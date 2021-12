IRW-News: GCM Mining Corp.: GCM Mining gibt mehrere hochgradige Bohrergebnisse aus den laufenden Bohrkampagnen 2021 in der Mine und auf dem brachliegenden Gelände in Segovia bekannt

IRW-PRESS: GCM Mining Corp.: GCM Mining gibt mehrere hochgradige Bohrergebnisse aus den laufenden Bohrkampagnen 2021 in der Mine und auf dem brachliegenden Gelände in Segovia bekannt

DER ERFOLG AUF DEM BRACHLIEGENDEN GELÄNDE SETZT SICH FORT, EINSCHLIESSLICH 62,34 G/T AU UND 37,3 G/T AG AUF 0,40 M AUS DEN ERSTEN BOHRUNGEN AUF DER ADER LA GUARIDA

TORONTO, KANADA, Donnerstag, 16. Dezember 2021 - GCM Mining Corp. ("GCM Mining" oder das "Unternehmen") (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/ ) meldete heute mehrere hochgradige Abschnitte aus den jüngsten 130 Diamantbohrlöchern (insgesamt 30.714 Meter) aus den Bohrprogrammen 2021 in der Mine und in der Nähe der Mine sowie 28 Diamantbohrlöcher (insgesamt 6.946 Meter) aus den Brownfield-Bohrprogrammen 2021 bei seinem Betrieb Segovia. Das Unternehmen meldete auch die Untersuchungsergebnisse von 8 zusätzlichen Start-Diamantbohrlöchern (4.509 Meter) aus dem laufenden Richtungsbohrprogramm in der Zone El Silencio Deep.

Zu den bedeutenden hochgradigen Abschnitten der jüngsten Bohrergebnisse gehören:

Mineninterne und bergbaunahe Bohrungen

- Sandra K: 138,25 g/t Au und 574,0 g/t Ag auf 0,33 Metern auf der Techo-Ader Sandra K (SK-ES-006);

- Sandra K: 120,77 g/t Au und 682,0 g/t Ag auf 0,54 Metern auf der Techo-Ader Sandra K (SK-IU-179);

- Chumeca: 26,89 g/t Au und 17,2 g/t Ag auf 0,55 Metern in der Footwall Ader Chumeca (CH-IU-036);

- El Silencio: 128,78 g/t Au und 43,7 g/t Ag auf 0,30 Metern in der Ader Manto (ES-EU-027);

- El Silencio: 28,20 g/t Au und 24,7 g/t Ag auf 0,75 Metern in der Ader 450 (ES-MH08-06);

- El Silencio: 66,87 g/t Au und 12,9 g/t Ag auf 0,74 Metern in der Ader Manto (ES-MH08-10);

- Providencia: 53,66 g/t Au und 26,1 g/t Ag auf 0,46 Metern in der Ader Providencia Footwall (PV-IU-286);

- Carla: 25,46 g/t Au mit 24,6 g/t Ag auf 0,39 Metern auf der Hängeader La Gran Colombia (CA-ES-023C).

Brownfield-Bohrungen

- Vera: 1,83 g/t Au und 432,3 g/t Ag auf 0,42 Metern in der Ader Lluvias (VER-ES-017);

- Marmajito: 22,56 g/t Au und 21,8 g/t Ag auf 0,54 Metern in der Ader Marmajito. (MAR-EU-008);

- Manzanillo: 41,22 g/t Au und 58,2 g/t Ag auf 0,63 Metern in der Ader Manzanillo (MAN-EU-001);

- La Guarida: 62,34 g/t Au und 37,3 g/t Ag auf 0,40 Metern in der Ader La Guarida (CR-ES-014).

Serafino Iacono, Executive Chairman von GCM Mining, kommentierte: "Unsere Bohrprogramme im Jahr 2021 in der Mine und auf dem Gelände liefern uns weiterhin hervorragende Ergebnisse, die Segovias Position unter den fünf hochgradigsten Untertage-Goldbetrieben weltweit bestätigen. Wir werden diese Ergebnisse in unsere jährlichen Mineralreserven- und Ressourcen-Updates einfließen lassen, die voraussichtlich Ende März 2022 bekannt gegeben werden. Die Ergebnisse von Sandra K und El Silencio beeindrucken weiterhin sowohl in Bezug auf die Gehalte als auch auf die Mächtigkeit und werden zweifellos zu einem bedeutenden Ressourcenwachstum in Verbindung mit einer Verlängerung der Lebensdauer der Mine führen. Ein neuer Erzkörper, der bei Providencia entdeckt wurde, bietet ebenfalls das Potenzial für ein zusätzliches Wachstum der Mineralressourcen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Darüber hinaus lassen erste hochgradige Ergebnisse aus den Adern Manzanillo und La Guarida unsere laufende Brownfield-Bohrkampagne, die im Jahr 2022 fortgesetzt wird und sich auf die anderen 24 bekannten Adern konzentriert, die wir derzeit nicht abbauen, als eine aufregende Möglichkeit erscheinen, Ressourcen und neue Minen bei Segovia hinzuzufügen. "

