IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet hochgradige Bohrergebnisse seines Explorationsprogramms 2019 beim Projekt Ermitaño im Landpaket Santa Elena

: First Majestic meldet hochgradige Bohrergebnisse seines Explorationsprogramms 2019 beim Projekt Ermitaño im Landpaket Santa Elena

First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG, TSX: FR) (First Majestic oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seines Explorationsprogramms 2019 beim Projekt Ermitaño bekannt zu geben, das vier Kilometer vom produzierenden Betrieb Santa Elena in Sonora (Mexiko) entfernt ist. Der Schwerpunkt des Programms lag auf Ergänzungsbohrungen, um eine umfassende bestehende abgeleitete Ressource zu angezeigten Ressourcen hochzustufen, um die detaillierte Minenplanung vor der Errichtung zu unterstützen.

Die heutigen Explorationsergebnisse bringen uns einen weiteren Schritt näher an die Sicherstellung einer längeren Lebensdauer der Mine bei Santa Elena, sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Dieses Programm hat nicht nur unser Vertrauen in die Ressource gestärkt, sondern wir haben auch bedeutsame Abschnitte mit hochgradigem Gold vorgefunden, von denen wir erwarten, dass sie den gesamten Gehalt der Ressource steigern werden. Im nächsten Monat planen wir die Meldung einer aktualisierten Ressourcenschätzung für das Projekt Ermitaño, die diese hochgradigen Bohrergebnisse enthalten wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50118/Feb 24 2020 Ermitano 2019 drill result_DE_PRCOM.001.png

Abb. 1: Karte des Konzessionskomplexes Santa Elena

HÖHEPUNKTE DER BOHRUNGEN

Das Explorationsprogramm 2019 umfasste insgesamt 33.767 Meter in 103 Bohrlöchern, die in erster Linie aus Ergänzungsbohrlöchern bestanden, um das Vertrauen und die gesamte Größe der Ressource zu steigern. Die Höhepunkte des Programms beinhalten die folgenden hochgradigen Abschnitte:

- EW-19-67 - 10,8 m mit einem Gehalt von 1.106 g/t AgÄq (12,84 g/t Au und 46 g/t Ag)

- EW-19-74 - 6,4 m mit einem Gehalt von 1.164 g/t AgÄq (9,46 g/t Au und 383 g/t Ag)

- EW-19-85 - 2,4 m mit einem Gehalt von 3.068 g/t AgÄq (31,63 g/t Au und 459 g/t Ag)

- EW-19-91 - 13,0 m mit einem Gehalt von 1.003 g/t AgÄq (11,61 g/t Au und 45 g/t Ag)

- EW-19-103 - 7,7 m mit einem Gehalt von 1.462 g/t AgÄq (16,37 g/t Au und 111 g/t Ag)

- EW-19-111 - 4,5 m mit einem Gehalt von 1.562 g/t AgÄq (17,98 g/t Au und 79 g/t Ag)

- EW-19-113 - 9,1 m mit einem Gehalt von 1.302 g/t AgÄq (14,22 g/t Au und 130 g/t Ag)

Wie bereits zuvor im Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens am 31. März 2019 veröffentlicht, enthält das Projekt Ermitaño eine angezeigte Ressource von 704.000 Tonnen mit einem Gehalt von 389 Gramm Silberäquivalent pro Tonne (4,05 Gramm Gold und 65 Gramm Silber pro Tonne) (8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent) sowie eine abgeleitete Ressource von 4.637.000 Tonnen mit einem Gehalt von 329 Gramm Silberäquivalent pro Tonne (3,36 Gramm Gold und 59 Gramm Silber pro Tonne) (49,0 Millionen Unzen Silberäquivalent). Darüber hinaus wartet das Unternehmen auf die Veröffentlichung eines aktualisierten Jahresberichts und einer aktualisierten Ressourcenschätzung für das Projekt Ermitaño am Ende des ersten Quartals 2020, die die Bohrergebnisse von 2019 mit den endgültigen Cutoff-Gehalten der Analyse zum 31. Dezember 2019 enthalten werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50118/Feb 24 2020 Ermitano 2019 drill result_DE_PRCOM.002.png

Abb. 2: Längsschnitt (Gehalt × Mächtigkeit) von Ermitaño Splay

ZUSAMMENFASSUNG DER MISCHPROBEN

Ende 2019 waren im Konzessionsgebiet 157 Bohrlöcher auf insgesamt 55.719 Metern abgeschlossen. In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Bohrabschnitte des Explorationsprogramms 2019 zusammengefasst:

Bohrloch Von bis Länge geschätzAg g/tAu g/t Ag Eq g

ID (m) te /t

Mächtig

keit

(m)

