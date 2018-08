IRW-News: GT Gold Corp. : GT Gold erweitert Saddle South nach Osten, Westen und in die Tiefe; erbohrt 32,65 g/t Au über 2,82m (innerhalb von 40,02m mit 4,67 g/t Au)

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

IRW-PRESS: GT Gold Corp.



: GT Gold erweitert Saddle South nach Osten, Westen und in die Tiefe; erbohrt 32,65 g/t Au über 2,82m (innerhalb von 40,02m mit 4,67 g/t Au)

GT Gold erweitert Saddle South nach Osten, Westen und in die Tiefe; erbohrt 32,65 g/t Au über 2,82m (innerhalb von 40,02m mit 4,67 g/t Au)

Vancouver, British Columbia - 8. August 2018 - GT Gold Corp. (das Unternehmen oder GT Gold) (TSX.V: GTT) meldet einen Abschnitt mit hochgradiger Goldvererzung in Step-out-Bohrungen im Osten und Westen ihrer aufregenden Goldentdeckung 2017 Saddle South sowie die Entdeckung eines neuen und tieferen Trends im Süden (Bohrung TTD069).

Weiter unten finden Sie die Analyseergebnisse der ersten acht Bohrungen des Explorationsprogramms 2018 des Unternehmens, das Ende Juni begann. Die Bohrungen laufen noch und weitere Analyseergebnisse stehen noch aus. Laut Erwartungen wird das Programm 2018 schätzungsweise 40 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 18.000 Meter umfassen bei einer möglichen Programmerweiterung und Bohrarbeiten bis Mitte November.

Die wichtigsten Punkte

- Bohrung TTD069: 4,67 g/t Au über 40,02m1 einschließlich 32,65 g/t über 2,82m (neue Zone ungefähr 175m südlich und östlich des Haupttrends Saddle South und ungefähr 650m vertikal unter der Oberfläche).

- Bohrung TTDD076: 8,87 g/t Au über 6,47m einschließlich 31,00 g/t über 1,54m (westliche Step-out-Bohrung, ungefähr 235m vertikal unter der Oberfläche).

- Bohrung TTD077: 6,70 g/t Au über 4,15m (östliche Step-out-Bohrung, ungefähr 135m vertikal unter der Oberfläche)

- Erweiterung des Trends der hochgradigen Abschnitte von Saddle South um zusätzliche 400m in eine Ost-West-Richtung. Dies erhöht die Gesamtstreichenlänge der Zone auf über 1 Kilometer.

- Die Vererzung bleibt in alle Richtungen offen.

Wir sind mit dem frühen Erfolg des Bohrprogramms auf Saddle South in dieser Saison sehr zufrieden. Alle Bohrungen haben eine Vererzung angetroffen, während wir Bohrungen weiter nach Osten und Westen niederbringen. Unsere Tiefenbohrungen trafen auf hohe Gehalte und große Mächtigkeiten entlang eines neuen und gut vererzten Trends nicht weit südlich und östlich des in 2017 bebohrten Gebietes. Laut Plan bringen wir jetzt ebenfalls Nachfolgebohrungen hinsichtlich letztjähriger beeindruckender Ergebnisse auf Saddle North nieder, wo unsere ersten zwei Erkundungsbohrungen ein signifikantes Potenzial für ein beachtliches Kupfer-Gold-Silber-Porphyrsystem zeigten, möglicherweise wie jenes der Mine Red Chris, die nur 20km südöstlich von Saddle liegt. Wir hoffen, das wahre Potenzial des Gebiets der Saddle-Entdeckung - sowohl North als auch South - zu demonstrieren, sagte Steve Burleton, President und CEO.

Saddle South

Das Unternehmen hat die Zone Saddle South (der Haupttrend) sowohl nach Westen als auch nach Osten um ungefähr 200m ab den Entdeckungsbohrungen 2017 ausgedehnt. Saddle South umfasst jetzt hochgradige Abschnitte entlang einer Streichlänge von über 1km (siehe Draufsicht). Alle im Rahmen des Programms 2018 niedergebrachten Bohrungen durchteuften vererzte Zonen (siehe angefügte Tabelle und Karte sowie Profilschnitte für hervorgehobene Zonen und Subzonen).

