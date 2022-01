IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt Unternehmens- und Explorations-Update

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt Unternehmens- und Explorations-Update

VANCOUVER, Kanada - 17. Januar 2022 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY) (NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ ) freut sich, ein Update zu den Unternehmens- und Projekterfolgen in Bezug auf die Explorations- und Unternehmensaktivitäten im Jahr 2021 bekannt zu geben.

"Wir sind äußerst zufrieden mit dem Erfolg, den wir im vergangenen Herbst in Bezug auf die Vereinfachung unserer Geschichte, die Stärkung unserer Finanzlage und die Weiterentwicklung unserer beiden hochgradigen Kernprojekte hatten. Wir beendeten das Quartal nicht nur mit dem Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 5,6 Mio. CAD$ im Oktober, sondern auch mit der Aushandlung eines wichtigen Asset-Verkaufs unseres Homestake Ridge-Projekts für 50 Mio. CAD$ an Dolly Varden Silver, der voraussichtlich im Februar abgeschlossen wird", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Gleichzeitig haben wir bedeutende Expansionsmöglichkeiten bei Eau Claire in Quebec und Committee Bay in Nunavut aufgezeigt, die durch einige der besten Bohrergebnisse, die wir bisher gesehen haben, hervorgehoben wurden. Wir freuen uns auf die kommenden Monate, in denen wir uns auf ein arbeitsreiches Jahr 2022 mit ausstehenden Explorationsergebnissen und mehreren erstklassigen Explorationsmöglichkeiten vorbereiten, bei denen wir glauben, dass wir unsere jüngsten Erfolge ausbauen und neue Entdeckungen erproben werden."

Update zur Exploration

- Im Jahr 2021 führte das Unternehmen erfolgreich zwei Explorationsprogramme bei Eau Claire in Quebec und Committee Bay in Nunavat durch und bohrte im Laufe des Jahres insgesamt einen Meter 38,000(m).

- Die Bohrergebnisse von Eau Claire bei der westlichen Erweiterung waren sehr ermutigend, wo 9,36 Gramm pro Tonne (g/t Au) (Gold) auf 3,0 m bei Hinge (siehe Pressemitteilung vom 29. November 2021 - https://furygoldmines.com/news-and-media/news/fury-drills-9-36-g-t-gold-over-3-metres-at-the-hin-4953146/), Snake Lake und der östlichen Ressourcenerweiterung gefunden wurden, wo das Unternehmen 23,26 g/t Au auf 7,09 m fand, das fünftbeste Bohrergebnis von über 900 Bohrlöchern bei der Lagerstätte Eau Claire (siehe Pressemitteilung vom 25. Mai 2021 - https://furygoldmines.com/news-and-media/news/fury-drills-top-five-intercept-to-date-23-27-g-t-4738744/).

- Das Unternehmen erwartet die Ergebnisse von acht Bohrlöchern bei Snake Lake sowie geochemische Oberflächenergebnisse vom Grundstück Percival und dem Joint Venture-Projekt Eleonore South mit Newmont Corporation und Azimut Exploration Inc. Die Interpretation dieser Ergebnisse wird die weitere Ausrichtung des unternehmenseigenen Explorationsprogramms 2022 in Quebec bestimmen, wo das Unternehmen Bohrungen durchführen wird, die historische Abschnitte von 6,26 g/t Au auf 9,0 m und 7,13 g/t Au auf 8,5 m bei Percival ausgleichen.

- Fury führte bei Committee Bay ein erfolgreiches gezieltes Explorationsprogramm durch, bei dem drei einzelne Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung auf einer Bohrbreite von 30 m durchteuft wurden, einschließlich 10,0 m mit 13,93 g/t Au, 3,0 m mit 18,67 g/t Au und 1,0 m mit 23,2 g/t Au bei der Lagerstätte Three Bluffs (siehe Pressemitteilung vom 1. Dezember 2021 - https://furygoldmines.com/news-and-media/news/fury-drills-13-93-g-t-gold-over-10-metres-at-commi-4957113/). Die beiden oberen mineralisierten Zonen, die durchschnitten wurden, befinden sich innerhalb einer deformierten Metasedimenteinheit, die nicht der typische Wirt für hochgradige Mineralisierungen bei Three Bluffs ist, was das Potenzial für eine Erweiterung der Ressource deutlich erhöht.

