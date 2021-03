IRW-News: Fortune Bay Corp.: Fortune Bay beginnt mit Phase-I-Bohrungen im Projekt Goldfields

IRW-PRESS: Fortune Bay Corp.



: Fortune Bay beginnt mit Phase-I-Bohrungen im Projekt Goldfields

HALIFAX, NOVA SCOTIA, 17. März 2021 - Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, Frankfurt: 5QN) (Fortune Bay oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-I-Bohrprogramm in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Goldfields (Goldfields oder das Projekt) im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan begonnen hat. Das Unternehmen plant, 15 Bohrlöcher über insgesamt etwa 5.000 Meter zu absolvieren.

Ein Diamantbohrgerät wurde an den Standort verlegt und die Bohrungen im Zielgebiet Athona South sind jetzt im Gange. Bei Athona South sind Bestätigungsbohrungen zur Verifizierung der historischen Ergebnisse aus den 1930er-Jahren, Infill-Bohrungen zur Herstellung einer Verbindung mit der Mineralisierung im Norden sowie Stepout-Bohrungen im Süden geplant.

Das Phase-I-Bohrprogramm beinhaltet auch geplante Stepout-Bohrungen in Zone A und Zone B der Lagerstätte Box, wo vorrangige Ziele ermittelt wurden. Für das Phase-I-Bohrprogramm bei Box und Athona ist ein ungefährer Bohrabstand von 50 Metern vorgesehen, um mit der Erweiterung der historischen Mineralressourcen über das aktuelle Bohrgebiet hinaus zu beginnen.

Dale Verran, CEO von Fortune Bay, erklärt: Wir freuen uns, dass wir nur etwas mehr als zwei Wochen nach Erteilung der Bohrgenehmigung mit den Bohrungen beginnen konnten. Die Mobilisierung zum Standort verlief wie geplant und war aufgrund des Zugangs über die saisonale Lake Athabasca-Eisstraße effizient und kostengünstig. Wir sehen jetzt den Ergebnissen unserer geplanten Bohrungen bei Athona und Box entgegen, die auch den Erhalt der Goldanalyseergebnisse in den kommenden Wochen beinhalten.

Die Standorte der Bohrziele im Bereich der Goldlagerstätten Athona und Box sowie weitere Einzelheiten der Bohrziele entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 26. Februar 2021.

Dale Verran, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift NI 43-101 hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Fortune Bay

Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, Frankfurt: 5QN) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Gold, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei Goldprojekten in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.

Für Fortune Bay Corp.

Dale Verran

Chief Executive Officer

902-334-1919

1969 Upper Water Street, Suite 2001, Purdys Wharf Tower II

Halifax, NS B3J 3R7

Tel: 902.422.1421

Fax: 902.491.4281

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fortune Bay Corp. (Fortune Bay oder das Unternehmen) weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächlichen Leistungen durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden können, von denen viele jenseits des Einflussbereiches von Fortune Bay liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Metallpreise; wetterbedingte Änderungen der geplanten Arbeiten; Einschränkungen infolge von COVID-19; logistische, technische oder andere Faktoren; die Möglichkeit, dass die Arbeitsergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen und das wahrgenommene Potenzial der Mineralkonzessionsgebiete von Fortune Bay nicht realisiert werden kann; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Untersuchungen; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; das Risiko von Unfällen, Geräteausfällen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben im Rahmen von Arbeitsprogrammen; das Risiko von Umweltkontaminationen oder -schäden infolge von Explorationstätigkeiten; die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften; und die mangelnde Verfügbarkeit von notwendigem Kapital, das Fortune Bay möglicherweise nicht - nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht - zur Verfügung steht. Fortune Bay ist den spezifischen Risiken, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind, sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage ausgesetzt. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt Fortune Bay keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Fortune Bay beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Nähere Informationen über Fortune Bay erhalten Leser auf der Website von Fortune Bay unter www.fortunebaycorp.com.