Die laufenden Infill- und Step-Out-Bohrprogramme in der Mine und in der Nähe der Mine für das Jahr 2021 begannen Anfang Januar mit vier Diamantbohrgeräten, die von eigens dafür errichteten unterirdischen Bohrstationen aus betrieben werden und insgesamt etwa 40.000 Meter umfassen, was etwa 67 % des gesamten Bohrprogramms für dieses Jahr entspricht. Die Infill- und Step-Out-Bohrungen in der Mine und in der Nähe der Mine konzentrieren sich auf den Ersatz der Minenproduktion des Jahres 2021 und das organische Wachstum durch die Erweiterung der Ressourcen und Reserven in den wichtigsten Minen des Unternehmens. Die anderen 33 % der für 2021 geplanten Bohrkampagne, die sich auf die Erschließung neuer Ressourcen aus den Brownfield-Explorationszielen konzentriert, die die 24 Adern innerhalb des Segovia-Bergbautitels umfassen, die derzeit nicht in Produktion sind, begannen Ende 2020 beim Projekt Vera mit einem Diamantbohrgerät, das von eigens errichteten Oberflächenbohrstationen aus betrieben wurde. 100 % der gesamten Bohrkampagne in der Mine und in der Nähe der Mine für 2021 und etwa 50 % der Brownfield-Explorationsbohrkampagne wurden bis Ende Oktober abgeschlossen.

GCM Mining hat derzeit acht Diamantbohrgeräte in Segovia in Betrieb. Zwei Bohrgeräte arbeiten an der Ressourcendefinition in der Mine Sandra K von einer eigens dafür errichteten Oberflächenplattform und einer unterirdischen Bohrstation in den unterirdischen Erschließungen der Mine Sandra K aus; zwei Bohrgeräte arbeiten von zwei eigens dafür errichteten unterirdischen Bohrstationen in den unterirdischen Erschließungen der Mine El Silencio aus und erproben die Adern 450 und Manto auf Ebene 38 sowie die Ader National im Sektor Lejanias; ein Bohrgerät ist an der Oberfläche bei Carla im Einsatz, um die hochgradigen Abschnitte, die während der Bohrkampagne 2020 in der Tiefe angetroffen wurden, weiterzuverfolgen; zwei Bohrgeräte sind an der Oberfläche auf dem La Guarida-Cristales-Trend im Einsatz; und ein Bohrgerät ist an der Oberfläche bei Vera im Einsatz, um die nordöstliche Erweiterung des Adersystems und eine Goldanomalie im Boden zu erproben.

Wichtigste Highlights

Bohrauftrag im Bergwerk und in der Nähe des Bergwerks

Sandra K.

Die bergwerksinternen Infill-Bohrungen von der unterirdischen Station SK5290, die vor Ebene 4 installiert wurde, wurden abgeschlossen. Mit diesem Programm wurde ein durch frühere Bohrungen umrissener Erzausläufer, der in einem Block des Sandra-K-Adersystems vorkommt, der von einer Reihe von Verwerfungen begrenzt wird, die nach Nordosten verlaufen und in Richtung Norden steil abfallen und mit dem Lejanias-Verwerfungssystem in Zusammenhang stehen, weiter in die Tiefe ausgedehnt, und zwar auf etwa die zukünftigen Ebenen 7 bis 9. Dieser Erzkörper ist in der Tiefe weiterhin offen. Ein hochgradiger Goldabschnitt wurde in Bohrloch SK-IU-174 (192,95 Meter) auf dem Hauptgangsystem mit einem Höchstgehalt von 47,00 g/t Au und 568,0 g/t Ag auf 0,50 Metern auf der Techo-Ader Sandra K durchteuft. Dieser Erzkörper bietet das Potenzial für eine weitere Phase des Ressourcenwachstums und die hochgradigen goldmineralisierten Abschnitte, die bisher angetroffen wurden, bestätigen die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe.

Zusätzliche Infill-Bohrungen in der Mine von der unterirdischen Station SK5480 aus, die vor Ebene 4 installiert wurde, wurden abgeschlossen. Mit diesem Programm wurde der Erzgang, der von der Station SK5290 aus gebohrt wurde, und der Haupterzgang, der sich im nördlichen Verwerfungsblock der Mine Sandra K befindet und durch den Abbau in den oberen Ebenen des bestehenden Betriebs sowie durch frühere Bohrungen umrissen wurde, weiter nach unten, etwa bis zur Ebene 9, abgegrenzt und erweitert. In 17 Bohrlöchern (3.077 Meter) wurden im Hauptgangsystem mehrere hochgradige Goldvorkommen durchteuft, wobei der maximale Durchschneidungsgrad von 120,77 g/t Au mit 682,0 g/t Ag auf 0,54 Metern im Techo-Gang Sandra K (SK-IU-179) erreicht wurde.

Die Explorationsbohrungen von der Oberflächenplattform SK5050 aus, die sich im südlichen Verwerfungsblock des Adersystems befindet, wurden abgeschlossen. Dieses Programm, das in einem Bohrabstand von 150 m x 150 m niedergebracht wurde, zielte darauf ab, einige schmale Erzgänge, die durch frühere Oberflächenbohrungen umrissen wurden, bis zu den zukünftigen Ebenen 8 bis 12 zu erweitern. In 9 Bohrlöchern (4.570 Meter) wurden im Hauptgangsystem mehrere hohe Goldgehalte durchteuft, wobei der höchste Durchschneidungsgrad 138,25 g/t Au mit 574,0 g/t Ag auf 0,33 Metern in der Ader Sandra K Techo (SK-ES-006) betrug.

