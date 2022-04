IRW-News: Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South meldet hochgradigen Abschnitt von 2m mit 174,42 g/t Gold, einschließlich 1m mit 348 g/t Gold bei den Bohrungen bei Reedy Creek

IRW-PRESS: Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South meldet hochgradigen Abschnitt von 2m mit 174,42 g/t Gold, einschließlich 1m mit 348 g/t Gold bei den Bohrungen bei Reedy Creek

Highlights:

· Starke Golduntersuchung von 2 m mit 174,42 g/t Gold, einschließlich 1 m mit 348 g/t Gold im Reverse-Circulation-Bohrloch TRC02

· Die hochgradigen Ergebnisse liegen in geringer Tiefe und stammen aus den östlichsten Bohrlöchern, die bisher bei Thompson Reef gebohrt wurden.

· Die Ergebnisse weiterer Bohrungen, einschließlich mehrerer Bohrungen im Zielgebiet Reedy Creek innerhalb des Projekts Providence stehen noch aus.

Vancouver, BC - 27. April 2022 - Fosterville South Exploration Ltd. (Fosterville South oder das Unternehmen) (TSXV:FSX - WKN:A2QJKK - OTCQX:FSXLF) freut sich bekannt zu geben, dass das erste Perkussionsbohrprogramm beim Thompson Reef und Prince of Wales Reef innerhalb des Ziels Reedy Creek des Projekts Providence in Victoria, Australien, hohe Goldgehalte ergab. Weitere Ergebnisse von Bohrungen auf hochrangigen Goldzielen bei Reedy Creek stehen noch aus.

Fosterville South durchteufte bei seinem Reverse-Circulation-Bohrprogramm am Thompson Reef, das Teil des Ziels Reedy Creek im Projekt Providence ist, hochgradige goldhaltige Abschnitte (siehe Abbildung 1).

Das Reverse-Circulation-Bohrloch TRC02 fand 2 m mit 174,42 g/t Gold auf 23 m, einschließlich 1 m mit 348 g/t Gold auf 24 m. Vier Reverse-Circulation-Bohrlöcher (TRC01 bis 04) wurden über eine Streichenlänge von 130 Metern gebohrt.

Nordwestlich des hochgradigen Entdeckungslochs bei Weineroider Ridge, ebenfalls bei Reedy Creek, wurde das Prince of Wales Reef auf einer Streichenlänge von 300 m in 6 Löchern im Reverse-Circulation-Verfahren gebohrt. Bohrloch PWR01 lieferte 6 m mit 2,98 g/t Gold aus 53 m, einschließlich 2 m mit 7,58 g/t Gold; Bohrloch PWR02 lieferte 1 m mit 19,5 g/t Gold aus 22,0 m, bevor ein 9 m breiter Stollen durchteuft wurde; und Reverse-Circulation-Bohrloch PWR04 lieferte 3 m mit 4,81 g/t Au aus 12 m und 6 m mit 1,51 g/t aus 51 m. Das Bohrloch PWR06 wurde aufgrund von Bohrschwierigkeiten in der Mineralisierung aufgegeben. Das Prince of Wales Reef ist eine Verwerfungszone, die aus brekziösen Sedimenten besteht und in der Vergangenheit im flachen Tagebau auf einer Breite von bis zu 10 Metern abgebaut wurde. Die bisherigen Bohrungen haben gezeigt, dass innerhalb eines bis zu 20 Meter breiten Gesamtpakets parallele Mineralisierungszonen auftreten.

Die Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrungen konzentrieren sich weiterhin auf die Erweiterung der Mineralisierung in der Nähe des Entdeckungsbohrlochs RWR13 (11 m mit 31,34 g/t Gold, einschließlich 4 m mit 80,05 g/t Gold aus 68 m) und des vor kurzem gemeldeten hochgradigen Abschnitts aus dem Diamantbohrloch RWD01 (0,7 m mit 238,1 g/t Gold aus 68,70 m und 0,80 m mit 22,5 g/t Gold aus 40,80 m) bei Weineroider Ridge.

Rex Motton, COO und Director von Fosterville South, sagte: "Fosterville South betreibt weiterhin mehrere Bohrgeräte auf verschiedenen Projekten innerhalb des großen 4.000 km² großen Landpakets, das wir über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt haben. Nach umfangreichen Feldarbeiten zur Identifizierung von vorrangigen Zielen haben die bisherigen Erkundungsbohrungen dazu beigetragen, unsere Zieldatenbank weiter zu priorisieren. Die Untersuchungsergebnisse von mehreren Gebieten mit hoher Priorität stehen nun noch aus. Das Goldfeld Reedy Creek, das in den heutigen Nachrichten beschrieben wurde, liefert nun hochgradige Abschnitte in einer Reihe von Aussichten; weitere Ziele müssen noch bebohrt werden. So war beispielsweise das Grundstück Doyle's/Langridge der größte hochgradige Produzent und soll in naher Zukunft bebohrt werden. Das gesamte Feld sieht sehr vielversprechend aus."

