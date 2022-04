IRW-News: Frequentis AG: Medien- & Investoren-Konferenz mit Frequentis am 05. Mai 2022 (Online)

IRW-PRESS: Frequentis AG: Medien- & Investoren-Konferenz mit Frequentis am 05. Mai 2022 (Online)

Frequentis lädt herzlich zur Medien- & Investoren-Konferenz (Online) ein: 5. Mai 2022, 17.00 - 18.00 Uhr.

Ein gutes Jahr liegt hinter Frequentis:

- Der Umsatz stieg um 11,4% gegenüber dem Vorjahr auf 333,5 Mio.

- Auftragseingänge stiegen um 5,9% auf 333,2 Mio.

- Verbreiterung des Produktportfolios durch Akquisitionen in Australien, Deutschland, Kanada

Begleiten Sie Herrn Haslacher, CEO Frequentis, bei einem spannenden Vortrag durch die jüngsten Unternehmensentwicklungen und die weiteren Schritte.

Fragen an Herrn Haslacher können live oder im Vorfeld schriftlich gestellt werden.

Zur Anmeldung zur Konferenz schicken Sie einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem

Über FREQUENTIS

Frequentis (ISIN: ATFREQUENT09) ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt).

Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.150 MitarbeiterInnen verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 40.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz.

Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz von EUR 333,5 Mio. und ein EBIT von EUR 29,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Kontakt:

Eva Reuter

e.reuter@dr-reuter.eu

069-1532 5857

