IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury kündigt 2021 Explorationspläne für Committee Bay an

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury kündigt 2021 Explorationspläne für Committee Bay an

Toronto, Kanada - 17. Februar 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-virtual-roadshow-investor-presentation-with-qa-january-2021/) freut sich, seine Explorationspläne für 2021 für das Goldprojekt Committee Bay in der Region Kitikmeot in Nunavut bekannt zu geben.



Das Unternehmen plant, in diesem Sommer zwischen 5.000 Metern (m) und 10.000 m zu bohren, vorbehaltlich der COVID-Beschränkungen, mit dem Ziel,: 1) das unterexplorierte hochgradige Aderziel Raven zu bebohren, das sich entlang einer 8 Kilometer (km) langen Scherungszone befindet, die das Potenzial hat, sich in eine bedeutende Entdeckung zu verwandeln; 2) die Lagerstätte Three Bluffs durch die Bohrung eines Hauptleiters neigungsabwärts von einem hochgradigen Teil der Ressource zu erweitern; und 3) die bisherigen geologischen Arbeiten an den Zielen entlang des Korridors Aiviq - Kalulik voranzutreiben, um sie in das Bohrstadium zu bringen.

"Die Aktionäre sind mit dem Projekt Committee Bay, das als einer der größten noch unerforschten Grünsteingürtel Nordamerikas gilt, in Nunavut einzigartig positioniert. Wir werden das erste Bohrprogramm von Fury auf dem Projekt starten. Wir verfügen über eine robuste erste Ressource, mehrere ausgereifte hochgradige Explorationsziele und ein erfahrenes Team mit den nötigen Fähigkeiten, um unsere Wachstumspläne zu verwirklichen", sagte Mike Timmins, President und CEO von Fury.

Raven Prospect Übersicht

Das Konzessionsgebiet Raven befindet sich im südwestlichen Drittel des Goldgürtels Committee Bay, etwa 80 km westlich der Lagerstätte Three Bluffs (Abbildung 1). Das Grundstück befindet sich entlang einer 8 km langen Scherungszone, in der eine definierte Goldmineralisierung in Quarz-Arsenopyrit-Adern in stark gescherten Gabbros und mafischem Vulkangestein auf einer Streichlänge von etwa 1,2 km vorkommt (Abbildungen 2 und 3). In der Vergangenheit wurden 207 Gesteinsproben in dem definierten Mineralisierungsgebiet entnommen, wobei 30 Proben Werte von mehr als 5 g/t Gold mit einem Spitzenwert von 143 g/t Gold lieferten. Wichtig ist, dass bisher nur 1,2 km der 8 km langen Scherungszone systematisch erkundet wurden.

Das Grundstück verfügt über insgesamt neun historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.670 m mit Abschnitten einschließlich 5,49 m mit 12,6 g/t Gold, 2,84 m mit 31,1 g/t Gold und 5,38 m mit 2,99 g/t Gold auf einer gebohrten Streichlänge von 400 m. Historische Bohrungen auf dem Grundstück haben einen hochgradigen Mineralisierungskörper mit einer Länge von etwa 250 m definiert, der in Richtung Osten um 30 Grad abfällt und entlang des Streichens und neigungsabwärts offen ist (Abbildung 4). Fury plant, das Grundstück Raven durch aggressive Step-Outs zu bebohren, um die Größe des Systems zu demonstrieren und die gesamte Länge der 8 km langen Scherungszone zu erkunden, um neue Ziele durch systematische Bodenproben und geologische Kartierungen zu definieren.