Das primäre Ziel der ersten Bohrungen im Jahr 2018 auf Saddle South war der Test der Ost- und Westerweiterungen und die Markierung der gesamten Streichenlänge der in relativ geringer Tiefe liegenden Vererzung. Dieses Ziel wird voraussichtlich erreicht werden und der vererzte Trend bleibt in beiden Richtungen offen.

---

berichtete Mächtigkeiten sind Bohrkernlängen. Wahre Mächtigkeiten werden auf ungefähr 80% der Bohrlängen der mit einem Neigungswinkel von -45 bis 50 Grad niedergebrachten Bohrungen dieser Pressemitteilung und ungefähr 60 bis 70% der steileren Bohrungen.

Das sekundäre Ziel der ersten Bohrungen im Jahr 2018 auf Saddle South war der Test der Tiefenerstreckung des vererzten Systems. Dabei durchteufte Bohrung TTD069 eine hochgradige Vererzung 650m unter der Oberfläche in einem anscheinend neuen subparallelen vererzten Trend südlich und östlich des Hauptbereichs der Bohrungen in 2017 auf Saddle South (siehe Sektion XS4150). Westlich im Streichen des Hauptbereichs der Bohrungen 2017 unterhalb des Blockgletschers westlich von Saddle Ridge und in Richtung der Westgrenze der Bohrungen 2018 lieferte die Bohrung TTD076 hohe Gehalte über große Mächtigkeiten aus mäßigen Tiefen, 235m vertikal unter der Oberfläche. Während des Bohrfortschritts werden die Bohrungen die Erweiterungen des Au-Ag-Systems Saddle South im Streichen und in Fallrichtung weiter testen und den Bereich zwischen der bekannten Vererzung des Haupttrends 2017 und den hier präsentierten neuen Abschnitten auffüllen.

Saddle North

Auf Saddle North wurde vor Kurzem mit den Bohrungen begonnen. Saddle North ist ein aufregendes Kupfer-Gold-Silber-Porphyrsystem, das gegen Ende der Saison 2017 von den ersten zwei Erkundungsbohrungen des Unternehmens durchteuft wurde. Erste Bohrergebnisse deuten starke Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Lagerstätte Red Chris an und die Entdeckungsbohrung (TTD062) war von Anfang bis Ende vererzt, wobei der Gehalt zur Tiefe zunahm. Eine geophysikalische IP-Erkundung (induzierte Polarisation), die Mitte Juli dieses Jahres durchgeführt wurde, hat bestätigt, dass die oberflächennahen geophysikalischen Eigenschaften, die in der letztährigen nur bis in geringe Tiefen reichenden Erkundung umrissen wurden, sich bis in Tiefen von 500m oder mehr erstrecken und sich im Streichen fortsetzen. Eine Anzahl von Zielen wird im Rahmen der anfänglichen 3.000 bis 5.000m umfassenden Bohrungen überprüft werden, die für das Zielgebiet Saddle North geplant sind. Dies schließt die Vertiefung von Bohrung TTD062 ein.

Tabelle 1 - Erste Analyseergebnisse des Kernbohrprogramms 2018 auf Saddle South: signifikante Abschnitte für 8 Kernbohrungen mit NQ-Durchmesser werden unten berichtet. Für Bohrstellen, Neigungswinkel und Azimut siehe begleitende Draufsicht und Bohrsektionen. Berichtete Mächtigkeiten sind Bohrkernlängen. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden für die in dieser Pressemitteilung berichteten Bohrlängen mit einem Neigungswinkel von -45 bis 50 Grad auf etwa 80% und für die stärker geneigten Bohrungen auf etwa 60 bis 70% geschätzt.

