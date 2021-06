IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt regionales Update für Eau Claire und Ziele bekannt - Hochgradiger Einfall auf Percival

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt regionales Update für Eau Claire und Ziele bekannt - Hochgradiger Einfall auf Percival

Toronto, Kanada - 2. Juni 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, ein aktualisiertes geologisches Rahmenwerk bekannt zu geben, das die regionalen Zielsetzungen auf dem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec verbessert hat.



Die Zielgebiete wurden durch die Neuinterpretation von luftgestützten magnetischen und elektromagnetischen Vermessungen und damit verbundenen 3D-Inversionen (Abbildung 1) verfeinert. Die Zielgebiete sind durch komplexe strukturelle Zonen und damit verbundene günstige Lithologien definiert, die zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten hervorheben: Quarz-Turmalin-Gangsysteme, wie sie in der Lagerstätte Eau Claire beobachtet wurden, und sedimentäre Brekzien, die das Grundstück Percival charakterisieren, das sich etwa 14 Kilometer östlich von Eau Claire entlang der Cannard-Deformationszone befindet (Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58748/02062021_DE_Fury_RegionalPRcom.001.png

Abbildung 1: Aktualisiertes geologisches Gerüst im Vergleich mit der historischen Interpretation bei Eau Claire.

"Wir identifizieren zahlreiche hochwertige Explorationsziele innerhalb unserer großen Landposition, einschließlich der stark unterexplorierten Entdeckung Percival. Unser technisches Team hat eine beträchtliche Menge an Daten neu kalibriert und identifiziert Gold auf allen Projektskalen und in verschiedenen geologischen Einstellungen auf der gesamten Landposition. Wir warten sehnsüchtig auf weitere Untersuchungen bei Eau Claire und freuen uns auf ein sehr arbeitsreiches Explorationsjahr, das vor uns liegt", sagte Mike Timmins, President und CEO von Fury.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58748/02062021_DE_Fury_RegionalPRcom.002.png

Abbildung 2: Vergleich der beiden Hauptarten der Mineralisierung bei Eau Claire.

Während des Sommers plant Fury, die neu identifizierten Ziele durch geochemische Multi-Element-Untersuchungen, geologische Kartierungen und möglicherweise bodengestützte geophysikalische Untersuchungen mit induzierter Polarisation voranzutreiben, mit dem Ziel, die robustesten Ziele im vierten Quartal 2021 zu bohren. Noch wichtiger ist, dass das Unternehmen neue geochemische Untersuchungen über jedes der Zielgebiete durchführen wird, da der historische geochemische Datensatz Unstimmigkeiten bei der Probenentnahme, dem beprobten Material und den Analysetechniken aufwies. Diese Unstimmigkeiten führten dazu, dass goldhaltige Aussichten im historischen Datensatz nicht abgebildet wurden und die geochemischen Werte und deren Bedeutung nicht interpretiert werden konnten. Darüber hinaus wurden bei ca. 75 % der historischen geochemischen Oberflächenproben keine Multi-Element-Analysetechniken verwendet, um pathfinder Elemente für Gold zu definieren. Daher werden in jedem der Zielgebiete biogeochemische Untersuchungen durchgeführt, die bei der erfolgreichen Abbildung des Grundstücks Percival (siehe Pressemitteilung vom 10. Februar 2021) eingesetzt wurden, um die Gold- und Alterationsfußabdrücke der einzelnen Zielgebiete genau zu definieren.

Aussichten Percival

Eine aktualisierte Interpretation des 2018 entdeckten Grundstücks Percival zeigte, dass die hochgradige Mineralisierung parallel zu stark magnetischen Körpern verläuft, die eine steil abfallende Faltengeometrie darstellen. Basierend auf den vor kurzem abgeschlossenen 3D-Inversionen der luftgestützten magnetischen Daten besteht das Potenzial, die hochgradige Mineralisierung von den historischen Abschnitten von 8,5 m mit 7,13 g/t Gold, 9 m mit 6,26 g/t Gold und 2 m mit 8,47 g/t Gold (Abbildung 3) bis zu 500 m abwärts zu erweitern. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine neue parallele, steil abfallende Falte etwa 500 m östlich der bekannten Mineralisierung identifiziert, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurde. Das Unternehmen plant die Durchführung von bodengestützten geophysikalischen induzierten Polarisationsuntersuchungen, um das Targeting bei Percival weiter zu verfeinern und die sulfidreiche Mineralisierung durch die Erfassung von Wiederaufladbarkeitsdaten darzustellen.

"Bei der Überprüfung von 25 Jahren historischer Daten haben wir eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung der Explorationsvektoren erkannt. Wir glauben, dass ein detaillierterer geologischer Rahmen in Verbindung mit robusten geochemischen Untersuchungen zu qualitativ hochwertigen Bohrzielen für die Winterbohrsaison führen wird", sagte Michael Henrichsen, SVP Exploration.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58748/02062021_DE_Fury_RegionalPRcom.003.png

Abbildung 3: Neue Interpretation des Percival-Prospekts, die den steilen westlichen Falteneinbruch zeigt, wie er durch die magnetische 3D-Inversion angezeigt wird.

Eau Claire Technische Offenlegung

Historische Bohrproben bei Percival wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D'or, QC, geschickt wurde. Alle Proben wurden mit einer 50g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die Ergebnisse der Au-AA24-Methode mehr als 5 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauanlagen wird Fury seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projekterschließung und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Fury hat sich dazu verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury besuchen Sie www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas

Vizepräsidentin, Investor Relations

Tel: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") angesehen werden können, die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder den Negativen und/oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen in Bezug auf: Furys Explorationsbohrprogramme bei der Lagerstätte Eau Claire, einschließlich der Definition des Gold- und Alterations-Footprints der einzelnen Zielgebiete bei Eau Claire; Furys Explorationsarbeiten beim Grundstück Percival, einschließlich der Identifizierung neuer Bohrziele; und das zukünftige Wachstum und die Erschließung der Mineralgrundstücke von Fury.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine wirtschaftliche und branchenspezifische Wachstumsraten; das Budget der Gesellschaft, einschließlich der erwarteten Kosten und der Annahmen bezüglich der Marktbedingungen; die Fähigkeit der Gesellschaft, zusätzliches Kapital für die Fortführung ihrer Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne zu beschaffen; die Fähigkeit der Gesellschaft, die für ihre gegenwärtigen und zukünftigen Aktivitäten erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Risiken in Bezug auf, jedoch nicht darauf beschränkt, die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die unter www.sedar.com abrufbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov abrufbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem angegebenen Datum dar. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen der Bergbauoffenlegung

Die bergbaulichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves. Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens gemäß den geltenden kanadischen Gesetzen und den CIM-Standards sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58748

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58748&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36117T1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.