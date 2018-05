IRW-News: Fission Uranium Corp.: Fission gibt Änderungen im Board of Directors bekannt

IRW-PRESS: Fission Uranium Corp.



: Fission gibt Änderungen im Board of Directors bekannt

FISSION URANIUM CORP. (Fission oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=MGEAu20HKc4&t=3s) hat heute bekannt gegeben, dass, mit sofortiger Wirkung, Herr Jianhua Xing das Board of Directors des Unternehmens (den Board) verlassen hat und Herr Deshao Chen in das Board berufen wurde.

CGN Mining Company Limited (CGN Mining) ist gemäß und unter den Bedingungen eines Zeichnungsvertrages mit dem Unternehmen vom 11. Januar 2016 dazu berechtigt, zwei Direktoren für den Vorstand zu benennen. Jianhua Xing war ein solcher Kandidat. CGN Mining hat Deshao als Ersatz für Jianhua Xing vorgeschlagen.

Herr Chen arbeitet seit 22 Jahren im Finanzbereich. Derzeit fungiert er als Exekutivdirektor und Finanzchef der CGN Mining, die sich auf die Entwicklung und den Handel mit natürlichen Uranressourcen für Kernenergieunternehmen konzentriert. Vor seiner jetzigen Stellung bekleidete Herr Chen führende Positionen bei CGNPC-URC und der Ling Ao Nuclear Power Corporation. Herr Chen hat einen Bachelor of Economics an der Anhui University of Finance and Economics und einen Masterabschluss für Rechnungswesen an der Xiamen University erworben.

Über Fission Uranium Corp.:

Fission Uranium Corp. ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen mit Sitz in Kelowna, British Columbia, das sich auf die strategische Exploration und Entwicklung der Uranliegenschaft Patterson Lake South - die die Weltklasse-Lagerstätte Triple R beherbergt, spezialisiert hat. Die Stammaktien notieren an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol FCU. Zusätzlich werden die Aktien im OTCQX-Markt der USA unter dem Symbol FCUUF gehandelt.

