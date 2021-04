IRW-News: First Mining Gold Corp. : First Mining geht zur weiteren Erschließung des Goldprojekts Hope Brook in Neufundland Partnerschaft ein

IRW-PRESS: First Mining Gold Corp. : First Mining geht zur weiteren Erschließung des Goldprojekts Hope Brook in Neufundland Partnerschaft ein

6. April 2021 - Vancouver, Kanada - First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; FRANKFURT: FMG) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Big Ridge Gold Corp. (Big Ridge) (TSX-V: BRAU) abgeschlossen hat, nach welcher Big Ridge eine Beteiligung bis zu 80 % am Goldprojekt Hope Brook von First Mining (Hope Brook oder das Projekt) in Neufundland, Kanada, erwerben kann (die Transaktion).

Gemäß der verbindlichen Earn-in-Vereinbarung kann Big Ridge eine Beteiligung von 80 % an dem Projekt erwerben, und zwar in einem zweiphasigen Earn-in über fünf Jahre durch die Tätigung von insgesamt $ 20 Millionen an zulässigen Aufwendungen, die Ausgabe von bis zu 36,5 Millionen Aktien von Big Ridge an First Mining und die Leistung einer Barzahlung an First Mining.



First Mining behält sich eine Lizenzgebühr in Form eines Net Smelter Returns (NSR) von 1,5 % an dem Projekt vor, von welcher 0,5 % für $ 2 Millionen von Big Ridge zurückgekauft werden können. First Mining hat außerdem das Recht, bei Transaktionsabschluss ein Mitglied in das Board of Directors von Big Ridge (das Big-Ridge-Board) zu berufen; danach ist First Mining berechtigt, solange ein von ihm berufenes Mitglied im Big-Ridge-Board zu behalten, wie First Mining mindestens 10 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Big Ridge hält. Eine detailliertere Zusammenfassung der Earn-in-Vereinbarung ist nachstehend in dieser Pressemitteilung enthalten.

Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft für die Weiterentwicklung unseres Projekts Hope Brook bekannt zu geben, das sich in einer der spannendsten Explorationsregionen der heutigen Goldindustrie befindet, erklärte Dan Wilton, der CEO von First Mining. Das Team von Big Ridge bringt eine einzigartige Kombination aus komplementären Erfahrungen und Fähigkeiten in das Projekt Hope Brook ein, unter anderem ein ausgeprägtes Verständnis des betrieblichen Umfelds in Neufundland, solides Know-how in den Bereichen Exploration, Erschließung und Betrieb und fundierte Erfahrung mit Kapitalmärkten und Beziehungen. Wir sehen der Zusammenarbeit mit Big Ridge bei der Wertschöpfung aus Hope Brook und dem umgebenden, äußerst vielversprechenden Konzessionsblock mit Spannung entgegen. Nach dem jüngsten Erfolg mit unserer Partnerschaft mit Auteco Minerals im Goldprojekt Pickle Crow sind wir davon überzeugt, dass diese Transaktion den Substanzwert unseres Projektportfolios weiter belegen wird; außerdem ist First Mining dadurch in der Lage, sich weiter auf die Risikominderung, Optimierung und Weiterentwicklung seines Referenz-Goldprojekts Springpole in Ontario zu konzentrieren, für das unsere jüngste vorläufige Machbarkeitsstudie eine potenzielle Produktion von mehr als 300.000 Unzen Gold pro Jahr mit einem branchenführenden Kostenprofil nachgewiesen hat. Durch ein erstes Aktienpaket von 19 % an Big Ridge, eine weiter bestehende Projektbeteiligung von 20 % an Hope Brook, Meilensteinaktien- und Barzahlungen und eine NSR-Lizenzgebühr für das Projekt haben die Aktionäre von First Mining weiterhin einen sehr guten Zugang zu Hope Brook.

