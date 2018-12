IRW-News: Fremont Gold Ltd.: Fremont identifiziert im Projekt Gold Canyon in Nevada neue Bohrziele

IRW-PRESS: Fremont Gold Ltd.: Fremont identifiziert im Projekt Gold Canyon in Nevada neue Bohrziele

Vancouver, British Columbia - 18. Dezember 2018 - Fremont Gold Ltd. (FRE: TSX-V; FR2: FSE: USTDF: OTC) (Fremont oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mehrere viel versprechende Bohrziele in seinem Projekt Gold Canyon im Eureka County, Nevada, identifiziert hat.



Mit einem vor kurzem abgeschlossenen Bodenprobenahmeprogramm wurden nordöstlich von der historischen Mine Gold Canyon zusammentreffende geochemische Gold-, Arsen- und sonstige Leitmineralien-Anomalien festgestellt. In diesen Zielgebieten wurden bisher noch keine Bohrungen durchgeführt; Fremont plant nach Abschluss des geplanten Bohrprogramms in den Projekten Gold Bar und Gold Canyon Anfang 2019 Probebohrungen in diesen neuen Zielgebieten.

Wichtigste Explorationsergebnisse in Gold Canyon:

- Mit der geochemischen Probenahme konnten zusammentreffende geochemische Gold-, Arsen-, Antimon-, Silber-, Quecksilber- und Thallium-Anomalien im Boden definiert werden, die durch Barium- und Kupferanomalien begrenzt werden. Die größte Anomalie, die ungefähr 400 Meter x 350 Meter umfasst, befindet sich im zentralen Teil des Projektgebiets Gold Canyon (siehe Abbildungen 1 und 2).

- Die Anomalien treten in Gebieten auf, unter denen auf der unteren Platte Karbonatgestein des Upper Denay Limestone und die Roberts-Mountain-Überschiebung liegen, von denen in dem Bezirk bekannt ist, dass dort Goldlagerstätten zu finden sind.

- Die Muster der Anomalie deuten auf die Überschneidung einer in NNW-SSO-Richtung verlaufenden Struktur mit der bedeutenden nordöstlich-südwestlich ausgerichteten Verwerfung hin, von der bekannt ist, dass sie die Goldmineralisierung im Bereich der Mine Gold Canyon kontrolliert (siehe Abbildungen 1 und 2).

- In diesen Zielgebieten wurden bisher noch keine Bohrungen durchgeführt; Fremont plant dort Probebohrungen, wenn das Bohrprogramm in den Projekten Gold Bar und Gold Canyon Anfang 2019 abgeschlossen ist. Die Bohrungen bei Gold Bar werden sich auf die Identifizierung einer Erweiterung der historischen Mine Gold Bar konzentrieren, während der Schwerpunkt der Bohrungen bei Gold Canyon auf die weitere Abgrenzung einer mineralisierten Zone gerichtet ist, die im Rahmen des Bohrprogramms 2018 des Unternehmens identifiziert wurde. (siehe Pressemitteilung vom 6. Dezember 2018).

Durch Proben aus Gesteinsfragmenten, die von früheren Betreibern entnommen wurden, wurden zwei anomale Zonen, Northwest Gold Ridge und French Trail, nördlich der Mine Gold Canyon definiert, sagte Clay Newton, der Vice President Exploration von Fremont. Mit deren Daten als Ausgangspunkt hat Fremont diese Anomalien in einer Bodenuntersuchung weiter definiert und drei wichtige Bohrziele in Northwest Gold Ridge und French Trail identifiziert. Darüber hinaus unterstützen die Muster der Bodenanomalie das Vorhandensein von zwei hauptsächlichen strukturellen Eigenschaften: eine von NNW nach SSO verlaufende Struktur, welche die Zielgebiete durchschneidet, und die bedeutende von NO nach SW verlaufende Verwerfung, von der bekannt ist, dass sie die Goldmineralisierung in der Mine Gold Canyon kontrolliert. Durch das strukturelle Umfeld sowie die geochemischen Anomalien sind dies spannende Zielgebiete für eine Goldentdeckung des Carlin-Typs.

