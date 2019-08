IRW-News: Fremont Gold Ltd.: Fremont verkauft das Projekt Gold Canyon an McEwen Mining Inc.

IRW-PRESS: Fremont Gold Ltd.: Fremont verkauft das Projekt Gold Canyon an McEwen Mining Inc.





Vancouver, British Columbia, 16. August 2019 - Fremont Gold Ltd. (FRE: TSX-V; FR2: FWB: USTDF: OTC) (Fremont oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Rechte und Anteile am Projekt Gold Canyon in Eureka County (Nevada) an McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX) (McEwen) verkauft.

Fremont hat mit McEwen eine Kaufvereinbarung (die Vereinbarung) über den Verkauf seiner Rechte und Anteile an Gold Canyon gemäß der Optionsvereinbarung, die es mit Nevada Select Royalty, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Ely Gold Royalties Inc., abgeschlossen hatte (siehe Pressemeldung vom 11. Januar 2018), unterzeichnet. Das Unternehmen wird im Gegenzug 300.000 Stammaktien von McEwen erhalten.

Die Veräußerung von Gold Canyon erhöht die finanzielle Flexibilität von Fremont deutlich, meinte Blaine Monaghan, CEO von Fremont. Dies gibt uns die Möglichkeit einer bedeutenden nicht verwässernden Kapitalspritze durch den Verkauf von McEwen-Aktien, was für die Bewertung von Gelegenheiten zur sofortigen und langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts hilfreich sein wird. Darüber hinaus zeigt der Verkauf die Fähigkeit des Managements, aus dem aktuellen Portfolio den maximalen Gewinn zu schlagen.

Fremont sondiert weiterhin die Möglichkeiten für die Übernahme eines fortgeschrittenen Goldprojekts, das das Potenzial hat, eine wirtschaftliche Lagerstätte mit mindestens 1,0 Millionen Unzen Gold im Westen der USA zu beherbergen.

Die Stammaktien von McEwen, die im Rahmen der Vereinbarung begeben werden, sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Abschlussdatum gebunden und ihre Ausgabe bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Die Vereinbarung wird voraussichtlich bis spätestens 23. August 2019 abgeschlossen.

Über Fremont Gold

Das Managementteam von Fremont hat ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldprojekten in Nevada zusammengestellt, um eine neue Entdeckung zu machen. Gold Canyon von Fremont ist eine vormals produzierende Goldmine neben dem Projekt Gold Bar von McEwen. Weitere Projekte beinhalten North Carlin, Goldrun, Hurricane und Roberts Creek. Wir sind mit unseren Aktionären auf Augenhöhe: Insider des Unternehmens besitzen mehr als 20 Prozent von Fremont.

Für das Board of Directors:

Blaine Monaghan

CEO

Tel: +1 604-676-5664

E-Mail: blaine@fremontgold.net

www.fremontgold.net

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren US-amerikanischen Wertpapiergesetzen bzw. zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen dar, die gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden. Der United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bietet einen sicheren Hafen hinsichtlich bestimmter zukunftsgerichteter Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen und Informationen hinsichtlich möglicher Ereignisse, Bedingungen oder Betriebsergebnisse, die auf Annahmen hinsichtlich zukünftiger wirtschaftlicher Bedingungen und Handlungsabläufe basieren. Sämtliche Aussagen und Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen, könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie suchen, erwarten, budgetieren, planen, schätzen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersagen, potenziell, anpeilen, können, könnte, würde, wird und ähnlichen Begriffen oder Phrasen (einschließlich negativer Variationen) identifiziert werden, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen hinsichtlich einer Prognose hinweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser und anderen Pressemitteilungen beinhalten unter anderem Aussagen und Informationen über den erwarteten Abschluss der Vereinbarung, sofern diese überhaupt abgeschlossen wird; und den zukünftigen Verkauf der McEwen-Aktien. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Branchenergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Fremont ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu ändern, wenn sich diese Ansichten, Schätzungen, Meinungen oder andere Umstände ändern sollten - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

