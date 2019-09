IRW-News: Fission 3.0 Corp.: Fission 3.0 ernennt Kapitalmarktexperten, Jeffrey Mushaluk, zum President

IRW-PRESS: Fission 3.0 Corp.: Fission 3.0 ernennt Kapitalmarktexperten, Jeffrey Mushaluk, zum President

FISSION 3.0 CORP. (Fission 3.0" oder das Unternehmen" - https://www.



commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298932) gibt bekannt, dass Jeffrey Mushaluk, ein erfahrener Kapitalmarktspezialist, zum President von Fission 3.0 ernannt wurde. Herr Mushaluk verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten mit besonderem Schwerpunkt auf dem Bergbau. Zu seinen Erfahrungen gehört die Gründung, Leitung und Entwicklung verschiedener Finanzgeschäfte und er hat über 100 Millionen USD beschafft. Darüber hinaus war Herr Mushaluk als Aktienanalyst bei einer Portfolio- und Investmentfonds-Verwaltungsfirma tätig. Herr Mushaluk erhielt 2005 einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung von der University of Maine, wo er einen Doppelstudiengang in Betriebswirtschaft und Finanzwirtschaft absolvierte.

Dev Randhawa, Chairman und CEO von Fission 3.0, sagte:

"Herr Mushaluk ist eine qualifizierte und erfahrene Führungskraft mit großer Erfahrung auf den Kapitalmärkten und im Bergbausektor. Er ist vom Uransektor begeistert und bringt viel Tatkraft in Fission 3.0 ein. Unser Team freut sich sehr, mit Herrn Mushaluk zusammenzuarbeiten, während wir unser erstklassiges Portfolio an Uranprojekten im Athabasca-Becken in Kanada und in Macusani in Peru weiterentwickeln.

Über Fission 3.0 Corp.

Fission 3.0 Corp. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Urangrundstücken spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in Kelowna, British Columbia, hat. Stammaktien sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FUU. "

IM NAMEN DES BOARD-----

--------

--------

"Dev Randhawa"------

--------

Dev Randhawa, Chairman and CEO---

Investor Relations

Tel.: 778-484-8030

Fax: 844-484-8030

ir@fission3corp.com

www.fission3corp.com

Suite 700 - 1620 Dickson Ave.

Kelowna, BC V1Y 9Y2

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Warnhinweis: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsorientierte Informationen" im Sinne der kanadischen Gesetzgebung dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Pläne", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt" identifiziert werden, "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt", oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder besagt, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann", "könnte", "würde", "könnte" oder "wird", "tritt", "wird erreicht" oder "hat das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können Aussagen über die zukünftige operative oder finanzielle Performance der Fission 3.0 Corp. beinhalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von dem abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder vorhergesagt wird. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Unsicherheiten der zukünftigen Erwartungen gekennzeichnet. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich unterscheiden, gehören unter anderem folgende: Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com. aufgeführt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und die Fission 3 Corp. lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze ausdrücklich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48881

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48881&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3381242096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.