Bohrung Au Abschnitvon (m) bis (m)Ag

(g/t) t (g/t)

(m)

TTD065 0,33 169,96 55,04 -225,00 -

einschließ5,42 1,51 100,74 -102,25 -

lich

und 1,14 8,29 113,12 -121,41 -

und 1,02 5,19 128,53 -133,72 -

und 1,03 6,92 190,54 -197,46 -

TTD065 3,58 1,22 265,00 -266,22 64.87

TTD066 0,44 107,62 64,38 -172,00 -

einschließ1,74 3,56 108,00 -111,56 -

lich

und 6,65 3,47 149,72 -153,19 -

TTD067 0,81 63,24 49,81 -113,05 -

einschließ1,86 5,33 50,67 -56,00 -

lich

und 5,52 3,89 63,48 -67,37 -

TTD068 0,40 125,00 48,00 -173,00 -

einschlie2,04 5,63 87,00 -92,63 -

ßlich

und 1,76 5,69 95,88 -101,57 -

TTD068 0,48 59,07 189,00 -248,07 -

einschließ1,59 3,00 193,00 -196,00 -

lich

und 1,25 3,30 209,70 -213,00 -

und 2,04 1,56 227,18 -228,74 -

und 2,27 1,74 234,87 -236,61 -

TTD068 1,02 7,87 325,56 -333,43 -

einschließ10,45 0,44 328,03 -328,47 -

lich

TTD068 0,79 22,63 352,83 -375,46 -

einschließ3,27 0,78 362,70 -363,48 -

lich

und 3,60 3,31 366,00 -369,31 -

TTD069 4,67 40,02 673,35 -713,37 -

einschließ32,65 2,82 675,18 -678,00 -

lich

und 13,78 3,88 681,84 -685,72 -

und 8,04 4,45 698,25 -702,70 -

TTD071 0,54 56,93 194,83 -251,76 -

einschließ1,32 14,00 237,76 -251,76 -

lich

oder einsc4,14 3,96 237,76 -241,72 -

hließlich

oder 8,19 1,48 240,24 -241,72 -

TTD071 0,85 76,32 347,11 -423,43 -

einschließ2,04 21,12 397,22 -418,34 -

lich

oder einsc2,94 9,68 397,22 -406,90 -

hließlich

oder 33,38 1,15 406,46 -407,61 -

TTD076 1,24 70,44 421,56 -492,00 -

einschließ8,87 6,47 431,78 -438,25 -

lich

oder einsc31,00 1,54 436,71 -438,25 -

hließlich

oder 2,48 6,72 482,84 -489,56 -

TTD077 2,63 21,86 135,19 -157,05 -

einschließ4,32 6,28 135,19 -141,47 -

lich

oder einsc13,57 1,71 136,74 -138,45 -

hließlich

einschließ3,08 9,87 147,18 -157,05 -

lich

oder einsc6,70 4,15 147,18 -151,33 -

hließlich

oder einsc33,10 0,76 150,57 -151,33 -

hließlich

Tabelle 2 - Einzelheiten der ersten Kernbohrungen 2018 auf Saddle South: wichtige Informationen über die obigen 8 Kernbohrungen, siehe unten. Für Bohrstellen siehe begleitende Draufsicht und Bohrsektionen.

Bohrung Azimut NeigungLänge Höhe (UTM E UTM N Sektio

( ( (m) m) n

Grad) Grad)

TTD065 180 -50 492 1595 4335506408250XS3550

TTD066 180 -50 480 1732 4341496408248XS4150

TTD067 180 -75 171 1595 4335506408250XS3550

TTD068 180 -65 453 1595 4335506408250XS3550

TTD069 180 -70 777 1732 4341496408248XS4150

TTD071 30 -50 525 1693 4338906407927XS3900

A

TTD076 170 -45 516 1636 4335006408400XS3500

TTD077 180 -50 249 1621 4344206408126XS4420

QA/QC-Verfahren

GT Gold hat ein rigoroses Qualtätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (Quality Assurance/Quality Control, QA/QC) implementiert, um die besten Praktiken bei der Probennahme und Analyse der Bohrkerne zu gewährleisten. Einzelheiten dieses Programm finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter: http://www.gtgoldcorp.ca/projects/tatogga/.

