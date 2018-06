IRW-News: Fremont Gold Ltd.: Fremont Gold durchteuft 25,9 Meter mit 4,66 g/t Au im Projekt Gold Bar (Nevada)

IRW-PRESS: Fremont Gold Ltd.: Fremont Gold durchteuft 25,9 Meter mit 4,66 g/t Au im Projekt Gold Bar (Nevada)

Fremont Gold durchteuft 25,9 Meter mit 4,66 g/t Au im Projekt Gold Bar (Nevada)

Vancouver, British Columbia - 27. Juni 2018 - Fremont Gold Ltd. (TSX.V: FRE; FWB: FR2; OTC: USTDF) (Fremont oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Bohrergebnisse aus dem zuvor angekündigten Bohrprogramm im Projekt Gold Bar im Norden Nevadas erhalten hat (siehe Fremont-Pressemeldungen vom 9. Mai und 1. Juni 2018). Bei Gold Bar wurden zwei Bohrungen mit Umkehrspülung (Reverse Circulation, RC) mit einer Gesamtlänge von 492 Metern durchgeführt. Die Ergebnisse beinhalten 25,9 Meter mit 4,66 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) innerhalb eines längeren Abschnittes von 41,2 Metern mit 3,08 g/t Au in Bohrloch GBR-1 und 6,1 Meter mit 1,22 g/t Au in Bohrloch GBR-2. Die bedeutenden mineralisierten Abschnitte sind in Tabelle 1 und die einzelnen mineralisierten Abschnitte in Tabelle 2 aufgeführt.

Die Ergebnisse aus dem Bohrprogramm bei Gold Canyon werden im Juli erwartet.





Dennis Moore, President und CEO von Fremont, sagte dazu: Wir sind sehr ermutigt durch die jüngsten Bohrergebnisse bei Gold Bar. Das Bohrloch GBR-1 wurde im Bereich der historischen Lagerstätte Millsite niedergebracht, um die historischen Ergebnisse zu bestätigen und die hochgradigeren Zonen innerhalb von Millsite zu definieren, die zusätzliche Abtragungen (Stripping) oder unterirdischen Abbau in der historischen Grube stützen könnten. Die durchschnittliche Mächtigkeit der historischen Lagerstätte Millsite betrug etwa zehn bis elf Meter1, weshalb wir von unserem jüngsten 41-Meter-Abschnitt begeistert sind. Fremont wird in Zukunft weitere Bohrungen absolvieren, um die historische Ressource von 147.000 Unzen Gold zu erweitern und eine Aufwertung der Ressource vom historischen in den aktuellen Stand zu ermöglichen. Darüber hinaus planen wir, mutmaßliche mineralisierte Zonen nördlich und südöstlich der Grube Gold Bar zu testen.

Tabelle 1:

Bedeutende längengewichtete Bohrergebnisse, Gold Bar

Bohrloch-Nummevon (m) bis (m) Länge (m) Goldgehalt

r (

g/t)

GBR-1 179,83 220,98 41,15 3,08

einschließlich181,36 207,26 25,90 4,66

GBR-2 128,02 134,11 6,09 1,22

Clay Newton, Vice President of Exploration von Fremont, erklärte: Die Geometrie der Lagerstätte Millsite deutet darauf hin, dass sie wie andere Lagerstätten des Carlin-Typs in der Region Gold Bar strukturell durch Verwerfungen in Nord-Nordwest- und Nordost-Richtung, die mineralisierende Flüssigkeiten in günstige stratigraphische Horizonte leiten, begrenzt wird. Bohrloch GBR-1 hat bestätigt, dass entlang dieser Strukturen innerhalb der Lagerstätte Millsite eine hochgradigere Goldmineralisierung auftritt.

