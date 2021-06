IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt Details zur virtuellen Hauptversammlung und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt Details zur virtuellen Hauptversammlung und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

Toronto, Kanada - 7. Juni 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) bestätigt die Einzelheiten ihrer Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung der Aktionäre 2021 (die Versammlung), die am Donnerstag, den 24. Juni 2021 um 13:00 Uhr (Ortszeit Toronto) stattfinden wird.





Aufgrund der anhaltenden krankheitsbedingten öffentlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit der Directors, Mitarbeiter und Aktionäre des Unternehmens wird die Versammlung ausschließlich virtuell über einen Live-Webcast abgehalten, der unter http://web.lumiagm.com/469793926 mit dem Meeting-Passwort fury2021 aufgerufen werden kann. Stichtag für die Festlegung der benachrichtigungs- und stimmberechtigten Inhaber von Stammaktien des Unternehmens ist der 19. Mai 2021.

Versammlungsunterlagen und Anweisungen für stimm- und teilnahmeberechtigte Aktionäre sind in der Mitteilung des Unternehmens zur Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung der Aktionäre und im Informationsrundschreiben des Managements enthalten, das auf der Website des Unternehmens unter www.furygoldmines.com/investoren/agmmaterials/ veröffentlicht wurde und ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR, www.sedar.com, zu finden ist.

Nach Abschluss der Versammlung wird die Geschäftsleitung anwesend sein, um eine Unternehmenspräsentation zu geben und Fragen in einer informellen Frage-und-Antwort-Runde über die Webcast-Plattform zu beantworten.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauprojekten wird Fury seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch Projekterschließung und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie bitte www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas

Vice President, Investor Relations

Tel: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

