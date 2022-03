IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury befördert Bryan Atkinson zum SVP, Exploration und Michael Henrichsen zum Chief Geological Officer

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury befördert Bryan Atkinson zum SVP, Exploration und Michael Henrichsen zum Chief Geological Officer

VANCOUVER, Kanada - 9. März 2022 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, die Ernennung mit sofortiger Wirkung von Bryan Atkinson, P.Geol, zum Senior Vice President (SVP), Exploration, und Michael Henrichsen, P.Geo, zum Chief Geological Officer bekannt zu geben.

Bryan Atkinson kam im Oktober 2020 als Vice President of Projects zu Fury und ist seit mehr als 15 Jahren weltweit in der Mineralexploration tätig, wobei sein Schwerpunkt auf orogenen Golderzgängen und epithermalen Lagerstätten mit mittlerer Sulfidierung liegt. Bevor er zu Fury kam, beaufsichtigte er die erfolgreiche Durchführung von Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von über 45.000 Metern auf drei Projekten in einem Zeitraum von sechs Monaten mit einem Gesamtbudget von 40 Millionen Dollar. Herr Atkinson hat sich als Manager für die Beziehungen zu den First Nations im gesamten Projektportfolio von Fury auch eine wertvolle Grundlage im Bereich der Beziehungen zu den Gemeinden geschaffen.

Herr Henrichsen ist ein Strukturgeologe, der im Oktober 2020 zu Fury kam und jahrelang als Leiter des Bereichs Geologie und der technischen Teams eng mit dem Management zusammenarbeitete. In seiner neuen Rolle wird Herr Henrichsen weiterhin die geologischen Strategien des Unternehmens beaufsichtigen. Bevor er zu Fury kam, war Herr Henrichsen globaler Strukturgeologe bei Newmont und arbeitete ausgiebig in großen Goldrevieren in Südamerika, im Carlin Trend, in Guinea und in Kanada.

Wir freuen uns, dass Bryan Atkinson und Mike Henrichsen diese neuen Aufgaben als SVP of Exploration und Senior Geological Officer übernehmen werden, sagte Tim Clark, CEO von Fury. Diese Beförderungen sind wohlverdient und zeigen unser Vertrauen in die nächste Phase unserer Projekte und die positiven Aussichten, die wir für Fury haben, während wir die Explorationsarbeiten bei Eau Claire in diesem Jahr weiter vorantreiben.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Salisha Ilyas, Vice President of Investor Relations, zurückgetreten ist, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen. Das Unternehmen dankt Frau Ilyas für ihre wertvollen Beiträge und wünscht ihr das Beste in ihrer zukünftigen Rolle.

Über Fury Gold Mines

Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes tätig ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Entwicklung von Explorationsprojekten wird Fury seine mehreren Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektbewertung und ausgezeichnete Explorationsarbeiten weiter ausbauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie www.furygoldmines.com.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt.