Zusätzliche Explorationsbohrungen von den Oberflächenplattformen SK5700, SK5875 und SK6020 aus, die sich im nördlichen Verwerfungsblock des Adersystems befinden, wurden durchgeführt, wobei die Programme auf den ersten beiden Plattformen abgeschlossen wurden, während sie auf der dritten noch im Gange sind. Alle diese Programme wurden in einem großen Bohrabstand von 100 m x 100 m bis 150 m x 150 m niedergebracht und zielten darauf ab, das Hauptgangsystem von Sohle 6, der tiefsten Sohle der Mine, um 500 Meter neigungsabwärts zu erweitern. Die Bohrungen konnten erfolgreich weiter entlang des Streichs und neigungsabwärts bis etwa zur Ebene 11, dem Hauptgangsystem, erweitert werden. In 13 Bohrlöchern (5.593 Meter) wurden im Hauptgangsystem mehrere hochgradige Goldvorkommen durchteuft, wobei der höchste Durchschneidungsgrad 16,78 g/t Au mit 334,2 g/t Ag auf 0,45 Metern in der Ader Sandra K Techo (SK-ES-015) betrug.

Chumeca

Von der unterirdischen Station CH4780, die auf Ebene 3 installiert wurde, wurden Infill-Bohrungen in der Mine durchgeführt, um die Kontinuität der Ader Chumeca in der Nähe der Kreuzung mit der Ader Sandra K Techo nachzuweisen. Die Bohrungen konnten diese Kontinuität erfolgreich nachweisen, allerdings ist die Ader sehr schmal und die Gehalte sind unregelmäßig. In 6 Bohrlöchern (820 Meter) wurden im Hauptgangsystem zwei hohe Goldgehalte durchteuft, die zwei unterschiedliche Strukturen umreißen, die als Hanging-wall- und Footwall-Ader von Chumeca bezeichnet werden und als Abspaltung der Hauptader Chumeca interpretiert werden, mit maximalen Schnittwerten von 47,32 g/t Au mit 71,6 g/t Ag auf 0,60 Metern in einer unbekannten Struktur (CH-IU-035) und 26,89 g/t Au mit 17,2 g/t Ag auf 0,55 Metern in der Footwall-Ader von Chumeca (CH-IU-036).

El Silencio

Das laufende Richtungsbohrprogramm in der Zone El Silencio Deep zielt darauf ab, den südlichen Erzausläufer unterhalb der Ebene 40, der tiefsten Ebene des historischen Abbaus der Ader Manto durch Frontino Gold Mines, zu erweitern und besser abzugrenzen. Die Bohrungen im südlichen Erzausläufer bestätigen weiterhin erfolgreich die hochgradige Beschaffenheit der Ader 450 und erweitern die abwärts gerichtete Kontinuität einer (südlichen) der beiden ausgeprägten hochgradigen Domänen, die zuvor auf der Ader Manto kombiniert wurden, um 150 Meter. Die Ader 450, die als niedrigwinklige Ader oder Manto interpretiert wird, tritt in der hängenden Wand der Ader Nacional auf, etwa 40 Meter vertikal darüber. In 8 Startlöchern (4.509 Meter) wurden mehrere hochgradige Goldvorkommen durchteuft, wobei die maximalen Durchschneidungsgrade 28,20 g/t Au mit 24,7 g/t Ag auf 0,75 Metern in der Ader 450 (ES-MH08-06) und 66,87 g/t Au mit 12,9 g/t Ag auf 0,74 Metern in der Ader Manto (ES-MH08-10) betragen.

Die laufenden Explorationsbohrungen in der Mine von der unterirdischen Station ES4170 aus, die auf der Ebene 17 der Mine Providencia installiert wurde, sollten die Kontinuität der Ader Manto im südlichsten Teil der Mine El Silencio beweisen. Bei den Bohrungen konnte diese Kontinuität in Verbindung mit hohen Gehalten erfolgreich nachgewiesen werden. In 5 Bohrlöchern (2.123 Meter) wurden mehrere hochgradige Goldvorkommen durchteuft, mit Höchstwerten von 128,78 g/t Au mit 43,7 g/t Ag auf 0,30 Metern (ES-EU-027) und 74,46 g/t Au mit 109,8 g/t Ag auf 0,95 Metern, beide auf der Ader Manto (ES-EU-029).

Providencia

Von der unterirdischen Station PV6115 aus, die sich am westlichsten Ende und außerhalb der Ebene 14 befindet, wurden bergwerksinterne Infill-Bohrungen durchgeführt, um den hochgradigen Abschnitt zu erproben, der in Bohrloch PV-IU-276 angetroffen wurde, das sich unterhalb der Erschließung der Ebene 14 im Westen befindet und einen neuen Erzkörper mit einer horizontalen Breite von 42 Metern und einem Durchschnittsgehalt von 25,0 g/t Au durchschnitt. Mehrere mittlere bis hohe Goldgehalte wurden in 20 Bohrlöchern (1.868 Meter) auf dem Hauptgangsystem durchteuft, wobei der maximale Durchschneidungsgrad 53,66 g/t Au mit 26,1 g/t Ag auf 0,46 Metern auf der Ader Providencia (PV-IU-286) betrug. Dieser neue Erzkörper bietet das Potenzial für ein zusätzliches Wachstum der Mineralressourcen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine.