First Mining setzt seine Strategie zur Weiterentwicklung und Wertschöpfung aus seinem Goldprojekt-Portfolio durch sorgfältig ausgewählte Partnerschaften termingerecht fort. Durch diese Partnerschaften können unsere Aktionäre vom Substanzwert profitieren, der sich im Zuge der Weiterentwicklung dieser Projekte ergibt; gleichzeitig baut First Mining ein hochattraktives Lizenzgebühr-Portfolio auf.

Über Big Ridge

Big Ridge ist eine kapitalkräftige, auf Kanada fokussierte Goldexplorations- und Entwicklungsgesellschaft mit Michael Bandrowski, einer früheren Führungskraft im Bereich Bergbau-Kapitalmärkte, als President und CEO und Jim Kirke, der früher als CFO von Marathon Gold tätig war, als CFO. Das Board of Directors besteht aus einer äußerst erfolgreichen Gruppe erfahrener Führungskräfte und Geologen der Bergbaubranche: Nick Tintor (Gründer von Anaconda Mining), Bill Williams (vormals Interim CEO von Detour Gold) und Rick Mazur (CEO von Forum Energy). Big Ridge hat liquide Mittel von $ 2,7 Millionen und hat sein Goldprojekt Destiny vor kurzem an Clarity Gold optioniert, das bedeutende Kapitalmittel zur Finanzierung der Arbeitsprogramme in Hope Brook bereitstellen kann.

Goldprojekt Hope Brook

Das Goldprojekt Hope Brook ist eine vormals produzierende Goldmine im Südwesten von Neufundland. Die Goldlagerstätte wurde 1983 von BP-Selco Inc. entdeckt und war die erste bedeutende Goldmine von Neufundland. Sie ist bisher weiterhin eine der größten historischen Goldminen der Provinz. In Hope Brook wurden von 1987 bis 1997 mehr als 752.000 Unzen Gold und von 1993 bis 1997 außerdem ein Kupferkonzentrat produziert. Der Standort weist nach wie vor wichtige Infrastruktur auf, die ursprünglich für die Unterstützung früherer Abbautätigkeiten genutzt wurde, unter anderem eine Übertragungsleitung mit funktionierender Stromversorgung bis zum Standort, intakte Straßen, Bergebecken, Lagereinrichtungen und eine Schotterlandebahn. Das Konzessionsgebiet besteht aus 1.066 Konzessionen mit einer Fläche von mehr als 26.000 Hektar, die in Form von sechs Lizenzen gehalten werden. First Mining hat Hope Brook im Juli 2015 durch die Übernahme von Coastal Gold Corp. erworben.

Details des Earn-in:

Bei Transaktionsabschluss

First Mining erhält von Big Ridge:

- $ 500.000 in bar

- 11.500.000 Aktien von Big Ridge, die 19,8 % der im Umlauf befindlichen Aktien von Big Ridge repräsentieren.

Phase 1 des Earn-In

Bis zum dritten Jahrestag des Transaktionsabschlusses kann Big Ridge eine Beteiligung von 51 % an Hope Brook erwerben und ein Joint Venture mit First Mining bilden durch:

- Tätigung von zulässigen Aufwendungen in Höhe von $ 10.000.000 für das Projekt;

- Ausgabe weiterer 15.000.000 Aktien von Big Ridge an First Mining; und

- Ausgabe einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % an dem Projekt an First Mining; Big Ridge kann 0,5 % der NSR-Lizenzgebühr für $ 2 Millionen zurückkaufen.

Phase 2 des Earn-In

Nach Abschluss der Phase 1 des Earn-In und bis zum fünften Jahrestag des Transaktionsabschlusses kann Big Ridge seine Beteiligung an Hope Brook auf 80 % erhöhen durch:

- Tätigung weiterer zulässiger Aufwendungen von $ 10.000.000 in Hope Brook; und

- Ausgabe von i) 10.000.000 Aktien von Big Ridge; bzw. ii) einer Zahl von Aktien von Big Ridge, die einem Anteil von 19,9 % der im Umlauf befindlichen Aktien von Big Ridge durch First Mining entsprechen würden, an First Mining, wobei die niedrigere Aktienzahl maßgebend ist.

