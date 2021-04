IRW-News: Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South sichert sich Zugangsvereinbarung für Bohrungen im hochgradigen KeithŽs Reward Gebiet auf dem Lauriston Projekt

IRW-PRESS: Fosterville South Exploration Ltd.



: Fosterville South sichert sich Zugangsvereinbarung für Bohrungen im hochgradigen KeithŽs Reward Gebiet auf dem Lauriston Projekt

Vancouver, BC - 6. April 2021 - Fosterville South Exploration Ltd. (Fosterville South oder das Unternehmen) (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen im Zielgebiet Keath's Reward auf dem Lauriston Projekt in den kommenden Wochen beginnen werden.

Das Keath's Reward Zielgebiet reiht sich in mehrere andere Gebiete innerhalb des Lauriston Projekts ein, für die bereits Landzugangsvereinbarungen bestehen und deren Bohrziele anhand von Feldarbeiten und der Zusammenstellung historischer Daten definiert wurden.

Lauriston ist ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück, das unmittelbar südlich der Fosterville-Minengrundstücke von Kirkland Lake Gold liegt und an diese angrenzt.

Nachdem das Landbesitzerabkommen für den Zugang zu Keath's Reward abgeschlossen und ein Bohrprogramm entworfen wurde, wird nun die erforderliche Bohrgenehmigung von Fosterville South eingeholt, um in den kommenden Wochen mit den Bohrungen zu beginnen.

Keath's Reward

Die früheren Produktionsaufzeichnungen sind in einem Bericht zusammengefasst, der von John B. Griffiths von Tallangalook Pty Limited im März 1992 erstellt wurde. Der Bericht konzentrierte sich auf die Zusammenstellung eines zuverlässigen historischen Datenpakets über frühere Bergbaubetriebe.

Die Keath's Reward Abbaustätten befinden sich innerhalb der Zuteilung 46, in der Gemeinde Edgecombe. "Das Grundstück beherbergt einen großen Bereich von Grundgestein, der nicht von vulkanischem Basalt aus dem Quartär überlagert ist und das nicht nur eine Lagerstätte von eluvialem, goldhaltigem Waschgestein, sondern auch eine Quarzerzlagerstätte von extrem hohem Gehalt zu umfassen scheint" (Griffiths, 1992).

Das Quarzriff wird als eine laminierte, flach liegende Quarzader beschrieben, die durch eine "Rutschung" oder Verwerfung in den unterirdischen Abbaubetrieben geschnitten wurde, wodurch die Ausdehnung der hochgradigen Zone verloren ging. Die strukturelle Beschreibung deutet auf eine verbindende Aderstruktur hin, die zwischen Faltenachsen verläuft, und diese strukturelle Umgebung ist dafür bekannt, hochgradiges Gold zu führen.

Ursprünglich wurde die Quarz-Lode durch den Abbau von eluvialem, goldhaltigem Material entdeckt, das das Riff freilegte. Dieses Riff wurde in einem kleinen Tagebaubetrieb ausgebeutet, aber Mitte 1940 wurden Schächte abgeteuft und Querschläge mit einer Dampfförderanlage durchgeführt.

Die Arbeiten wurden nur bis zu einer Tiefe von 10,7 Metern durchgeführt. Mr. Ray Maltby aus Taradale schätzte den von Herrn Keath produzierten Gehalt auf annähernd 5 Unzen pro Tonne.

Frühere Produktionsaufzeichnungen zeigen, dass 495,55 Unzen aus 183 Tonnen zerkleinertem Material oder 2,71 Unzen pro Tonne (82,9 g/t) plus geschätzte 300 Unzen handverlesenes Probengold produziert wurden. (Griffiths, 1992)

Rex Motton, Chief Operating Officer und Director, erklärte dazu: "Diese hochgradige Verbindungsstruktur ist genau die Art von Ziel, die wir in unserer expandierenden Bohrkampagne priorisieren. Die Arbeiten bei Lauriston beschleunigen sich und zusätzlich zum Beginn der Bohrungen bei Keath's Reward erwarten wir die Untersuchungsergebnisse von mehreren Bohrlöchern, die im Zielgebiet Energetic Reefs bei Lauriston abgeschlossen wurden, während wir auch neue Bohrziele in der Region innerhalb des Lauriston Projekts erstellen. Erste regionale Explorationen haben dazu geführt, dass einige wichtige regionale mineralisierte Verwerfungen erkannt wurden, die das Unternehmen weiter erkunden möchte."

Fosterville South führt derzeit Bohrungen sowohl auf dem Lauriston Projekt als auch auf dem Moormbool Projekt durch. Es ist geplant, die Bohrungen auf dem Golden Mountain Projekt unmittelbar nach Ostern wieder aufzunehmen. Die Exploration wird fortgesetzt, wobei Bohrprogramme geplant und genehmigt werden, die verschiedene ehemalige hochgradige historische Goldproduzenten innerhalb des Walhalla-Goldgürtels bei Enoch's Point und auf dem Goldfeld Reedy Creek innerhalb des Projekts Providence anpeilen.

Über Fosterville South Exploration Ltd.

Fosterville South begann mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % im Besitz von Fosterville South befinden, den Projekten Lauriston und Golden Mountain, und hat seither ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, die eine weitere hochgradige epizonale (Niedrigtemperatur-) Goldmineralisierung enthalten: das Providence Projekt, und eine große Gruppe an kürzlich konsolidierten Lizenzanträgen, das Walhalla Belt Projekt, das eine Vielzahl an epizonalen und intrusionsartigen Goldmineralisierungen enthält, alle im Bundesstaat Victoria, Australien. Das Landpaket von Fosterville South, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück, das unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens liegt, der auch die epizonalen Goldgrundstücke von Kirkland Lake Golds Fosterville-Mine beherbergt. Darüber hinaus verfügt Fosterville South über goldfokussierte Projekte namens Moormbool und Beechworth, die sich ebenfalls im Bundesstaat Victoria, Australien, befinden. Das Moormbool Projekt weist eine Goldmineralisierung im epizonalen Stil auf, während Beechworth eine Goldmineralisierung im mesozonalen und intrusionsbezogenen Bereich aufweist.

Alle Grundstücke von Fosterville South, mit der möglichen Ausnahme von Moormbool, weisen trotz begrenzter moderner Explorationen und Bohrungen eine historische Goldproduktion aus Hartgestein auf.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO und Director von Fosterville South, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, überprüft, verifiziert und genehmigt. Historische Aufzeichnungen wurden durch die Überprüfung von Jahres- und Quartalsberichten aus den Regierungsunterlagen durch die qualifizierte Person verifiziert.

Im Namen des Unternehmens:

Rex Motton

Chief Operating Officer & Director

Kontakt:

Adam Ross, Investor Relations

Tel: +1-604-229-9445

Gebührenfrei: +1-833-923-3334

Email: info@fostervillesouth.com