Carla

Die Step-Out- und Infill-Bohrprogramme wurden von den Oberflächenplattformen CA4840 bzw. CA4850 aus durchgeführt, wobei das Programm auf der ersten Plattform abgeschlossen wurde, während es auf der zweiten noch im Gange ist. Das Bohrprogramm von der Station CA4840 aus, das mit einem Bohrabstand von 50 m x 50 m konzipiert wurde, zielte darauf ab, den südlichen Teil des Adersystems La Gran Colombia östlich der Ebenen 3 bis 6 zu erkunden. In 7 Bohrlöchern (1.381 Meter) wurden auf dem Hauptgangsystem einige mittlere bis hohe Goldgehalte durchteuft, wobei der maximale Durchschneidungsgrad von 25,46 g/t Au mit 24,6 g/t Ag auf 0,39 Metern auf der Hängeader La Gran Colombia (CA-ES-023C) erreicht wurde. Die Bohrungen von der Station CA4850 aus sollten das Adersystem La Gran Colombia weiter neigungsabwärts von den Bohrungen der Station CA4840 aus erproben und die Abschnitte dieser Folgebohrung mit einigen hochgradigen Abschnitten korrelieren, die in der Bohrphase 2020 entdeckt wurden. Bislang ist es noch schwierig, die hochgradigen Abschnitte mit den Hauptstrukturen des bisher interpretierten Adersystems La Gran Colombia zu korrelieren, das Folgendes umfasst: die Ader La Gran Colombia ("LGC"), eine nach Norden verlaufende Hauptader mit einem durchgehenden Streich von mehr als 700 Metern, die bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 250 Metern erbohrt wurde und auf der in der Vergangenheit ein kleiner Untertagebau betrieben wurde; eine Hängeader (LGC-HW1"), die subparallel und in unmittelbarer Nähe der LGC verläuft und einfällt und in der Tiefe in die LGC übergeht oder ausläuft;und eine mögliche dritte hochgradige, schmale neue Struktur, die als Brekzie (LGC-FW1") protokolliert wurde und im Fußbereich der LGC vorkommt und als sanft nach Norden einfallende Ausläufer der LGC interpretiert wird.

BRACHBOHRUNG

Vera

Explorationsbohrungen von der Oberflächenstation VER4980 aus bestätigten die Kontinuität der Ader Lluvias im Südosten der Mine Vera.

Weitere Explorationsbohrungen, die in einem Abstand von 50 m x 50 m niedergebracht wurden, wurden von zwei zusätzlichen Oberflächenstationen VER5220 und VER5560 aus fortgesetzt, um den auf der Ader Lluvias angetroffenen Erzkörper in Richtung Nordosten zu erweitern. In der Ader Lluvias wurden in 10 Bohrlöchern (2.598 Meter) mehrere hohe Silbergehalte mit einem Höchstgehalt von 1,83 g/t Au und 432,0 g/t Ag auf 0,46 Metern (VER-ES-017) durchteuft.

Marmajito

Das Brownfield-Explorationsbohrprogramm, das im Februar 2021 mit einem Diamantbohrgerät von der unterirdischen Bohrstation PV5630 aus begann, die auf Ebene 17 der Mine Providencia installiert ist, wurde Anfang Juni mit insgesamt 2.491 Metern in 10 Bohrlöchern abgeschlossen. Ziel dieses Programms war es, die Erweiterung der Struktur in Richtung Westen und neigungsabwärts zu erproben. Durch die Bohrungen konnte die Struktur erfolgreich erweitert werden, doch die Ader ist schmal. In 6 Bohrlöchern (1.441 Meter) wurden mehrere hochgradige Goldvorkommen durchteuft, wobei die höchsten Durchschneidungswerte 22,56 g/t Au mit 21,8 g/t Ag auf 0,54 Metern in der Ader Marmajito. (MAR-EU-008).

Manzanillo

Das Brownfield-Ziel Manzanillo ist durch eine nach Nordosten verlaufende und nach Osten abfallende Ader gekennzeichnet, die sich in einem komplexen strukturellen Block befindet, der im Osten durch das Adersystem El Silencio, im Westen durch das System Verticales North und im Norden durch die K-Verwerfung begrenzt wird. Dieses Ziel ist historisch dafür bekannt, dass es den hochgoldhaltigen Erzgang Victoria Reina beherbergt.

Die auf 4 Ebenen erschlossenen Grubenbaue scheinen darauf hinzuweisen, dass der historische Erzgang eine NW-Neigung aufweist, im Gegensatz zu der üblichen NE-Neigung aller anderen Erzgänge im gesamten Bergbaudistrikt Segovia-Remedios.

Das erste Brownfield-Explorationsbohrprogramm, das auf der Ader Manzanillo durchgeführt wurde, begann Anfang Juni 2021 mit einem Diamantbohrgerät, das von der unterirdischen Bohrstation ES5225 aus betrieben wurde, die auf Ebene 23 der Mine El Silencio installiert ist, und wurde Ende August mit insgesamt 1.115,50 Metern in drei Bohrlöchern abgeschlossen. Dieses Programm, mit dem die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung der Ader Manzanillo erprobt werden sollte, war äußerst erfolgreich, da die Struktur um mehr als 1.000 Meter erweitert werden konnte. Es wurden mehrere mittel- bis hochgradige Goldvorkommen durchteuft, mit einem maximalen Gehalt von 41,22 g/t Au und 58,2 g/t Ag auf 0,63 Metern in der Ader Manzanillo (MAN-EU-001).