"Unser technisches Team sieht in den hochgradigen Adern auf dem Raven-Prospekt die höchste Wahrscheinlichkeit für eine große Entdeckung auf dem Gürtel in diesem Jahr, da die historischen Bohrungen uns in die Lage versetzen, den Körper durch aggressive Step-Outs schnell zu erweitern. Darüber hinaus werden wir unsere hochprioritären geophysikalischen Ziele durch den kritischen Schritt der Kartierung weiter vorantreiben, um die Geometrie zu definieren, während wir diese Ziele bis zum Bohrstadium vorantreiben", kommentierte Michael Henrichsen, SVP, Exploration von Fury.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56776/FURY_17022021_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Zeigt ausgewählte Ziele im 300 km langen Committee Bay Gold Belt. Fury plant, in der Sommerbohrkampagne 2021 das Grundstück Raven zu bebohren und die Lagerstätte Three Bluffs zu erweitern.

Bohrungen zur Erweiterung der Three Bluffs-Lagerstätte

Die Lagerstätte Three Bluffs enthält eine hochgradige Ressource, die durch 525.000 Unzen mit 7,85 g/t Gold in der angezeigten Kategorie und 720.000 Unzen mit 7,64 g/t Gold in der abgeleiteten Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Committee Bay Project, Nunavut Territory, Canada" vom 31. Mai 2017 in der Fassung vom 23. Oktober 2017, der auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Ressourcen werden mit Cut-off-Gehalten von 3,0 g/t Gold für den Tagebau und 4,0 g/t Gold für den Untertagebau geschätzt.

Kategorie definiert ist. Die Lagerstätte ist durch eine Goldmineralisierung charakterisiert, die in einer gefalteten, verkieselten und sulfidierten Bändereisenformation vorkommt. Die Antiklinale, die die Lagerstätte definiert, hat eine Streichlänge von etwa 4 km und wurde von 150 m bis 650 m vertikaler Tiefe gebohrt und ist neigungsabwärts offen (Abbildung 4). Die hochgradige Mineralisierung in der Lagerstätte steht in Zusammenhang mit hohen Leitfähigkeitsreaktionen aufgrund der intensiven Sulfidierung der gebänderten Eisenformation, wie sie in der Scharnierzone der Antiklinale zu sehen ist (Abbildung 5).

Furys primäres Ziel bei der Lagerstätte Three Bluffs ist ein leitfähiger Körper, der 600m mal 200m in einer vertikalen Tiefe zwischen 300m und 500m misst (Abbildung 5). Das Ziel befindet sich neigungsabwärts von einer hochgradigen Mineralisierung innerhalb der Schenkel der Antiklinale und ist mit den folgenden Abschnitten versetzt: 5m mit 40,6 g/t Gold, 5,3m mit 29,03 g/t Gold, 11m mit 16,23 g/t Gold, 5m mit 15,2 g/t Gold, 2m mit 21,81 g/t Gold und 2m mit 19,38 g/t Gold. Das Unternehmen plant, über den gesamten Leitungskörper zu bohren, um das Potenzial für ein Ressourcenwachstum in der Lagerstätte zu demonstrieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56776/FURY_17022021_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Veranschaulicht 1,2 km langen mineralisierten Fußabdruck auf dem Raven-Projekt innerhalb der größeren 8 km langen Raven-Scherzone.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56776/FURY_17022021_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Veranschaulicht das mineralisierte Segment der Scherungszone Raven in geologischen und magnetischen Querschnitten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56776/FURY_17022021_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Veranschaulicht eine lange Schnittansicht der hochgradigen Bohrung bei Raven mit einer interpretierten 30-Grad-Neigung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56776/FURY_17022021_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Veranschaulicht den 600 mal 200 Meter großen Leiter, den Fury im Sommer 2021 durch Bohrungen testen will, um die Ressource in der Lagerstätte Three Bluffs zu erweitern.

Michael Henrichsen, P.Geo, SVP, Exploration bei Fury, ist die qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards for Disclosure of Mineral Projects und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung überprüft.