Alle Analysen wurden von ALS Canada Ltd. durchgeführt. Die Probenvorbereitung erfolgte in ALSs Einrichtung in Terrace, British Columbia. Die Analysen wurden im Labor in North Vancouver durchgeführt. Die Analysenwerte wurden nicht gedeckelt. Die unten aufgeführten Analysenergebnisse sind nur Ergebnisse der Brandprobe. Für Gold wird die Brandprobe gemäß ALS-Protokoll Au-AA26 (0,01 bis 100,00 g/t Au) durchgeführt. Dafür wird eine Probeneinwaage von 50 Gramm verwendet. Analysenergebnisse gleich oder größer al 5 g/t Au werden gravimetrisch berechnet und niedriger-haltige Proben werden mit dem Atomabsorptionsverfahren analysiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Charles J. Greig, M.Sc., P.Geo., Vice President, Exploration for GT Gold Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Über GT Gold

Der Schwerpunkt von GT Gold Corp. ist auf die Suche nach Gold im geologisch ertragreichen Gebiet der berühmten Region Golden Triangle von British Columbia gerichtet. Das Hauptaktivum des Unternehmens ist das 44.206 Hektar große Konzessionsgebiet Tatogga in der Nähe von Iskut (BC), das in der Nähe von Straßen- und Strominfrastruktur liegt. Im Jahr 2017 entdeckte das Unternehmen in seinem Zielgebiet Saddle, das sich in einem sanften Tal nur 10 Kilometer vom Highway 37 entfernt befindet, ein bedeutendes neues Gold-Silber-Vorkommen. Die Entdeckung bei Saddle besteht aus zwei Teilen: ein hochgradiges, oberflächennahes, epithermales Gold-Silber-Erzgangsystem bei Saddle South und ein großes, bedecktes mineralisiertes Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-System in der Nähe bei Saddle North. Geolophysikalische Messungen lassen darauf schließen, dass beide Systeme weitläufig sind und die ersten frühen Bohrergebnisse weisen darauf hin, dass Saddle North Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Lagerstätte Red Chris aufweist. Die Saddle -Entdeckung fand im November 2017 auf der Fachmesse Mines and Money mit dem Exploration Discovery Award für ihre Bedeutung internationale Anerkennung. Das Unternehmen hat die Unterstützung wichtiger Institutionen und wichtiger kanadischer Anleger und ist vollständig finanziert für das 18.000 Meter umfassende Programm mit Erweiterungsbohrungen, das derzeit bei dieser spannenden neuen Entdeckung durchgeführt wird.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

GT Gold Corp.

Steve Burleton

President und Chief Executive Officer

Tel: (647) 256-6752

Website: www.gtgoldcorp.ca

GT Gold Corp.

Charles J. Greig, P.Geo

Vice President, Exploration

Tel: (250) 492-2331

GT Gold Corp.

Amandip Singh

Direktor, Corporate Development

Tel: (647) 256-6754

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Faktoren - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen kann man zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben oder Variationen dieser Ausdrücke erkennen. Außerdem beinhalten sie Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, könnten, dürften, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die unter der Überschrift Risk Factors oder an anderer Stelle in den Unterlagen dargelegt sind, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von jenen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, auf Grundlage der Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Meldung zur Verfügung standen, angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den Erwartungen in diesen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung gelten und nicht gewährleistet werden kann, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitrahmen oder überhaupt eintreten. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, betont das Unternehmen ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Bohrplan 2018 und Profilschnitte Saddle South

Ein Bohrplan und fünf Profilschnitte finden Sie unten. Die Lage jeder Bohrsektion ist mit einer roten gestrichelten Linie in der Draufsicht markiert. Die gleichen Abbildungen finden Sie im Teil Downloads auf der Homepage des Unternehmens (links herunterscrollen): http://www.gtgoldcorp.ca/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44223/GT PR14 2018 - First 2018 Drill Results - FINAL_DEPRcom.001.jpeg

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44223/GT PR14 2018 - First 2018 Drill Results - FINAL_DEPRcom.002.jpeg

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44223/GT PR14 2018 - First 2018 Drill Results - FINAL_DEPRcom.003.jpeg

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44223/GT PR14 2018 - First 2018 Drill Results - FINAL_DEPRcom.004.jpeg

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44223/GT PR14 2018 - First 2018 Drill Results - FINAL_DEPRcom.005.jpeg

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44223/GT PR14 2018 - First 2018 Drill Results - FINAL_DEPRcom.006.jpeg

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44223

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44223&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36251Y1051

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.