La Guarida-Cristales Trend

Das laufende Brownfield-Explorationsbohrprogramm auf dem hochgradigen La Guarida-Cristales-Trend, der sich im nördlichsten Sektor des Titels befindet, begann im August 2021 mit einem Diamantbohrgerät, das zunächst von der Oberflächenbohrplattform CR6640 und anschließend von der Bohrplattform CR6700 aus betrieben wurde. Dieses Bohrprogramm wurde konzipiert, um die südliche Erweiterung der Ader La Guarida von der Plattform CR6640 aus zu erkunden und die abwärts gerichtete Erweiterung des Erzganges der Mine La Guarida von der Plattform CR6700 aus zu testen. Der Trend La Guarida-Cristales verläuft etwa 1,2 km entlang des Streichens, wobei sich die Minen La Guarida und Cristales am südlichen bzw. nördlichen Ende des Trends befinden. Die Mine Cristales wurde von Frontino Gold Mines (FGM) betrieben, die die Mine auf 6 Ebenen erschlossen hat, wobei die längste Ebene (Ebene 4) etwa 658 Meter lang ist. Die Goldmineralisierung bei La Guarida befindet sich vorwiegend in einer N10-20° verlaufenden, sigmoidalen Quarzader, die mäßig (20-30°) nach Süden abfällt und eine Mächtigkeit von 0,15 m bis 1,30 m aufweist und in Granodiorit bis Quarz-Monzonit eingebettet ist. Die Art der Mineralisierung ist durch zwei Hauptstufen der Mineralisierung gekennzeichnet: "Stufe 1" wird durch milchigen Quarz, verstreuten oder verschachtelten Pyrit, Bleiglanz und Sphalerit repräsentiert, während Stufe 2" durch grauen Quarz und gebänderten Pyrit gekennzeichnet ist, der mit Bleiglanz und Sphalerit verwachsen ist. Bei La Guarida wurden bisher insgesamt 8 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.404 Metern gebohrt, wobei in der Ader La Guarida (CR-ES-014) ein Höchstgehalt von 62,34 g/t Au mit 37,3 g/t Ag auf 0,40 Metern festgestellt wurde.

In den folgenden Tabellen sind die wichtigsten Abschnitte der laufenden Bohrprogramme 2021 in der Mine, in der Nähe der Mine und auf dem Brachland seit der Pressemitteilung vom 9. Juni 2021 aufgeführt.

Mineninternes und bergbaunahes Bohrprogramm

SANDRA K MINE

Übertage-Bohrstation SK5700

Loch Von (m) Bis (m)Breite Au Ag Ader

(m) (g/t) (g/t)