EW-19-53 216,7 225,6 8,9 8,2 73 4,19 419

EW-19-55 99,7 114,1 14,4 9,6 57 8,20 734

inklusive 101,7 104,7 3,1 2,0 190 30,82 2.733

EW-19-57 456,8 457,7 0,9 0,6 287 8,91 1.022

EW-19-62 394,5 396,3 1,8 1,3 65 7,23 662

EW-19-66 83,9 89,2 5,2 4,2 18 6,03 515

inklusive 87,6 89,2 1,6 1,3 53 20,23 1.722

EW-19-67 96,0 122,3 26,3 10,8 46 12,84 1.106

inklusive 102,5 103,5 1,0 0,4 86 41,47 3.508

inklusive 108,7 109,4 0,7 0,3 73 27,40 2.333

inklusive 112,9 113,9 1,0 0,4 85 29,12 2.487

inklusive 113,9 114,9 1,0 0,4 88 29,55 2.526

EW-19-72 173,2 179,8 6,6 4,1 38 5,99 532

inklusive 174,9 175,7 0,8 0,5 68 18,41 1.587

EW-19-74 360,1 369,3 9,2 6,4 383 9,46 1.164

inklusive 360,9 361,6 0,7 0,5 865 16,75 2.247

inklusive 361,6 362,4 0,8 0,6 982 21,03 2.717

inklusive 368,6 369,3 0,7 0,5 301 16,48 1.661

EW-19-75 304,3 305,3 1,1 0,9 100 10,17 939

EW-19-77 212,8 214,2 1,4 1,2 102 5,46 552

EW-19-78 236,2 244,1 7,9 5,1 200 2,76 428

EW-19-80 225,6 234,5 9,0 5,3 156 5,11 578

EW-19-85 232,2 236,1 3,9 2,4 459 31,63 3.068

inklusive 232,2 233,2 1,0 0,6 1,224 88,40 8.517

inklusive 233,2 233,7 0,5 0,3 584 33,51 3.349

EW-19-87 198,5 202,6 4,2 2,9 95 6,99 672

EW-19-91 113,8 138,0 24,3 13,0 45 11,61 1.003

inklusive 117,4 126,4 8,9 4,8 79 27,54 2.350

EW-19-92 124,6 132,8 8,3 4,6 69 7,72 706

inklusive 125,6 129,4 3,8 2,1 98 13,32 1.196

EW-19-93 168,2 173,1 4,9 3,7 84 4,50 456

EW-19-96 104,9 107,0 2,1 1,9 75 29,15 2.480

inklusive 104,9 106,2 1,3 1,2 83 41,92 3.542

EW-19-98 148,0 156,8 8,8 5,9 111 9,43 889

inklusive 150,3 150,9 0,5 0,4 245 35,81 3.199

EW-19-99 84,0 87,5 3,5 2,1 64 9,11 816

inklusive 85,0 86,6 1,6 1,0 103 18,67 1.643

inklusive 180,6 182,5 1,9 1,2 145 14,06 1.305

EW-19-102 226,1 235,1 9,0 5,0 115 4,50 487

EW-19-103 112,4 125,9 13,5 7,7 111 16,37 1.462

inklusive 114,5 114,9 0,4 0,2 90 33,49 2.853

EW-19-109 133,0 145,4 12,4 9,5 45 5,18 472

inklusive 134,6 135,5 0,9 0,7 53 11,57 1.008

inklusive 136,3 137,5 1,2 0,9 57 12,77 1.111

inklusive 142,4 143,0 0,5 0,4 81 11,17 1.003

EW-19-111 82,2 88,3 6,2 4,5 79 17,98 1.562

inklusive 82,7 83,5 0,8 0,6 182 32,32 2.848

inklusive 83,5 84,5 1,0 0,7 107 40,48 3.447

EW-19-113 104,4 121,5 17,1 9,1 130 14,22 1.302

inklusive 109,9 110,4 0,5 0,3 1,030 150,72 13.465

inklusive 113,0 118,9 5,9 3,1 187 23,17 2.099

EW-19-114 109,5 128,5 19,0 8,0 71 5,85 554

inklusive 111,4 112,1 0,7 0,3 81 10,67 961

EW-19-115 254,6 265,7 11,2 7,4 103 7,45 717

inklusive 254,6 255,6 1,0 0,7 294 25,75 2.418

inklusive 260,5 262,3 1,8 1,2 104 17,28 1.529

EW-19-116 233,4 239,4 6,0 3,9 232 4,32 589

inklusive 236,7 237,4 0,8 0,5 152 11,42 1.094

EW-19-117 257,8 262,7 5,0 3,2 337 4,99 749

EW-19-119A226,8 233,8 7,0 5,4 70 10,81 962

inklusive 227,2 228,0 0,8 0,7 180 47,66 4.111

inklusive 229,1 230,1 1,0 0,8 65 14,09 1.227

EW-19-120 135,8 148,7 13,0 8,0 109 7,64 739

inklusive 136,5 141,9 5,3 3,3 176 16,88 1.569

EW-19-123 212,0 221,3 9,4 4,6 144 6,60 689

inklusive 213,4 216,0 2,5 1,2 198 13,24 1.290

inklusive 220,5 221,3 0,9 0,4 205 16,20 1.541

EW-19-124 270,5 279,0 8,5 3,0 266 7,10 852

inklusive 272,3 274,2 1,8 0,7 967 25,81 3.097

EW-19-127 273,3 284,3 11,0 7,2 209 7,93 863

inklusive 282,9 283,7 0,8 0,5 597 25,36 2.689

EW-19-129 345,0 349,5 4,5 2,6 177 5,12 600

inklusive 456,8 457,2 0,4 0,2 139 28,97 2.529