Weitere Bedingungen

- First Mining hat das Recht, bei Transaktionsabschluss ein Mitglied in das Big-Ridge-Board zu berufen, und hat weiterhin das Recht, ein Mitglied von First Mining im Big-Ridge-Board zu behalten, solange First Mining mindestens 10 % der im Umlauf befindlichen Aktien von Big Ridge hält.

- First Mining muss bis zur Machbarkeitsstudie keine Kosten tragen (Free Carried Interest).

- Bei Beginn der kommerziellen Produktion in Hope Brook zahlt Big Ridge $ 2 Millionen in bar an First Mining.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art, unter anderem dem Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange durch Big Ridge, und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 abgeschlossen (Transaktionsabschluss).

Lizenzgebühr-Portfolio von First Mining

Mit der weiteren NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % für Hope Brook hat First Mining ein Lizenzgebühr-Portfolio mit fortgeschrittenen, hochwertigen Aktiva akkumuliert. Diese Aktiva umfassen eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % NSR für Goldlund, das von Treasury Metals Inc. weiterentwickelt wird, eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % für Pickle Crow, das von Auteco Minerals Ltd. bearbeitet wird, und 15 weitere NSR-Lizenzgebühren für Projekte im Frühstadium in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada und Afrika.

Mineralressourcenschätzung für Hope Brook (Mindesterzgehalt: 3,00 g/t Au)

Kategorie Tonnen Erzgehalt Au Enthaltenes Au

(g/t) (Uz)

Angedeutet 5.500.000 4,77 844.000

Vermutet 836.000 4,11 110.000

Anmerkungen:

1. Auf der Basis des technischen Berichts mit dem Titel: Technischer Bericht 2015 zur Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Hope Brook in Neufundland und Labrador, Kanada, vom 20. November 2015, Stichtag: 20. November 2015, abrufbar unter www.sedar.com im SEDAR-Profil von First Mining.

2. Die Ressource umfasst lediglich die Minenzone und die Gebiete von Zone 240.

3. Die Ressource basiert auf dem partiellen prozentualen Blockmodell mit Entfernung des Gangmaterials. Der prozentuale Anteil des Gangmaterials wird bei der Minenzone auf 18 %, bei der Zone 240 auf 0 % geschätzt.

4. In den Goldgehalten schlägt sich die Anwendung der gebietsspezifischen Kappungsfaktoren für Rohuntersuchungswerte nieder, die sich zwischen 55 g/t Au und 3 g/t Au bewegen.

5. Die Rundung der Tonnen kann zu offensichtlichen Differenzen bei den Angaben für Tonnen, Gehalte und enthaltene Unzen führen.

6. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor. Umweltgenehmigungen, Rechtsfragen, Eigentumsrechte, Besteuerung, soziopolitische Aspekte, Marketing oder andere relevante Faktoren können die Schätzung von Mineralressourcen wesentlich beeinflussen.

Qualifizierte Sachverständige

Hazel Mullin, P.Geo., Director, Data Management and Technical Services von First Mining, ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen konzentriert. Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada. Die Ergebnisse einer positiven Vormachbarkeitsstudie (PEA) für das Goldprojekt Springpole wurden von First Mining im Januar 2021 bekannt gegeben. Die Genehmigungsaktivitäten sind im Gange und die Einreichung einer Umweltverträglichkeitserklärung für das Projekt ist für 2021 geplant. Außerdem hat das Unternehmen eine umfangreiche Beteiligung an Treasury Metals Inc., die das Goldprojekt Goliath-Goldlund zur Konstruktion bringt. First Minings Liegenschaftsportfolio im Osten Kanadas umfasst auch die Goldprojekte Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. vorangebracht wird), Cameron, Hope Brook, Duparquet, Duquesne und Pitt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer, President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Director