SK-ES-004A339.62 342.21 2.59 7.05 3.2 SKT

SK-ES-007 117.52 117.98 0.46 11.86 19.9 SNO

SK-ES-007 352.13 353.39 1.26 7.27 20.0 SKT

einschließ352.47 352.91 0.44 15.14 32.2 SKT

lich

SK-ES-010 182.50 183.10 0.60 11.68 33.6 SNO

SK-ES-015 342.96 344.07 1.11 8.75 186.5 SKT

einschließ343.62 344.07 0.45 16.78 334.2 SKT

lich

Übertage-Bohrstation SK5050

SK-ES-006 478.80 479.79 0.99 106.92 349.0 SKT

einschließ478.80 479.13 0.33 138.25 574.0 SKT

lich

SK-ES-009 456.28 457.85 1.57 3.28 12.4 SKT

einschließ456.28 456.64 0.36 9.59 7.2 SKT

lich

SK-ES-011 460.25 461.99 1.74 6.65 10.5 SKT

einschließ461.42 461.99 0.57 18.66 19.0 SKT

lich

SK-ES-013 496.31 497.62 1.31 12.77 11.4 SKT

einschließ496.31 496.87 0.56 28.0 26.5 SKT

lich

SK-ES-020 511.38 516.61 5.23 0.92 3.0 SKT

einschließ516.03 516.61 0.58 7.24 8.6 SKT

lich

SK-ES-021 515.09 517.16 2.07 8.43 8.5 SKT

einschließ516.05 516.55 0.50 30.23 19.7 SKT

lich

Übertage-Bohrstation SK6020

SK-ES-022 387.93 391.24 3.31 1.61 9.3 SKT-FW

einschließ390.77 391.24 0.47 8.32 16.4 SKT-FW

lich

U-G-Bohrstation SK5290

SK-IU-174*171.30 173.55 2.25 16.58 138.8 SKT

einschließ171.30 171.80 0.50 47.00 568.0 SKT

lich

U-G-Bohrstation SK5480

SK-IU-179*132.87 135.07 2.20 35.65 185.2 SKT

einschließ134.53 135.07 0.54 120.77 682.0 SKT

lich

SK-IU-180*136.31 138.21 1.90 15.48 64.9 SKT

einschließ136.31 137.15 0.84 31.90 116.4 SKT

lich

SK-IU-182*115.78 116.56 0.78 11.93 40.6 6640

SK-IU-182*122.63 128.00 5.37 1.75 9.9 SKT

einschließ122.63 123.00 0.37 17.35 99.2 SKT

lich

SK-IU-183*120.42 121.00 0.58 10.67 36.7 6640

SK-IU-183*131.80 133.04 1.24 6.71 30.7 SKT

einschließ131.80 132.15 0.35 13.48 58.2 SKT

lich

SK-IU-184*181.53 182.45 0.92 14.44 24.4 SKT-FW

SK-IU-184A185.34 186.73 1.39 47.49 105.7 SKT-FW

*

einschließ185.66 186.24 0.58 106.55 235.2 SKT-FW

lich

SK-IU-185*202.90 203.40 0.50 52.02 36.6 SKT-FW

SK-IU-187*117.75 118.96 1.21 12.90 52.3 SKT

SK-IU-188*134.85 138.16 3.31 3.15 19.4 SKT

einschließ134.85 135.18 0.33 13.03 42.5 SKT

lich

SK-IU-189*158.75 160.42 1.67 7.48 21.7 SKT

einschließ160.05 160.42 0.37 12.11 35.5 SKT

lich

SK-IU-193*224.50 225.79 1.29 32.30 0.4 SKT-FW

einschließ225.35 225.79 0.44 91.22 0.4 SKT-FW

lich

SK-IU-194*127.22 128.23 1.01 9.57 1.8 6640

SK-IU-194*154.14 156.24 2.10 16.80 9.0 SKT

SANDRA K MINE - ADER CHUMECA

U-G-Bohrstation CH4780

CH-IU-035*77.55 78.15 0.60 42.32 77.6 SNO

CH-IU-036*125.70 126.25 0.55 26.89 17.2 CHU-FW

El SILENCIO MINE

U-G-Bohrstation ES5980

ES-EU-014*42.30 42.79 0.49 34.85 26.7 TEN

ES-EU-016*73.56 73.86 0.30 7.16 4.1 SNO

ES-EU-016*76.27 76.60 0.33 6.03 2.7 SNO

ES-EU-016*168.92 169.24 0.32 6.39 11.9 VEM

ES-EU-021*119.20 122.65 3.45 2.56 2.8 VEM

einschließ119.20 119.70 0.50 14.10 8.7 VEM

lich

ES-EU-022*108.56 109.45 0.89 9.25 62.5 VEM

U-G-Bohrstation ES4170

ES-EU-027*340.52 346.66 6.14 8.09 3.8 VEM

einschließ346.36 346.66 0.30 128.78 43.7 VEM

lich

ES-EU-028*308.90 309.42 0.52 19.01 12.9 VEM

ES-EU-029*350.35 352.35 2.00 37.39 52.4 VEM

einschließ350.35 351.30 0.95 74.46 109.8 VEM

lich

U-G-Bohrstation ES5240

ES-IU-130*99.85 100.40 0.55 7.72 1.3 450

ES-IU-130*105.70 106.25 0.55 9.64 3.8 450-FW

ES-IU-131*15.86 16.30 0.44 23.24 42.8 NAL

U-G-Bohrstation ES5200

ES-IU-137*31.34 32.03 0.69 9.29 1.6 SNO

ES-IU-139*46.66 47.30 0.64 8.99 5.4 VPP

El SILENCIO DEEP - DIREKTES BOHREN

U-G-Bohrstation ES5690

ES-MH08-04919.08 919.74 0.66 7.01 10.3 450

**

ES-MH08-051110.58 1111.260.68 6.67 12.0 VEM-FW

**

ES-MH08-06911.55 914.03 2.48 9.23 8.3 450

**

einschließ911.55 912.30 0.75 28.20 24.7 450

lich

ES-MH08-071075.35 1075.970.62 6.37 5.3 VEM

**

ES-MH08-081044.45 1046.061.61 7.40 19.4 VEM

**

einschließ1044.45 1045.000.55 14.67 3.1 VEM

lich

ES-MH08-09719.91 720.34 0.43 6.13 6.9 SNO

**

ES-MH08-09853.16 855.75 2.59 10.71 4.3 450

**

einschließ853.93 854.79 0.86 26.55 7.7 450

lich

ES-MH08-101033.71 1036.943.23 15.99 5.9 VEM

**

einschließ1035.48 1036.220.74 66.87 12.9 VEM

lich

ES-MH08-11875.40 876.30 0.90 14.55 0.7 450

**

PROVIDENCIA-MINE

Übertage-Bohrstation PV6800

PV-ES-011 189.08 189.59 0.51 8.41 35.2 SNO

PV-ES-011 321.20 321.54 0.34 30.82 4.2 SNO

PV-ES-016 234.37 235.37 1.00 5.62 0.3 SNO

einschließ234.37 234.88 0.51 11.00 0.5 SNO

lich

U-G-Bohrstation PV5630

PV-EU-032*83.88 84.27 0.39 16.55 9.6 SNO

U-G-Bohrstation PV6115

PV-IU-286*65.90 66.36 0.46 53.66 26.1 PRO-FW

PV-IU-288A87.41 96.65 9.24 0.85 7.0 PRO

*

einschließ95.85 96.65 0.80 6.09 5.0 PRO

lich

CARLA MINE

Übertage-Bohrstation CA4840

CA-ES-023C160.35 163.42 3.07 4.48 3.9 LGC-HW

einschließ161.94 162.33 0.39 25.46 24.6 LGC-HW

lich

CA-ES-024 209.86 210.17 0.31 12.60 13.8 SNO

CA-ES-027 184.54 186.12 1.58 3.89 9.6 LGC

einschließ185.34 186.12 0.78 6.50 17.8 LGC

lich

Brownfield Bohrprogramm

VERA VEIN

Loch Von An BreitAu Ag AuEq (ppAder

e (ppm) (ppm) m)

