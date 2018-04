IRW-News: Fission Uranium Corp.: Fission nimmt preisgekrönten Analysten ins Board auf

IRW-PRESS: Fission Uranium Corp.



: Fission nimmt preisgekrönten Analysten ins Board auf

Rob Chang in Board of Directors von Fission aufgenommen

Fission Uranium Corp. (https://www.youtube.com/watch?v=MGEAu20HKc4) (Fission oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Rob Chang, einer der renommiertesten Experten des Uranmarkts, in das Board of Directors aufgenommen wurde. Herr Chang kann in der Finanzdienstleistungsbranche eine Erfahrung von 23 Jahren vorweisen. Zuletzt fungierte er als Managing Director und Head of Metals & Mining einer globalen Investmentbank, wo er Research in den Bereichen Uran, Edelmetalle, Grundmetalle und Lithium betrieb. Im ersten Quartal 2016 wurde er von Bloomberg als Best Precious Metals Analyst ausgezeichnet. Herr Chang wird häufig zitiert und ist ein regelmäßiger Gast in mehreren Medienkanälen, einschließlich Bloomberg, Reuters, CNBC und Wall Street Journal.

Herr Chang fungierte zuvor als Director of Research und Portfolio Manager einer kanadischen Investmentgesellschaft, die Aktiva im Wert von drei Milliarden Dollar verwaltete. Er war auch Teil eines fünf Personen umfassenden Hedgefonds-Teams mit mehreren Strategien, wo er auf Kapital- und Derivatinvestitionen spezialisiert war. Herr Chang machte sein MBA-Diplom an der Rotman School of Management der University of Toronto.

Dev Randhawa, Chairman und CEO von Fission Uranium, sagte:

Herr Chang ist ein international angesehener Experte auf den Finanzmärkten, insbesondere im Bereich Uran. Er kann ein umfassendes Know-how in unserer Branche vorweisen und wir freuen uns bereits auf die Unterstützung und die Einblicke, die Herr Chang einbringen wird, zumal unser Unternehmen das Projekt PLS in Richtung vorläufiger Machbarkeit und darüber hinaus weiterentwickeln wird."

Über Fission Uranium Corp.:

Fission Uranium Corp. ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen mit Sitz in Kelowna, British Columbia, das sich auf die strategische Exploration und Entwicklung der Uranliegenschaft Patterson Lake South - die die Weltklasse-Lagerstätte Triple R beherbergt. Die Stammaktien notieren an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol FCU. Zusätzlich werden die Aktien im OTCQX-Markt der USA unter dem Symbol FCUUF gehandelt.

Im Namen des Board

"Dev Randhawa"