Abbildung 1: Lage des Projekts Gold Canyon von Fremont

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45501/12-18-2018-Gold-Canyon-exploration-results-FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Gold-, Arsen-, Barium- und Kupferanomalien im Boden nordöstlich und nördlich der Mine Gold Canyon

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45501/12-18-2018-Gold-Canyon-exploration-results-FINAL_DEPRcom.002.png

Erläuterung der beigefügten Abbildungen

Die Mine Gold Canyon (Abbildung 1) ist die am weitesten nordwestlich gelegene Satellitenmine im Bezirk Gold Bar; um sie herum befindet sich das Projektgebiet Gold Bar von McEwen Mining Inc. (McEwen). Durch die jüngste geochemische Bodenuntersuchung von Fremont wurden drei bedeutende Bodenanomalien festgestellt: Die größte befindet sich auf der südwestlichen Seite der Anomalie von Northwest Gold Ridge, eine auf der nordöstlichen Seite derselben Anomalie und eine weitere im Bereich der Anomalie von South French Trail. Die große südwestlich verlaufende Bodenanomalie liegt entlang einer kontrollierenden Struktur in Nordost-Südwest-Richtung, die von der Mine Gold Canyon aus 100 Meter nach Südwesten verläuft. Die Mine Gold Canyon befindet sich dort, wo diese nordöstlich-südwestlich verlaufende (Feeder-) Verwerfung eine von Nord nach Süd ausgerichtete Überschiebung durchschneidet. Diese Bodenanomalie ist in Nord-Süd-Richtung gelängt, was auf eine Überschneidung einer in NNW-SSO-Richtung verlaufenden Verwerfung mit der in NO-SW-Richtung verlaufenden Feeder-Verwerfung aus der Grube von Gold Canyon hindeutet.

In Abbildung 2 setzt sich die in NNW-SSO-Richtung verlaufende Verwerfung, die als gestrichelte rotbraune Linie eingezeichnet ist, in Richtung Norden in das Gebiet von French Trail fort. Die Zielgebiete befinden sich in den Gold- und Arsenanomalien, während Kupfer, Barium und andere Leitmineralien um sie herum eine Hülle bilden. Die interpretierten Neigungsrichtungen der beiden sich überschneidenden Verwerfungen deuten auf die Möglichkeit eines Erzfalls hin, der nach Nordwesten abfällt.

Geochemische Untersuchung - technische Aspekte

Die Bodenproben wurden in 30-Meter-Intervallen entlang von nordöstlich-südwestlich verlaufenden Linien in je 100 Metern Entfernung entnommen. Die Proben wurden vom Analyselabor ALS Global in Vancouver, BC, Kanada, mit Königswasseraufschluss und ICP-MS analysiert. Die hier vorgelegten Daten wurden mittels eines Kriging-Verfahrens gerastert.

Geschichte des Bezirks Gold Bar

Die Projekte Gold Bar und Gold Canyon von Fremont sind beide ehemalige Minen im Gebiet Gold Bar in Eureka County (Nevada), einem aktiven Bergbaugebiet im Abschnitt Battle Mountain / Eureka. Das Gebiet beherbergt mehrere im Carlin-artigen Sediment enthaltene Goldlagerstätten, einschließlich des Projekts Gold Bar von McEwen Mining Inc. (McEwen), das Anfang 2019 in Produktion gehen soll(1).

Die Projekte Gold Bar und Gold Canyon von Fremont befinden sich neben (westlich) und unmittelbar nördlich des Projekts Gold Bar von McEwen (siehe Abbildung 3). Obwohl das Projekt von McEwen und jenes von Fremont den gleichen Namen tragen, ist die historische Mine Gold Bar jene, die sich im Besitz von Fremont befindet. Das Projekt von McEwen umfasst vier der fünf Satellitengruben der historischen Mine Gold Bar. Fremont kontrolliert die verbleibende Satellitengrube am nordwestlichen Ende des Bezirks, das Projekt Gold Canyon, mit dem von 1990-1994 ca. 41.000 Unzen Gold produziert wurden2.