Übertage-Bohrstation VER5220

VER-ES-01258.9259.50.67 1.31 334.0 5.76 LLV

6 2 9

VER-ES-01252.5252.90.46 1.83 432.3 7.59 LLV

7 4 6

VER-ES-01252.6252.90.30 4.96 91.50 6.18 LLV

8 5 5

Oberflächen-Bohrstation VER5560

VER-ES-0278.7579.280.53 1.83 273.7 5.48 LLV

2

VER-ES-0293.7094.300.60 1.25 320.0 5.52 LLV

5

MARMAJITO VEIN

U-G-Bohrstation PV5630

Loch Von (m) Nach Breite Au Ag Ader

(m) (m) (g/t) (g/t)

MAR-EU-007167.41 168.34 0.93 15.25 5.9 MAR

*

einschließ167.80 168.34 0.54 17.39 4.4 MAR

lich

MAR-EU-008229.00 229.45 0.45 6.35 5.7 MAR

*

MAR-EU-008252.40 252.94 0.54 22.56 21.8 MAR-FW

*

ADER MANZANILLO

U-G-Bohrstation ES5225

MAN-EU-001227.24 227.87 0.63 41.22 58.2 MAN

*

MAN-EU-001352.25 353.00 0.75 9.17 11.0 SON

*

MAN-EU-002276.35 276.84 0.49 9.14 6.8 MAN

*

LA GUARIDA-ADER

Übertage-Bohrstation CR6640

CR-ES-013 72.62 73.46 0.84 3.69 19.2 LG

einschließ73.16 73.46 0.30 9.82 52.2 LG

lich

Übertage-Bohrstation CR6700

CR-ES-014 202.06 203.00 0.94 28.29 16.0 LG

einschließ202.06 202.46 0.40 62.34 37.3 LG

lich

* Bezeichnet unterirdische Bohrlöcher. Die unterirdischen Infill-Bohrlöcher wurden in einem Winkel von 54 bis -86 Grad zur Horizontalen gebohrt. Die Gehalte der Probenabschnitte über 6,0 g/t Au werden gemeldet. Die Gehalte beziehen sich auf Quarzgangabschnitte und sind längengewichtete Komposita. Die Breite ist die Probenlänge und entspricht nicht unbedingt der tatsächlichen Breite der Ader. Alle Gold- und Silbergehalte sind ungeschnitten und werden nicht auf eine Mindestabbaubreite verdünnt. Der Au-Äquivalent-Gehalt (AuEq) wurde unter Verwendung eines Au:Ag-Preisverhältnisses von 75:1 und einer 100%igen Gewinnung berechnet.

** Bezeichnet die Mutter- und Startlöcher der Richtungsbohrungen. Die Startlöcher für die Richtungsbohrungen wurden in einem Winkel von -35 bis -62 Grad zur Horizontalen gebohrt. Es werden Probenabschnitte mit Gehalten über 6,0 g/t Au gemeldet.

Abkürzungen von Venennamen: SKT: Ader Sandra K Techo. SKT-FW: Sandra K Techo Fußwandader. 6640: Ader 6640. CHU-FW: Ader Chumeca Footwall. VEM: Ader Manto. VEM-FW: Ader Manto Footwall. 450: Ader 450. 450-FW: Ader 450 Footwall. NAL: Ader Nacional. TEN: Tensionaler Erzgang. VPP: Haupterzgang. PRO-FW: Providencia-Fußgang. LGC: Ader La Gran Colombia. LGC-FW: La Gran Colombia Fußwandader. LLV: Ader Lluvia. MAR: Ader Marmajito. MAR-FW: Ader Marmajito Footwall. MAN: Manzanillo-Ader, MAN-FW: Manzanillo-Footwall-Ader. LG: Ader La Guarida. SNO: unbenannte Ader.

Die Ergebnisse der Explorations- und Infill-Bohrungen in der Mine werden für 87 Löcher (13.742 m) gemeldet, darunter: 18 Löcher (3.270 m) bei Sandra K (SK-IU-174, SK-IU-179 bis SK-IU-194), von denen eines verloren ging; 7 Löcher (946 m) bei Chumeca (CH-IU-033 bis CH-IU-038), von denen eines verloren ging; 33 Löcher (6.034 m) bei El Silencio (ES-IU-126 bis ES-IU-140 und ES-EU-014 bis ES-EU-030), von denen zwei verloren gingen; und 29 Löcher (3.492 m) bei Providencia (PV-IU-286 bis PV-IU-303 und PV-EU-025 bis PV-EU-033), von denen eines verloren ging. Für 4 Bohrlöcher bei Sandra K, 5 Bohrlöcher bei Chumeca, 21 Bohrlöcher bei El Silencio und 26 Bohrlöcher bei Providencia liegen keine Ergebnisse oberhalb des Cut-off-Gehalts vor, weshalb diese Bohrlöcher in der Tabelle nicht aufgeführt sind.

Die Ergebnisse der oberflächennahen Explorationsbohrungen werden für 43 Löcher (16.972 m) gemeldet, darunter: 23 Löcher (10.588 m) bei Sandra K (SK-ES-004A, SK-ES-006 bis SK-ES-023), von denen eines verloren ging; 6 Löcher (2.876 m) bei Providencia (PV-ES-011 bis PV-ES-016); und 14 Löcher (3.508 m) bei Carla (CA-ES-022 bis CA-ES-032), von denen drei verloren gingen. Für 12 Bohrlöcher bei Sandra K, 5 Bohrlöcher bei Providencia und 11 Bohrlöcher bei Carla liegen keine Ergebnisse oberhalb des Cut-off-Gehalts vor, weshalb diese Bohrlöcher in der Tabelle nicht aufgeführt sind.