Die Standorte der Löcher GBR-1 und GBR-2 sind in der folgenden Abbildung in Bezug auf die historische Grube Gold Bar dargestellt. GBR-1 wurde am südlichen Rand der Lagerstätte Millsite niedergebracht, während GBR-2 neben der Grube Gold Bar gebohrt wurde und eine mineralisierte Struktur in einer nicht abgebauten Zone am südöstlichen Rand der Grube durchteufte.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43829/June 27 2018 Fremont Announces drill results at Gold Bar FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Standorte der Bohrlöcher bei Gold Bar

Tabelle 2:

Mineralisierte Abschnitte - Bohrergebnisse, Gold Bar, Mai

2018

Loch-Nvon bis LängeAu-Gehalängengewichteter

ummer (m) (m) (m) lt Durchschnittsg

g/t ehalt (g/t)

GBR-1 179,181,1,52 0,34

8 4

181,182,1,52 4,04

4 9

182,184,1,52 3,43

9 4

184,185,1,52 2,45

4 9

185,187,1,52 4,92

9 5

187,189,1,52 7,88

5 0

189,190,1,52 15,60

0 5

190,192,1,52 8,41

5 0

192,193,1,52 9,68

0 5

193,195,1,52 2,39

5 1

195,196,1,52 3,04

1 6

196,198,1,52 0,37

6 1

198,199,1,52 1,83

1 6

199,201,1,52 4,12

6 2

201,202,1,52 3,13

2 7

202,204,1,52 6,12

7 2

204,205,1,52 1,23

2 7

205,207,1,52 0,61 25,90 m mit 4,66 g/t Au

7 3

207,208,1,52 0,43

3 8

208,210,1,52 0,16

8 3

210,211,1,52 0,37

3 8

211,213,1,52 0,52

8 4

213,214,1,52 0,54

4 9

214,216,1,52 0,40

9 4

216,217,1,52 0,40

4 9

217,219,1,52 0,34

9 5

219,221,1,52 0,37 41,15 m mit 3,08 g/t Au

5 0

GBR-2 128,129,129,50,56

0 5

129,131,129,51,39 3,05 m mit 1,95 g/t Au

5 1

131,132,129,52,50

1 6

132,134,129,50,45 6,09 m mit 1,22 g/t Au

6 1

*Alle Längen wurden von Fuß in Meter umgewandelt.

Hintergrund der Region Gold Bar

Die Konzessionsgebiete Gold Bar und Gold Canyon beinhalten beide ehemalige Minen in der Region Gold Bar in Eureka County (Nevada), einer aktiven Bergbauregion in den Roberts Mountains innerhalb des Trends Battle Mountain-Eureka. Die Region beherbergt mehrere in Sedimentgestein gelagerte Goldlagerstätten des Carlin-Typs, darunter auch das von McEwen Mining Inc. (McEwen) betriebene Projekt Gold Bar, das ab Anfang 2019 pro Jahr 62.800 Unzen zu Kosten von 770 Dollar pro Unze produzieren soll2.

Die Projekte Gold Bar und Gold Canyon von Fremont grenzen im Westen und unmittelbar im Norden an das Minenerschließungsprojekt Gold Bar von McEwen an, das sich derzeit im Bau befindet und bis Anfang 2019 abgeschlossen sein soll. Das Erschließungsprojekt von McEwen und das Konzessionsgebiet von Fremont tragen zwar denselben Namen, die historische Mine Gold Bar ist jedoch im Besitz von Fremont und produzierte von 1986 bis 1994 286.354 Unzen Gold3. McEwens Konzessionsgebiet umfasst die ehemaligen Satellitengruben der ursprünglichen Mine Gold Bar, weswegen McEwen den Namen der historischen Mine übernommen hat. Die Grube Gold Bar befindet sich jedoch im südzentralen Teil des 10.096 Acres (4.086 Hektar) großen Grundbesitzes von Fremont, fünf Kilometer südwestlich von McEwens Projekt, wie im Kasten in der obigen Abbildung zu sehen ist. Fremonts Konzessionsgebiet beherbergt eine nicht abgebaute historische Ressource im Umfang von 147.000 Unzen mit 2,57 g/t Au, die als Lagerstätte Millsite3 bezeichnet wird (siehe Pressemeldung vom 12. September 2017). Sie scheint ein durch eine Verwerfung verschobener Versatz des ehemaligen Erzkörpers Gold Bar an der Nordwestseite der alten Grube zu sein.

