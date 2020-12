IRW-News: Fokus Mining Corporation: Fokus Mining beginnt Handel am US-amerikanischen OTCQB-Markt

IRW-PRESS: Fokus Mining Corporation: Fokus Mining beginnt Handel am US-amerikanischen OTCQB-Markt

Rouyn-Noranda, Québec, Kanada, 7. Dezember 2020 - Fokus Mining Corporation (Fokus oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass es sich für den Handel am OTCQB-Venture-Markt in den USA, der von der OTC Markets Group Inc.



betrieben wird, qualifiziert hat und heute mit dem Handel der Stammaktien des Unternehmens an der OTCQB unter dem Symbol FKMCF begonnen wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange (die TSX-V) unter dem Symbol FKM und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol F7E1 gehandelt.

Der Handel unserer Aktien an der OTCQB, einer bekannten Aktienhandelsplattform in den USA, sollte Fokus zusätzliche Liquidität bringen, indem US-Investoren leichter in unsere Stammaktien investieren können, sagte Jean Rainville, CEO und President von Fokus. Da wir unsere Präsenz bei der US-amerikanischen Investorengemeinde weiter expandieren, kommt der Handel unserer Aktien an der OTCQB-Plattform zum richtigen Zeitpunkt, da wir von einem gesteigerten Interesse der US-Investoren an Fokus ausgehen, die sich mit einem progressiven Wachstumsunternehmen zusammenschließen wollen.

US-Investoren finden eine aktuelle finanzielle Offenlegung sowie Echtzeit-Level 2-Kurse für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com. Die Notierung des Unternehmens an der TSX-V und der Handel der Aktien an der OTCQB tragen zur Anwesenheit auf dem nordamerikanischen Markt bei und bietet Investoren herausragenden Zugang zum Handel.

Über Fokus

Fokus Mining Corporation ist ein Rohstoffunternehmen, das aktiv Edelmetalllagerstätten in der Provinz Quebec erwirbt und exploriert. Durch dieses große Vorhaben in der kanadischen Bergbauindustrie werden wir das volle Potenzial ausschöpfen, das uns das Projekt Galloway bietet.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Für weitere Informationen:

Jean Rainville, Präsident & Vorstandsvorsitzender

Tel.: (514) 918-3125, Fax: (819) 762-0097

E-Mail: jean.rainville.perso@gmail.com

Weiterführende Links http://fokusmining.com/

Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "planen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "beabsichtigen", "sollten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund von behördlichen Entscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können nach diesem Datum geändert werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54546

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54546&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3442041024

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.