- Die Ergebnisse der vier Bohrungen auf dem Ziel Raven, die im Rahmen des Explorationsprogramms Committee Bay durchgeführt wurden, stehen noch aus. Die Bohrungen auf dem Grundstück Raven zielten auf eine Mineralisierung entlang einer 8 km langen Scherungszone ab, wo historische Abschnitte 31,1 g/t Au auf 2,8 m und 9,49 g/t Au auf 7,6 m enthielten.

"Die jüngsten Explorationserfolge sowohl bei Eau Claire als auch bei Committee Bay sind äußerst ermutigend. Bei Eau Claire haben wir für 2022 einen klaren Weg vor uns, um die Ressource entlang der Hinge-Zone zu erweitern, wo in den letzten Bohrlöchern der Kampagne 2021 mehrere gestapelte Mineralisierungszonen angetroffen wurden. Östlich der definierten Ressource ist eine hochgradige Mineralisierung in geringer Tiefe weiterhin offen, wo wir weitere Explorationen planen. Zusätzlich zum Trend der Lagerstätte Eau Claire freuen wir uns, dreizehn regionale Ziele, einschließlich Percival, durch die Pipeline in das Bohrstadium zu bringen", sagte Michael Henrichsen, SVP, Exploration von Fury. "Die hochgradigen Ergebnisse der 2021 durchgeführten Bohrungen bei der Lagerstätte Three Bluffs in Nunavut unterstreichen das Potenzial von Scherzonen, die neben der vorherrschenden eisenhaltigen Goldmineralisierung auch eine bedeutende Goldmineralisierung beherbergen können, was das Zielinventar im gesamten Committee Bay Greenstone Belt erheblich erweitert."

Dolly Varden-Transaktion

- Am 6. Dezember 2021 schloss Fury ein Abkommen über den Verkauf einer 100%-Beteiligung am unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Homestake Ridge an Dolly Varden Silver Corp. ("Dolly Varden") im Austausch für ein vereinbartes Entgelt von 50 Millionen CAD$, bestehend aus 5 Millionen CAD$ in bar und der Ausgabe von 76.504.590 Stammaktien von Dolly Varden an Fury. Vorbehaltlich einer positiven Abstimmung der Aktionäre von Dolly Varden, die für Ende Februar 2022 geplant ist, und anderer üblicher Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, der für Ende Februar 2022 erwartet wird, wird Fury ungefähr 36,9 % der emittierten Aktien von Dolly Varden besitzen und über eine Vertretung im Board, Vorkaufsrechte und andere Rechte verfügen, die in unserem Bericht über wesentliche Änderungen vom 15. Dezember 2021 auf www.sedar.com beschrieben sind.

- Die Transaktion vereinfacht das Portfolio von Fury, fokussiert die Explorationsstrategie des Unternehmens und ermöglicht es Fury, die Monetarisierung von Homestake Ridge durch eine gemeinsame Anstrengung zu unterstützen, einschließlich einer Vertretung im Board und einer Beteiligung an Dolly Varden.

Finanzielle Lage

- Die Finanzlage von Fury wurde in der zweiten Jahreshälfte 2021 durch den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 5,6 Mio. CAD$ (siehe Pressemitteilung vom 13. Oktober 2021) und den Erhalt von Steuerrückzahlungen in Höhe von etwa 1,9 Mio. CAD$ von der Regierung von Quebec im Dezember gestärkt.

- Die Barmittel des Unternehmens beliefen sich zum 31. Dezember 2021 auf etwa eine 3,1 Million CAD$, was Fury mit dem Abschluss von Dolly Varden in eine starke finanzielle Position für 2022 versetzen wird.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Projekte von Fury in Quebec geprüft und genehmigt.

Michael Henrichsen, P.Geo., SVP Exploration bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne des kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten Instrument 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Committee Bay geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes tätig ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas

Vizepräsidentin, Investor Relations

Telefon: (437) 500-2529

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") betrachtet werden können und die sich auf die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder den Negativformen bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über: aktuelle und geplante Kostensenkungen, zukünftige Explorationspläne und die Überprüfung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine Wachstumsraten der Wirtschaft und der Industrie; die Aussichten für Mineralien; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um seine Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die für seine derzeitigen und zukünftigen Betriebe erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Basis-Shelf-Prospekt, im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung, die unter www.sedar.com abrufbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov abrufbar ist, beschrieben sind. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung Gültigkeit haben können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen wird die Offenlegung einschließlich der zukunftsgerichteten Informationen nur dann aktualisieren, wenn dies nach dem geltenden Wertpapierrecht erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat den Inhalt geprüft oder genehmigt.

