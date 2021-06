IRW-News: GGX Gold Corp: GGX-Analyseergebnisse für Gold, Silber and Tellur, 880 g/t Silber und 660 ppm Tellur über 0,53 Meter im Erzgang Perky im historischen Goldcamp Greenwood BC

Weitere Suchergebnisse zu "GGX GOLD CORP.":

IRW-PRESS: GGX Gold Corp: GGX-Analyseergebnisse für Gold, Silber and Tellur, 880 g/t Silber und 660 ppm Tellur über 0,53 Meter im Erzgang Perky im historischen Goldcamp Greenwood BC

Vancouver, British Columbia - 17. Juni 2021- GGX Gold Corp. (TSX-V: GGX), (OTCQB: GGXXF), (FRA: 3SR2) (das Unternehmen oder GGX) freut sich, die Analyseergebnisse für Silber und Tellur für die Erzgänge Perky und C.O.D aus dem Diamantbohrprogramm im Jahr 2020 in der im Bergbaucamp Greenwood im südzentralen British Columbia gelegenen Liegenschaft Gold Drop (die Liegenschaft), an der das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung hält, bekanntzugeben.





Die Analyseergebnisse für Silber und Tellur wurden vor kurzem für alle im Jahr 2020 gebohrten C.O.D (COD20-01 bis COD20-019)- und Perky (PKY20-01 bis PKY20-17)-Erzgänge erhalten Die Analyseergebnisse für Gold wurden in der Pressemeldung vom 7. April 2021 berichtet.

Der etwa 200 Meter westlich des C.O.D-Erzganges gelegene Erzgang Perky berichtete das bedeutendste Ergebnis von 235 g/t Gold, 880 g/t Silber und 660 ppm Tellur über einen Kernabschnitt von 0,53 Metern aus Bohrloch PYK20-08. Das Unternehmen plant, die Diamantbohrungen zur Abgrenzung hochgradiger Gold-, Silber- und Tellurmineralisierung im Erzgang Perky im Jahr 2021 fortzusetzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59055/GGXJune172021SilverTelluriumCODPerkyVein_DE_PRcom.001.png

Bohrkern aus PKY20-08: Quarzgang

Im Folgenden eine Aufstellung der Bohrabschnitte mit mehr als 1 Gramm Gold pro Tonne für die Erzgänge C.O.D und Perky. Goldwerte von mehr als 20 Gramm Gold pro Tonne sind fett gedruckt.

BohrlocVon (Bis AbschnittsGoldSilbeTellurBeschreibung

h m) (m) länge (g/r (ppm)

(m) t) (g/t

)