Die Ressourcen in der Lagerstätte Millsite sind historische Ressourcen, die für das Joint Venture zwischen Atlas und Granges Exploration Ltd. geschätzt wurden. Die Ressourcen sind in einem Unternehmensbericht von 1996 mit dem Titel Atlas-Granges Joint Venture, 1996, Year End Report beschrieben und werden auch in einem Unternehmensbericht von Atlas aus dem Jahr 1997 mit dem Titel Gold Bar Review erwähnt. Diese historischen Ergebnisse eines ehemals produzierenden amerikanischen Bergbauunternehmens werden als relativ zuverlässig und relevant für die zukünftige Exploration angesehen. Allerdings sind zusätzliche Explorationsarbeiten, einschließlich Bestätigungsbohrungen, erforderlich, um die historische Schätzung zu verifizieren. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Fremont betrachtet die Ressource nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

QA/QC-Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (QP)

Die Bohrungen wurden von George DeLong Construction and Drilling aus Winnemucca (Nevada) im Umkehrspülverfahren durchgeführt. Die Proben wurden im Abstand von jeweils 1,52 Meter (fünf Fuß) entnommen. Es wurde darauf geachtet, dass der Boden des Loches nach jedem Probenlauf gründlich mit Wasser ausgespült wurde. Felddoppelproben wurden an der Drehspaltmaschine etwa alle 30 Proben entnommen. Die Proben wurden mit einer Nummer versehen und auf die Beutel wurden keine Abschnittsnummern gelegt. Die Probenzahlen wurden vor der Abgabe an das Labor vollständig randomisiert und die Proben wurden vom Labor gemäß der randomisierten Liste ausgelegt und analysiert. Fremont gab etwa alle 30 Proben Goldstandard- und Leerproben in die randomisierte Probencharge. Häufig hat das Labor auch eigene interne Standard- und Leerproben eingefügt. Alle Standard-, Leer- und Doppelproben wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft und als konsistent befunden. Die Untersuchung der analytischen Ergebnisse in der randomisierten Reihenfolge ergab keine Verschleppungskontamination (Carry Over) zwischen den Proben durch das Labor. Die Proben wurden von American Assay Laboratories aus Sparks (Nevada) anhand einer 30-Gramm-Brandprobe mit abschließendem ICP-Verfahren analysiert. Das Programm wurde von Dr. Clay Newton, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geleitet und überwacht.

Für das Board of Directors,

Dennis Moore

President und CEO

Telefon: +351-9250-62196 oder 778-772-9892

E-Mail: dennis@fremontgold.net oder info@fremontgold.net

www.fremontgold.net

Über Fremont Gold Ltd.

Fremont hält die Exklusivrechte an den Projekten Gold Bar-Gold Canyon und Hurricane in Eureka County bzw. Lander County im US-Bundesstaat Nevada. Fremont besitzt außerdem die Rechte am Projekt Goldrun in der Bergbauregion Adelaide in Humboldt County (Nevada) und dem Projekt North Carlin in Elko County. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, seine bestehenden Projekte mithilfe der gemeinsamen Explorationsexpertise des Managementteams zu erkunden. Nähere Informationen über die Projekte Gold Bar, Gold Canyon, Hurricane, Goldrun und North Carlin erhalten Sie auf www.sedar.com.

1Atlas-Granges Joint Venture, 1996, Year End Report, Bericht eines Privatunternehmens, S. 17

2Website von McEwen Mining: www.mcewenmining.com

3 Interner Bericht, Atlas Precious Metals, Mines, 13. Dezember 1995, von Pincock, Allen & Holt erstellt

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen zu der geplanten Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Das Wort beabsichtigt und ähnliche Begriffe und Ausdrücke dienen der Identifizierung von zukunftsgerichteten Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass das vom Unternehmen geplante Bohrprogramm wie beschrieben durchgeführt wird. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die explizit oder implizit in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

