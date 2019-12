IRW-News: Galan Lithium Limited: Galan Lithium: Geophysikalische Untersuchungen bestätigen beträchtliches Solepotenzial bei Western-Basin-Projekten

IRW-PRESS: Galan Lithium Limited: Galan Lithium: Geophysikalische Untersuchungen bestätigen beträchtliches Solepotenzial bei Western-Basin-Projekten

LITHIUMSOLEPROJEKT HOMBRE MUERTO IN ARGENTINIEN

- Leitfähigkeitsuntersuchungen bei Pata Pila und Rana del Sal abgeschlossen

- Ergebnisse bestätigen Vorkommen äußerst leitfähiger Horizonte, die mit umfassenden, mit Sole gesättigten geologischen Einheiten übereinstimmen

- Leitfähige Einheiten stimmen auch mit bestätigten hochgradigen / geringfügig verunreinigten Li-Solen überein, die von den jüngsten Bohrungen rückgeführt wurden

- Ergebnisse zur Unterstützung des Beraters des Unternehmens, SRK (Australia), bei der Schätzung der ersten Ressourcen für Western-Basin-Projekte

- Ziele liegen im Becken Western Hombre Muerto, neben dem Lithiumsolebetrieb Fenix von Livent Corporation (vormals FMC)

- Ziele ergänzen die kürzlich definierte Ressource bei Candelas

19. Dezember 2019, Galan Lithium Limited (ASX: GLN) (Galan oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass geophysikalische CSAMT- (Controlled Source Audio-frequency Magnetotellurics)-Untersuchungen bei den Projekten Pata Pila und Rana del Sal zur Unterstützung der Schätzung potenzieller Lithiumsoleressourcen im Western Basin des Salars Hombre Muerto in Argentinien nun abgeschlossen sind.





Die Lizenzen Rana de Sal und Pata Pila decken große alluviale Gebiete ab, die an den Landbesitz von Livent Corporation (NYSE: LVHM) angrenzen und den westlichen Rand des Salars Hombre Muerto umfassen. Die jüngsten Bohrungen lieferten bedeutsame Abschnitte mit hochgradigen / geringfügig verunreinigten lithiumhaltigen Solen (ASX: GLN, Pressemitteilungen vom 11. September und 9. Oktober 2019) von Pata Pila sowie von eingeschränkten Probennahmen bei Rana del Sal. Die Ergebnisse bestätigten hohe Gehalte, wobei die meisten Proben Lithiumgehalte von über 900 Milligramm Lithium pro Liter mit niedrigen Magnesium-/Lithiumgehalten ergaben (Tabelle 1). Weitere vollständige Probenahmen von Grundwasserleitern sollen ebenfalls durchgeführt werden.

Tab. 1: Bereits zuvor gemeldete Labor- und Feldtestergebnisse, Pata Pila und Rana del Sal

BohrlocProbeVon Bis S.G. Leitf. Li Mg Mg/Li

h nnr (m) (m) (mg/l(ms/cm²mg/l mg/l

. ) )

PP-01-1607 99 121 1,220> 200 938 1.3381,43

9

PP-01-1609 254 301,51,222> 200 902 1.5701,74

9

PP-01-1610 493 541 1,219> 200 902 1.4401,60

9

PP-01-1611 544 580 1,221> 200 909 1.3881,53

9

PP-01-1612 582 647 1,200> 200 948 1.5461,63

9

PP-01-1613 651 718 1,200> 200 933 1.4651,57

9

RS-01-1614 32 80 1,100> 200 441 883 2,00

9

RS-01-1615 83 122 1,210> 200 1.0431.8331,76

9

Geophysikalische Untersuchungen

Einzelne Linien der CSAMT- (Controlled Source Audio-frequency Magnetotellurics)-Untersuchung wurden zunächst vor den Bohrungen bei mehreren Western-Basin-Projekten durchgeführt, wie in Abbildung 1 (ASX: GLN, 18 Oktober 2018) dargestellt ist. Angesichts der positiven Ergebnisse der Folgebohrungen führte das Unternehmen detaillierte CSAMT-Untersuchungen bei Pata Pila und Rana del Sal durch (Abbildung 1). Bei den Untersuchungen wurden erfolgreich umfassende Zonen mit hoher Leitfähigkeit kartiert, die aufgrund der Übereinstimmung mit den im Rahmen der Bohrungen vorgefundenen lithiumhaltigen Solen als Horizonte interpretiert werden, die mit den mit Sole gesättigten geologischen Einheiten übereinstimmen (siehe Abbildung 2 im Abschnitt der Beispiele).

Die Untersuchungsergebnisse werden die Schätzung einer ersten Ressource für die Western-Basin-Projekte unterstützen. Die Schätzung wird vom Ressourcenberater des Unternehmens, SRK (Australia), durchgeführt, der seine in Australien und Argentinien ansässigen Teams einsetzt und kürzlich eine erste Ressource für das Projekt Candelas finalisiert hat, das sich ebenfalls bei Hombre Muerto befindet (ASX: GLN, 1. Oktober 2019).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49658/02187163 (1)_de_PRcom.001.jpeg

Abb. 1: Western-Basin-Projekte von Galan Lithium, Salar Hombre Muerto (Argentinien)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49658/02187163 (1)_de_PRcom.002.png

Abb. 2: Beispiel für einen CSAMT-Abschnitt, Linie 10400, Rana del Sal, Salar Hombre Muerto

(Violette Farben = äußerst leitfähige Horizonte)

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Juan Pablo (JP) Vargas de la Vega

Managing Director, Galan Lithium Limited

Email: jp@galanlithium.com.au

Tel: +61 8 9322 6283

Nathan McMahon

NonExecutive Chairman, Galan Lithium Limited

Email: nathan@galanlithium.com.au

Tel: +61 8 9322 6283

Über Galan

Galan ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, das im südamerikanischen Lithium-Dreieck beim Salar Hombre Muerto in Argentinien nach Lithiumsolen sucht. Hombre Muerto weist nachweislich die höchsten Gehalte und wenigsten Unreinheiten in Argentinien auf und beherbergt den Betrieb El Fenix von Livent Corporation sowie die Sal-de-Vida-Projekte von Galaxy Resources und POSCO. Das primäre Ziel von Galan ist das angrenzende Kanalziel Candelas, ein etwa 15 Kilometer langer und drei bis fünf Kilometer breiter Kanal, dessen Projektgeophysik und Bohrungen das Potenzial für ein beträchtliches Volumen an Sole verdeutlicht haben und für den kürzlich eine erste Ressourcenschätzung erstellt wurde.

Erklärung der sachverständigen Person

Die hierin enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Luke Milan zusammengestellt oder überprüft wurden, der das Unternehmen konsultiert hat. Dr. Milan ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und verfügt über ausreichend Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die sie unternehmen, um sich als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren, relevant ist. Dr. Milan stimmt der Aufnahme seines Namens in die Angelegenheiten zu, die auf den Informationen in Form und Kontext basieren, in denen sie erscheinen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49658/02187163 (1)_de_PRcom.003.jpeg

Link zum vollständigem Report: https://www.asx.com.au/asxpdf/20191219/pdf/44cqdktwwjlj9w.pdf

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49658

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49658&tr=1