Committee Bay Bohrungen QA/QC Offenlegung

RAB-Bohrung

Analytische Proben wurden aus 1/8 jedes 5ft (1,52m) Intervallmaterials (Chips) entnommen und zur Aufbereitung an ALS Lab in Yellowknife, NWT, Thunder Bay, ON, und Vancouver, BC, zur Analyse geschickt. Alle Proben werden unter Verwendung einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA25) im Jahr 2017 und einem Teil des Jahres 2018 oder einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA26) in den Jahren 2015, 2016, einem Teil des Jahres 2018 und 2019 sowie einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben zeigen eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards.

Kernbohrungen (Diamant)

Die Analyseproben wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt und eine der Hälften zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC, geschickt wurde. Alle Proben wurden unter Verwendung einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) im Jahr 2016 und mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA26) im Jahr 2018 sowie mit der Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben zeigen eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards.

Basierend auf der geschätzten Geometrie der mineralisierten Zonen wird davon ausgegangen, dass die wahren Mächtigkeiten der gebohrten Abschnitte bei der Lagerstätte Three Bluff etwa 40-75 % der gebohrten Mächtigkeiten betragen. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung außerhalb der Lagerstätte Three Bluff sind auf Basis des aktuellen geometrischen Verständnisses der mineralisierten Abschnitte unbekannt.

CB-Greifer

Ungefähr 1-2 kg des Materials wurden für die Analyse gesammelt und zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC, geschickt. Alle Proben werden mit einer 50g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA26) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. QA/QC-Programme für Gesteinsschürfproben unter Verwendung von internen Standardproben, Laborduplikaten, Standards und Leerproben zeigen eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards. Schürfproben sind von Natur aus selektiv und können nicht als repräsentativ für die darunter liegende Mineralisierung angesehen werden.

2017 pXRF Tills

Proben (~250g) des unverwitterten Bodens wurden aus 20-30cm Tiefe in Frostkuhlen im Abstand von 100m entnommen. Kieselsteine (>1cm) wurden im Feld entfernt. In Bereichen mit gletscherfluvialer oder fluvialer Überarbeitung wurden keine Proben entnommen. Die gesammelten Proben wurden ins Lager zurückgebracht, um im Feld analysiert zu werden. Die Proben wurden an der Luft getrocknet, dann wurden 50 g Sediment auf ein sauberes, gefaltetes Papier verteilt. Die Proben wurden vorsichtig geschüttelt, um groben Sand/Kiesel zu trennen und zu verwerfen, so dass ein feiner Sand/Schluff übrig blieb. Etwa 10-20 g dieses Materials wurden in einen 2 "x3" großen Plastik-Reißverschlussbeutel gefüllt, beschriftet und mit einem auf dem Tisch montierten pXRF-Gerät im Bodenmodus für 90 Sekunden analysiert. Die QA/QC umfasste regelmäßige Standardproben und Feldduplikate.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauanlagen wird Fury seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projekterschließung und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie: www.furygoldmines.com

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Vizepräsidentin, Investor Relations

Telefon: (778) 729-0600

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Vorsichtshinweise

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze angesehen werden können und sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder den Negativen und/oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, beinhalten Informationen in Bezug auf: Furys Explorationsprogramme auf dem Grundstück Committee Bay, Furys Wachstumspläne und das zukünftige Wachstum und die Entwicklung der Mineralgrundstücke von Fury.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden sind. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine wirtschaftliche und branchenspezifische Wachstumsraten; das Budget der Gesellschaft, einschließlich der erwarteten Kosten und der Annahmen bezüglich der Marktbedingungen; die Fähigkeit der Gesellschaft, zusätzliches Kapital für die Fortführung ihrer Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne zu beschaffen; die Fähigkeit der Gesellschaft, die für ihre gegenwärtige und zukünftige Geschäftstätigkeit erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Annahmen der Gesellschaft bezüglich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Risiken in Bezug auf, aber nicht beschränkt auf: die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem angegebenen Datum dar. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen der Bergbauoffenlegung

Die bergbaulichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves ("CIM Standards"). Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens unter Anwendung des geltenden kanadischen Rechts und der CIM-Standards sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56776

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56776&tr=1