Tabelle 1: Reedy Creek (Thompson Reef und Prince of Wales) Bohrergebnisse und Abschnitte:

Hole East North AzimuDip From To DownhoTrue Au CutHole

ID th (deg (m) (mle Widt g/t-of Type

(deg.) ) Interh f

.) val (m) gr

(m) ade

Au

g/

t

THOMPSON REEF

TRC02 335642587288325 -60 23 25 2 1.5 174.0.5RC

42

Incl 24 25 1 0.8 348.1.0RC

uding 00

TRC04 335622587289625 -60 19 23 4 ND 0.900.5RC

TRD02 335486587294350 -75 100.31000.2 0.1 21.60.5Diamo

.5 0 nd

PRINCE OF WALES REEF

PWR01 334812587413790.0 -70.047 59 12 9.3 1.660.3RC

Inc 53 54 2 1.5 7.581.0RC

luding

PWR02 334838587404190.0 -70.022 23 1 ND 19.50.5RC

PWR04 334838587404190.0 -90.012 15 3 1.2 4.810.5RC

And 51 57 6 3.5 1.980.5RC

PWR05 334882587388390 -80 22 23 1 0.6 1.771.0RC

PWR06 334820587413288.5 -52.833 35 2 ND 1.560.5RC

Die Cut-off-Gehalte der Abschnitte sind in der Tabelle angegeben, wobei ein maximaler interner Abfall von 2 m verwendet wird. Wahre Mächtigkeiten sind für Schürfstellen angegeben, für die ausreichende Informationen vorliegen, andernfalls nicht bestimmt (ND). Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt. Die Koordinaten sind die australische Projektion MGA94 Zone 55. Die Reverse-Circulation-Bohrlöcher TRC01, TRC03, PWR03 und PWR05 enthielten keine bedeutende Goldmineralisierung. Das Bohrloch TRC01 erreichte die mineralisierte Zone nicht und PWR06 wurde in der mineralisierten Zone aufgrund von Bohrschwierigkeiten aufgegeben.

Neben dem Projekt Reedy Creek und Providence sind die Ergebnisse der Bohrungen auf mehreren anderen Schürfstellen derzeit noch ausständig und die Bohrungen werden fortgesetzt. Die Bohrungen auf dem Grundstück Doyle's-Langridge, das Teil des Ziels Reedy Creek auf dem Projekt Providence ist, werden so bald wie möglich beginnen, da nun alle Bohrgenehmigungen erteilt wurden.

Abbildung 1 - Ziel Reedy Creek, Projekt Providence

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_04_28_FSX_News_1_fde8d2013c.jpg

Abbildung 2 - Übersichtskarte Fosterville South

Falls Abbildung nicht richtig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_04_28_FSX_News_2_084abf8ec4.png

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Proben wurden einer Qualitätskontrolle unterzogen, die für Reverse-Circulation-Bohrungen mit Duplikaten, Leerproben und handelsüblichen Standards mit den erwarteten Ergebnissen der eingereichten Proben geeignet ist. Alle Untersuchungen wurden von Onsite Laboratory Services Ltd (ISO: 9001) mit Sitz in Bendigo, Victoria, unter Anwendung von Brandprobenverfahren mit einer 50g-Ladung und ICP- oder AAS-Abschluss durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle sind konsistent.

Über Fosterville South Exploration Ltd.

Fosterville South begann mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % im Besitz von Fosterville South befinden, den Projekten Lauriston und Golden Mountain, und hat seither ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, die eine weitere hochgradige epizonale (Niedrigtemperatur-) Goldmineralisierung enthalten: das Providence Projekt, und eine große Gruppe an kürzlich konsolidierten Lizenzanträgen, das Walhalla Belt Projekt, das eine Vielzahl an epizonalen und intrusionsartigen Goldmineralisierungen enthält, alle im Bundesstaat Victoria, Australien. Das Landpaket von Fosterville South, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück, das unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens liegt, der auch die epizonalen Goldgrundstücke von Kirkland Lake Golds Fosterville-Mine beherbergt. Darüber hinaus verfügt Fosterville South über goldfokussierte Projekte namens Moormbool und Beechworth, die sich ebenfalls im Bundesstaat Victoria, Australien, befinden. Das Moormbool Projekt weist eine Goldmineralisierung im epizonalen Stil auf, während Beechworth eine Goldmineralisierung im mesozonalen und intrusionsbezogenen Bereich aufweist.

Alle Grundstücke von Fosterville South, mit der möglichen Ausnahme von Moormbool, weisen trotz begrenzter moderner Explorationen und Bohrungen eine historische Goldproduktion aus Hartgestein auf.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO und Director von Fosterville South, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Historische Aufzeichnungen wurden durch die Überprüfung von Jahres- und Quartalsberichten aus Regierungsunterlagen durch die qualifizierte Person verifiziert.

Im Namen des Unternehmens:

Rex Motton

Chief Operating Officer und Director

