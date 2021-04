IRW-News: Fokus Mining Corporation: Fokus Mining Corporation kauft Lizenzgebühren (Royalties) für vier Gruppen von Claims des Galloway-Projekts zurück

IRW-PRESS: Fokus Mining Corporation: Fokus Mining Corporation kauft Lizenzgebühren (Royalties) für vier Gruppen von Claims des Galloway-Projekts zurück

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, 8. April 2021 - Fokus Mining Corporation (Fokus oder das Unternehmen) (TSXV: FKM, OTCQB: FKMCF, FSE: F7E1) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung zum Rückkauf der 2 %-NSR-Lizenzgebühren von Francoeur, der 2 %-NSR-Lizenzgebühr von Cadillac Rang III, der 2 %-NSR-Lizenzgebühr von Ogima Nord und der 2 %-NSR-Lizenzgebühren von Sandborn unterzeichnet hat.



Das Unternehmen erwirbt diese Lizenzgebühren für die Nettoschmelzleistung(NSR), die verschiedene Teile des Galloway-Projekts betreffen, für eine Gesamtvergütung, die aus einer Barzahlung von $550.000 und der Ausgabe von 100,000 eigenen Stammaktien des Unternehmens an den Verkäufer besteht. Die Transaktion unterliegt einer behördlichen Genehmigung, einschließlich durch die TSX Venture Exchange.

Jean Rainville, CEO und Präsident von Fokus, erklärte: Der Erwerb dieser Lizenzgebühren für die Nettoschmelzleistung eliminiert die Lizenzgebühren, die einen großen Teil des Projekts Galloway betreffen. Obwohl in diesem Jahr keine nennenswerten Explorationsarbeiten in diesen Teilen des Galloway-Projekts stattfinden werden, sind wir voll und ganz entschlossen, das Projekt Galloway angesichts der sehr günstigen geologischen Umgebung dieses großen Konzessionsgebiets auf dem Cadillac-Larder Lake Break in seiner Gesamtheit zu erkunden.

Über Fokus

Fokus Mining Corporation ist ein Rohstoffunternehmen, das aktiv Edelmetalllagerstätten in der Provinz Quebec erwirbt und exploriert. Bei der Umsetzung dieses großen Vorhabens innerhalb der kanadischen Bergbauindustrie sind wir entschlossen, das Geheimnis des Goldprojekts Galloway zu lüften.

Das Projekt Galloway erstreckt sich über eine Fläche von 2.865,54 Hektar und befindet sich unmittelbar nördlich der Deformation Cadillac-Larder Lake, die sich seitlich über mehr als 100 Kilometer erstreckt. Zahlreiche Goldlagerstätten stehen mit dieser Struktur und deren Ableger in Zusammenhang. Der Schwerpunkt der aktuellen Arbeiten liegt auf einen kleinen westlichen Teil der Mineralschürfrechte, wo mehrere Mineralvorkommen identifiziert wurden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: fokusmining.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jean Rainville, President & Chief Executive Officer

Tel.: (514) 918-3125, Fax: (819) 762-0097

E-Mail: jrainville@fokusmining.com

Verwandte Links:

http://fokusmining.com/

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "beabsichtigen", "sollten", "würden", "könnten" und ähnlichen Wörtern sowie deren Negativform gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere unvorhersehbare Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintreten werden, einschließlich der Exploration und Erschließung des Galloway-Projekts, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile das Unternehmen aus dem Galloway-Projekt ziehen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage, Änderungen in Bezug auf die strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57762

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57762&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3442041024

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.