Die Ergebnisse der Brownfield-Explorationsbohrungen werden für 28 Löcher (6.946 m) gemeldet, darunter: 11 Löcher (2.985 m) bei Vera (VER-ES-015 bis VER-ES-025); 6 Löcher (1.441 m) bei Marmajito (MAR-EU-007 bis MAR-EU-012); 3 Löcher (1.116 m) bei Manzanillo (MAN-EU-001 bis MAN-EU-003); und 8 Löcher (1.404 m) bei La Guarida (CR-ES-009 bis CR-ES-015), von denen eines verloren ging. Für 6 Bohrlöcher bei Vera, 4 Bohrlöcher bei Marmajito, 1 Bohrloch bei Manzanillo und 6 Bohrlöcher bei La Guarida liegen keine Ergebnisse über dem Cut-off-Gehalt vor, weshalb diese in der Tabelle nicht aufgeführt sind.

Die Ergebnisse der Richtungsbohrungen von einer eigens errichteten Station bei El Silencio werden von 8 Startlöchern (ES-MH08-04 bis ES-MH08-11) mit insgesamt 4.509 m gemeldet, die alle auf dem südlichen Erzausläufer gebohrt wurden.

Bitte beachten Sie auch die beigefügten illustrativen Karten, die die Bohrprogramme Sandra K-Chumeca, El Silencio-Manzanillo, Providencia-Marmajito, Carla, Vera und La Guarida zeigen.

Qualifizierte Person

Dr. Stewart D. Redwood, PhD, FIMMM, FGS, Senior Consulting Geologist des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und erstellte oder überprüfte die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung. Die Verifizierung umfasste eine Überprüfung der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben sowie eine Überprüfung der entsprechenden Untersuchungsdatenbanken und Untersuchungszertifikate.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben aus Segovia wurden von SGS Laboratories Ltd (ISO 9001:2008) in deren Labor in Medellin aufbereitet und untersucht. Das Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrophotometer (AAS") untersucht. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze von 10,0 g/t Gold lagen, wurden mittels einer 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Silber wurde mittels Königswasseraufschluss und AAS-Abschluss untersucht. Silberproben über 500 g/t wurden mittels Salpeter- und Salzsäureaufschluss mit AAS-Abschluss auf Erzgehalte untersucht; der höchste Gehalt wurde von SGS Laboratories Ltd. in Lima, Peru, doppelt geprüft. Leer-, Standard- und Doppelproben wurden routinemäßig zur Qualitätssicherung und -kontrolle eingesetzt und überwacht.

Über GCM Mining Corp.

GCM Mining ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen derzeit der größte Untertage-Gold- und Silberproduzent mit mehreren Minen in seinem hochgradigen Segovia-Betrieb. In Guyana treibt das Unternehmen das Projekt Toroparu voran, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte auf dem amerikanischen Kontinent. GCM Mining besitzt auch etwa 44 % von Aris Gold Corporation (TSX: ARIS) (Kolumbien - Marmato), eine etwa 27 %ige Beteiligung an Denarius Silver Corp. (TSX-V: DSLV) (Spanien - Lomero-Poyatos; Kolumbien - Guia Antigua und Zancudo) und eine etwa 26%ige Beteiligung an Western Atlas Resources Inc. (TSX-V: WA) (Nunavut - Meadowbank).

Weitere Informationen über GCM Mining finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.gcm-mining.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsichtserklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien, einschließlich Explorationsprogrammen und Mineralressourcen und -reserven, enthalten können. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von GCM Mining wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2021 beschrieben, das auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und GCM Mining lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mike Davies

Finanzvorstand

(416) 360-4653

investorrelations@gcm-mining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anhang 1 - Abschnitte der Infill- und Explorationsbohrungen der Mine Sandra K

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.001.jpeg

Anhang 2 - Querschnitt durch das Sandra K Adersystem

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.002.png

Anhang 3 - Abschnitte der Infill-Bohrungen von Chumeca

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.003.jpeg

Anhang 4 - Abschnitte der Infill- und Explorationsbohrungen in der Mine El Silencio (Nordseite)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.004.jpeg

Anhang 5 - Abschnitte der Infill- und Explorationsbohrungen in der Mine El Silencio (Südseite)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.005.jpeg

Anhang 6 - Querschnitt durch das tiefe Adersystem El Silencio

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.006.png

Anhang 7 - Gehaltsabschnitte der Explorationsbohrungen in der Mine El Silencio für den Erzgang Manzanillo

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.007.jpeg

Anhang 8 - Gehaltsabschnitte der Infill-Bohrungen der Mine Providencia

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.008.jpeg

Anhang 9 - Gehaltsabschnitte der Explorationsbohrungen in der Mine Providencia für die Ader Marmajito

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.009.jpeg

Anhang 10 - Querschnitt durch die Adersysteme Providencia und Marmajito

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.010.png

Anhang 11 - Abschnitte der Infill-Bohrungen in der Mine Carla

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.001.jpeg

Anhang 12 - Gehaltsabschnitte der Infill-Bohrungen der Ader Vera

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.012.jpeg

Anhang 13 - Gehaltsabschnitte der Ader La Guarida bei Explorationsbohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63251/16122021_DE_GCM_SegoviaDE.013.jpeg