PKY20-060,4860,90,45 1,666,64 5,86 Quarzader, Pyrit in

1 3

Granodiorit

PKY20-027,9128,40,5 4,7237,6 21 Quarzader, Pyrit

4 1 in

Granodiorit

PKY20-00,96 1,850,89 26,766,5 40,8 Quarzgang, sichtbar

7 es

Gold

PKY20-01,85 2,3 0,45 119,250 122 Quarzgang, Pyrit

7 5

PKY20-00,7 1,310,61 2,073,36 3,2 Quarzgang, rostig

8

PKY20-01,31 1,730,42 9,6364,6 43,2 Quarzgang, rostig

8

PKY20-01,73 2,260,53 235 880 660 Quarzgang, sichtbar

8 es

Gold

PKY20-02,26 2,870,61 81,4471 229 Quarzgang, sichtbar

8 es

Gold

PKY20-010,4410,90,53 7,4753 41,5 Quarzgang, Pyrit

9 7

PKY20-010,9711,40,5 2,7316,6 9,63 Quarzgang, rostig,

9 7 Pyrit

PKY20-19,2 10,00,86 26,9163 109,5 Quarzgang

2 6

PKY20-13,38 3,880,5 2,4616,5510,75 Quarzgang, Pyrit

3

PKY20-14,59 5,090,5 3,7228,4 26,1 Quarzgang, Pyrit

3

PKY20-15,09 5,620,53 7,2654,6 34 Quarzgang, Pyrit

3

PKY20-15,62 6,190,57 20,4107 59 Quarzgang, Pyrit

3

PKY20-136,7637,30,56 1,4 13,2 8,26 Quarzstringer, Pyri

4 2 t

PKY20-12,66 3,260,6 3,5414,7512,5 Quarzgang

5

PKY20-18,75 9,230,48 2,4419,2 10,8 Quarzgang, Pyrit

5

PKY20-19,23 9,660,43 3,8119,4511,3 Quarzgang

5

COD20-015,6116,20,67 2,229,74 7,72 Quarzgang, Pyrit

9 8

COD20-016,2816,60,32 1,7531,4 191 Quarzgang

9

COD20-018,2 18,70,59 11,9123 94,9 Quarzgang, Pyrit

9 9 5

COD20-117,5717,90,4 2,4429,2 17,1 Quarzgang

0 7

COD20-119,6720,60,95 2,4517,3 16,8 Quarzader, Pyrit

0 2

COD20-120,6221,81,18 27,7114 135,5 Quarzgang

0

COD20-118,0318,40,4 9,1430,8 43,6 Quarzgang

1 3

COD20-120,2420,70,5 9,6622,1 25,6 Quarzader, Pyrit

1 4

COD20-121,4 22,41,09 3,3416,8 14,45 Quarzader, Pyrit

1 9

Bitte um Beachtung, dass die Abschnittslängen den Bohrkernlängen entsprechen und keine wahren Mächtigkeiten darstellen. Aufgrund fehlender Information zur Geometrie der Erzgänge C.O.D und Perky können die wahren Mächtigkeiten derzeit nicht bestimmt werden.

Die in dieser Meldung veröffentlichten Analysen wurden von ALS Global - Geochemistry Analytical Lab in Nord-Vancouver, BC, Kanada durchgeführt. ALS ist ein unabhängiges, voll akkreditiertes, kommerzielles Labor. Alle mineralisierten Erzgangproben wurden mit Hilfe des Metallsiebverfahrens (ALS-Code Au-SCR24) analysiert. Gold wurde durch Brandprobe bestimmt. Bei anderen Proben wurde Gold mit Hilfe der Brandprobe unter Verwendung einer 50 Gramm schweren Probe und AA-Abschluss bestimmt. Über der Grenze liegende Proben wurden erneut durch Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Andere Metalle wurden im Rahmen eines 48- Elemente-Paketes unter Verwendung eines Vier-Säuren-Abschlusses analysiert, Bestimmung erfolgte durch ICP-MS.

Das Unternehmen gibt außerdem die Gewährung von 800.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,16 Dollar an seine Direktoren, Führungskräfte, Angestellten und Berater bekannt. Die Optionen sind über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Direktor, Führungskraft, Angestellter oder Berater des Unternehmens gekündigt. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar und unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Gewährungsdatum und der anwendbaren behördlichen Genehmigung.

Sebastien Ah Fat, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Berater des Unternehmens, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung genehmigt.

Für das Board of Directors:

Barry Brown, CEO

604-488-3900

Office@GGXgold.com

Investor Relations:

IR@GGXgold.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59055/GGXJune172021SilverTelluriumCODPerkyVein_DE_PRcom.002.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen über den Erwerb bestimmter Mineralkonzessionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind dementsprechend inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keinerlei Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Ansichten, Annahmen, Schätzungen und Vorhersagen über das Geschäft, die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Dazu zählen, dass der aktuelle Preis von Mineralien, auf die das Unternehmen abzielt, und die aktuelle Nachfrage nach diesen anhalten oder sich verbessern wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Explorationslizenzen und andere Genehmigungen einzuholen; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich ändert; dass Finanzierungen gegebenenfalls zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle erleidet; und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, weitere Beteiligungen an Mineralprojekten zu identifizieren und zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erwerben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sind Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen, die schwer vorhersehbar sind. Die Anleger werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Dazu gehören, dass die Ressourcenexploration und -erschließung ein spekulatives Geschäft ist; dass die Umweltgesetze und -vorschriften strenger werden; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, gegebenenfalls weitere Mittel zu beschaffen; Wechselkursschwankungen; schwankende Rohstoffpreise; Betriebsstörungen und -risiken; Wettbewerb; mögliche Unfähigkeit, geeignete Akquisitionsmöglichkeiten zu finden und/oder diese abzuschließen; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind. Diese und andere Risiken können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse sehr unterschiedlich ausfallen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen, die vollständig durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt sind, verlassen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es keine Verpflichtung hat, etwaige Änderungen solcher freiwilligen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59055

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59055&tr=1