inklusive 362,1 362,9 0,8 0,5 753 25,50 2.856

ESTW-19-04392,8 409,3 16,5 9,7 53 5,32 492

inklusive 397,5 398,5 1,0 0,6 63 12,65 1.106

ESTW-19-05483,0 506,0 23,0 11,0 86 6,21 599

inklusive 501,9 504,2 2,3 1,1 213 35,69 3.157

Das Silberäquivalent (AgÄq) wird unter Anwendung eines Gold-Silber-Verhältnisses von 1:82,5 berechnet und berücksichtigt die Metallpreise sowie die metallurgischen Gewinnungsraten.

Nach detaillierten geologischen Aufzeichnungen wurden alle Bohrkernproben vor Ort mit einer Diamantsäge geteilt. Eine Hälfte des Kerns wurde an SGS Laboratories in Hermosillo (Mexiko) zur Probenaufbereitung sowie an SGS Laboratories in Durango (Mexiko) zur Probenanalyse gesendet. Die andere Hälfte bleibt zu Verifizierungs- und Referenzzwecken vor Ort.

VORBEREITUNG DER DETAILLIERTEN MINENPLANUNG UND DER ERSTEN PRODUKTION

Im Jahr 2020 plant das Unternehmen, etwa 15.000 Meter in 50 Bohrlöchern zu bohren. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen wird auf der Ergänzung des Hauptressourcengebiets liegen, einschließlich der Ressourcenerweiterung im östlichen Erzganggebiet Ermitaño sowie mehrerer kürzlich identifizierter nahe gelegener Ziele.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen zurzeit an mehreren technischen Studien, einschließlich geotechnischer und geohydrologischer Untersuchungen, detaillierten metallurgischen Tests und einer Reihe von Kosten-Nutzen-Analysen zur Definierung der Materialbearbeitungsinfrastruktur. Diese Studien werden eine vorläufige Machbarkeitsstudie unterstützen, die voraussichtlich im vierten Quartal 2020 veröffentlicht werden wird.

Darüber hinaus soll das Unternehmen im Jahr 2020 3.800 Meter an Untertageerschließungen durchführen. Dieses Erschließungsprogramm, das Ende 2019 begonnen hat, wurde konzipiert, um die Hauptzugangsrampe abzuschließen, um das mineralisierte Gebiet zu erreichen und fünf Produktionsebenen (oben in Abbildung 2 dargestellt) mit der gesamten zugehörigen Bergbauinfrastruktur vorzubereiten. Es ist davon auszugehen, dass die Produktion von Ermitaño die aktuelle Zufuhr von den alten Haldenplatten verdrängen wird, das zurzeit etwa 40 Prozent der Zufuhr zur Mühle ausmacht.

Ramón Mendoza Reyes, Vice President of Operations Technical Services von First Majestic, ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada. Die Produktion in diesen Minen soll 2020 zwischen 11,8 und 13,2 Unzen Silber bzw. 21,5 und 24,0 Millionen Unzen Silberäquivalent liegen.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Unterschrift:

Keith Neumeyer

President & CEO

BESONDERE ANMERKUNG ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse; kommerzielle Bergbauaktivitäten; Cashflow; Budgets; Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Gewinnungsraten; Minenpläne und die Lebensdauer der Minen; den zukünftigen Preis für Silber und andere Metalle; Produktionskosten; Kosten und Zeitpunkt der Erschließung neuer Lagerstätten; Investitionsprojekte und Explorationsaktivitäten sowie deren mögliche Ergebnisse. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt Description of the Business - Risk Factors der aktuellen Annual Information Form des Unternehmens, die unter www.sedar.com einsehbar ist, und Formblatt 40-F, das bei der United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