Das Fremont-Projekt Gold Bar umfasst den historischen Bergbaubetrieb Gold Bar, aus dem zwischen den Jahren 1986 und 1994(2) rund 286.354 Unzen Gold gefördert wurden, sowie die Lagerstätte Millsite, die historische Ressourcen im Umfang von 147.000 Unzen Gold (1,62 Mio. Tonnen mit 2,57 g/t Gold)(2,3) beherbergt. Millsite gilt als verworfene Abzweigung der Mine Gold Bar und liegt nordwestlich des Tagebaubetriebs.

Abbildung 3: Der Bezirk Gold Bar

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45501/12-18-2018-Gold-Canyon-exploration-results-FINAL_DEPRcom.003.jpeg

Konzessionen von Fremont in Gelb, Konzessionen von McEwen in Weiß markiert

Qualifizierter Sachverständiger

Maury C. Newton III ist derzeit als Vice President of Exploration bei Fremont Gold Ltd. angestellt und daher nicht von Fremont unabhängig. Er ist Absolvent der North Carolina State University mit einem Bachelor of Arts in Geologie (1977), einem Master of Science in Geowissenschaften (1983) von der Virginia Polytechnic Institute and State University sowie dem Grad eines Doctor of Philosophy in Geowissenschaften (1990) von der University of Arizona. Er ist seit 1977 als Geologe tätig. Er ist ein eingetragenes, verbandskonformes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME, Mitglieds-Nr. 4145342RM) und bestätigt, dass er aufgrund seiner Ausbildung, seiner Mitgliedschaft in einem Berufsverband (im Sinne des NI 43-101) sowie aufgrund seiner bisherigen einschlägigen Berufserfahrung die Anforderungen erfüllt, um als qualifizierter Sachverständiger (qualified person) im Sinne des NI 43-101 zu fungieren. Dr. Newton hat die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fremont Gold

Das Managementteam von Fremont hat ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldprojekten in Nevada zusammengestellt, um eine neue Entdeckung zu machen. Gold Bar und Gold Canyon von Fremont sind vormals produzierende Goldminen neben dem Projekt Gold Bar von McEwen Mining, wo die Minenerrichtung zurzeit im Gange ist. Weitere Projekte beinhalten Goldrun, Hurricane, North Carlin, und Roberts Creek. Wir sind mit unseren Aktionären auf Augenhöhe: Insider des Unternehmens besitzen ungefähr 20 Prozent von Fremont.

Für das Board of Directors:

Blaine Monaghan

CEO

Tel: +1 604-676-5664

E-Mail: blaine@fremontgold.net

www.fremontgold.net

1 Website von McEwen Mining

2 Interner Bericht, Atlas Precious Metals, Mines, 13. Dezember 1995, erstellt von Pincock, Allen & Holt

3 Das Unternehmen hat diese historischen Ressourcen nicht verifiziert und behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren US-amerikanischen Wertpapiergesetzen bzw. zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen dar, die gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden. Der United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bietet einen sicheren Hafen hinsichtlich bestimmter zukunftsgerichteter Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen und Informationen hinsichtlich möglicher Ereignisse, Bedingungen oder Betriebsergebnisse, die auf Annahmen hinsichtlich zukünftiger wirtschaftlicher Bedingungen und Handlungsabläufe basieren. Sämtliche Aussagen und Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen, könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie suchen, erwarten, budgetieren, planen, schätzen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersagen, potenziell, anpeilen, können, könnte, würde und ähnlichen Begriffen oder Phrasen (einschließlich negativer Variationen) identifiziert werden, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen hinsichtlich einer Prognose hinweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser und anderen Pressemitteilungen beinhalten unter anderem Aussagen und Informationen über das geplante Bohrprogramm in Gold Bar und Gold Canyon Anfang 2019 und/oder ein späteres Bohrprogramm in Gold Canyon. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Branchenergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Fremont ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu ändern, wenn sich diese Ansichten, Schätzungen, Meinungen oder andere Umstände ändern sollten - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

