR-19-012 330 -72 339 599598 5330326 324

GTR-19-013 180 -66 642 599674 5330483 328

Ergebnisse aus den Bohrungen 2019

Loch-Nr. von (m)bis Länge Au (g/tZone

(m) (m) )

GTR-19-001A815,0 820,0 5,0 1,0 North

einschl. 816,0 817,0 1,0 1,9 North

und 818,0 819,0 1,0 1,4 North

einschl.

890,0 891,0 1,0 3,4 Ultramafisches

Gestein

933,5 934,5 1,0 2,3 South Flow

GTR-19-002 825,0 830,0 5,0 1,3 North

/Ultramafisches

Gestein

einschl. 826,4 827,0 0,6 5,9 North

/Ultramafisches

Gestein

846,0 847,0 1,0 2,2 Ultramafisches

Gestein

851,0 852,0 1,0 2,9 Ultramafisches

Gestein

925,0 927,0 2,0 0,6 South Flow

GTR-19-003 797,0 803,1 6,1 20,7 North

/Graphitische

Zone

808,0 815,0 7,8 6,6 North

/Graphitische

Zone

821,0 822,0 1,0 3,2 Ultramafisches

Gestein

967,2 968,8 1,6 1,9 South Flow

GTR-19-004W782,0 790,0 8,0 10,8 Nord

919,0 920,0 1,0 1,2 South Flow

GTR-19-005W788,0 793,0 5,0 12,7 Nord

2

810,1 815,0 4,9 2,5 Ultramafisches

Gestein

917,0 918,0 1,0 1,0 South Flow

GTR-19-006A750,5 753,5 3,0 9,7 Nord

770,6 772,0 1,4 1,3 Ultramafisches

Gestein

871,0 875,0 4,0 8,5 Alterierter

South

Flow

879,0 882,0 3,0 1,2 South Flow

Nathan Tribble, Vice President Exploration, erklärt: Im Rahmen der ersten Bohretappe über 10.000 m im Goldprojekt Larder hatten wir uns zum Ziel gesetzt, die historischen Linsen mit hochgradiger Mineralisierung zu bestätigen und die Ausmasse der bestehenden Lagerstätten zu erweitern. Wir sind mit dem Erfolg unseres bisherigen Programms sehr zufrieden und haben daher das Bohrvolumen auf insgesamt 20.000 m verdoppelt. Im Zuge des erweiterten Programms wird eine Reihe von attraktiven Zielen mit hochgradiger Goldmineralisierung in unserem neu erworbenen Konzessionsgebiet Kir Vit untersucht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48558/2019-08-13 GTR NR Gatling Expands Drill Program to 20K_DEprcom.001.jpeg

Abbildung 1. Projekt Larder - Längsschnitt Hybridlängsschnitt mit Blick Richtung Norden (mit zusammengesetzten Bohrproben)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48558/2019-08-13 GTR NR Gatling Expands Drill Program to 20K_DEprcom.002.jpeg

Abbildung 2. Projekt Bear - Hybridlängsschnitt mit Blick Richtung Norden (mit zusammengesetzten Bohrproben)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48558/2019-08-13 GTR NR Gatling Expands Drill Program to 20K_DEprcom.003.jpeg

Abbildung 3. Goldprojekt Larder - Lageplan der obertägigen Bohrungen mit geologischem Umfeld

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48558/2019-08-13 GTR NR Gatling Expands Drill Program to 20K_DEprcom.004.jpeg

Abbildung 4. Konzessionsgebiet Kir Vit - Lageplan der obertägigen Bohrungen mit geologischem Umfeld

Qualitätskontrolle

Das Bohrkernmaterial wird protokolliert und es werden Proben direkt auf dem Gelände des Projekts Larder gewonnen. Bohrkernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften zerteilt. Eine Hälfte wird an das Labor von ActLabs in Timmins (Ontario) zur Analyse übergeben, die andere Hälfte wird sichergestellt und vor Ort aufbewahrt. Der Goldgehalt sämtlicher Proben wird mittels Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie bestimmt. Bei Proben mit einem Goldgehalt über 5,0 g/t kommt standardmäßig die Flammprobe bzw. Gravimetrie zum Einsatz. Im Rahmen der Qualitätskontrolle werden bei Gatling zertifizierte Normproben und Leerproben zu Referenzzwecken routinemäßig dem Probenstrom beigefügt.

Über Gatling Exploration

Gatling Exploration ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des im ressourcenreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der Provinz Ontario gelegenen Goldprojekts Larder konzentriert. Das Konzessionsgebiet Larder beherbergt drei hochgradige Goldlagerstätten, die sich - 35 km östlich von Kirkland Lake gelegen - entlang einer Diskontinuität, dem Cadillac-Larder Lake Break, erstrecken. Das Projekt wird zu 100 % von Gatling kontrolliert und besteht aus patentierten und nicht patentierten Claims, Pachtkonzessionen und Bergbaulizenzen, die über das Gebiet der Townships McVittie und McGarry verteilt sind. Das 3.370 Hektar große Projektgelände liegt 7 km westlich der Mine Kerr Addison, aus der 11 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Alle Bereiche des Konzessionsgebiets Larder sind mit dem LKW bzw. mit geländegängigen Fahrzeugen über nicht gewartete Straßen und Zufahrtswege erreichbar.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Nathan Tribble, P. Geo., der bei Gatling Exploration als VP Exploration und als qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich zeichnet, geprüft und freigegeben.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Nav Dhaliwal, President & CEO

Gatling Exploration Inc.

Nähere Informationen über Gatling erhalten Sie über unser Anlegerservice

Telefon: 1-888-316-1050

E-Mail: ir@gatlingexploration.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie sonstigen Faktoren, welche dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen in unseren zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, können die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen und wir können daher keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge abgeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48558

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48558&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3680171095

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.