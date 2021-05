IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet Finanzergebnisse des ersten Quartals und kündigt erste Dividendenausschüttung und Ernennung des VP Operations an

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.



: First Majestic meldet Finanzergebnisse des ersten Quartals und kündigt erste Dividendenausschüttung und Ernennung des VP Operations an

Vancouver, BC, Kanada - FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die ungeprüften Konzernzwischenergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal, das am 31. März 2021 endete, bekannt zu geben. Das Unternehmen hat seine Kostenberichterstattung angepasst, um die Investitionskosten und die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze (AISC) auf der Basis pro Unze Silberäquivalent (AgÄq) - im Vergleich zur früheren Berichterstattung von nur zahlbaren Unzen Silber - darzustellen. Die vollständige Version des Konzernabschlusses und die Management Discussion and Analysis sind auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com oder auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf EDGAR unter www.sec.gov abrufbar. Sofern nicht anderweitig vermerkt, sind alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen.

Wichtigste Ergebnisse des ersten Quartals 2021

- Umsatz von insgesamt 100,5 Mio. $, ein Plus von 17 % gegenüber Q1 2020, einschließlich eines Rekorderlöses von 4,8 Mio. $ aus dem Verkauf von Silbermünzen und -barren im Online-Shop des Unternehmens

- Durchschnittlich erzielter Silberpreis von 27,13 $ pro Unze, ein Anstieg von 56 % gegenüber Q1 2020

- Anstieg der Investitionskosten auf 12,61 $ pro Unze AgÄq, verglichen mit 8,25 $ in Q1 2020, was in erster Linie auf höhere Erzerschließungsraten und höhere Bergbaupartnerkosten bei Santa Elena zur Steigerung der zukünftigen Produktionsleistung und auf höhere Energiekosten bei San Dimas zurückzuführen ist

- Anstieg der AISC auf 19,35 $ pro Unze AgÄq gegenüber 12,23 $ in Q1 2020

- Ergebnis aus dem Minenbetrieb in Höhe von 28,1 Mio. $, ein Anstieg von 33 % gegenüber Q1 2020

- Nettoergebnis von 1,9 Mio. $ verglichen mit einem Nettoverlust von 32,4 Mio. $ in Q1 2020

- Um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten bereinigtes Nettoergebnis von 0,03 $ pro Aktie

- Cashflow pro Aktie von 0,14 $ (nicht gemäß GAAP)

- Starke Working Capital-Position von 232,8 Mio. $ und verfügbare Gesamtliquidität von 297,8 Mio. $, einschließlich einer nicht beanspruchten revolvierenden Kreditlinie von 65,0 Mio. $

- Erklärung einer Bardividende von 0,0045 $ pro Stammaktie für das erste Quartal 2021 für die zum Geschäftsschluss am 17. Mai 2021 eingetragenen Aktionäre, die am oder um den 4. Juni 2021 ausgeschüttet wird

Starke Metallverkäufe, robuste Silberpreise und überdurchschnittliche hohe Prämien für Münzen und Barren sorgten im ersten Quartal für gesunde Umsätze, Gewinne und Cashflows, erklärt President und CEO Keith Neumeyer. Aufgrund der hohen Nachfrage nach physischen Münzen und Barren erzielte unser Online-Shop in diesem Quartal einen Umsatzerlös von 4,8 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Silber, was in etwa 5 % unserer gesamten Quartalsumsatzes von 101 Millionen Dollar entspricht und einen neuen Rekord in der 13-jährigen Geschichte des Online-Shops darstellt. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen angesichts der aktuellen Nachfrage mit zahlreichen Münzstätten und Raffinerien zusammen, um so viele Silberverkäufe wie möglich über den Online-Shop abwickeln zu können.

Herr Neumeyer weiter: Zu den Bergbaueinheiten gibt es zu sagen, dass sich die Kapitalinvestitionen beim Projekt Ermitaño bei Santa Elena langsam beschleunigen, nachdem höhere Erschließungsraten erreicht werden, um die neue Mine auf die Produktionsaufnahme Anfang 2022 vorzubereiten. Darüber hinaus wird erwartet, dass bei Santa Elena ab dem zweiten Quartal infolge des neuen LNG-Kraftwerks deutliche jährliche Kosteneinsparungen erzielt werden können. Unser Betriebsteam hat bei der neu erworbenen Goldmine Jerritt Canyon mit dem Integrationsprozess begonnen und wir erwarten, dass wir in den kommenden Monaten unseren Betriebsplan und die Marktvorgaben vorlegen werden. Zu guter Letzt freue ich mich bekannt zu geben, dass unser Board of Directors die allererste vierteljährliche Dividende genehmigt hat, die Anfang Juni an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Wichtige Betriebs- und Finanzergebnisse

Wichtigste Leistungskennzah Q1 202 Q4 202Verände Q1 202Verände

len 1 0 rung 0 rung

Q1 vs. Q1 vs.

Q4 Q1

Betriebsergebnisse

Erzaufbereitung in Tonnen 614.2 625.3 (2 % 599.1 3 %

45 32 ) 42

Silberproduktion in Unzen 2.908 3.452 (16 % 3.151 (8 %

.024 .959 ) .980 )

Silberäquivalentproduktion 4.540 5.477 (17 % 6.195 (27 %

in .296 .492 ) .057 )

Unzen

Investitionskosten pro Unze $12,6 $10,2 24 % $8,25 53 %

1 1

Silberäquivalent (1)

nachhaltige Gesamtkosten $19,3 $16,1 20 % $12,2 58 %

pro Unze Silberäquivalent 5 2 3

(1)

Produktionskosten pro $90,0 $85,6 5 % $82,4 9 %

Tonne, 3 8 1

gesamt (1)

durchschnittl. erzielter $27,1 $24,8 9 % $17,3 56 %

Silberpreis pro Unze 3 8 6

(1)

Finanzergebnisse (in Mio.

$)

Umsatz $100, $117, (14 % $86,1 17 %

5 1 )

Gewinn aus dem $28,1 $43,7 (36 % $21,1 33 %

Bergbaubetrieb )

Nettoergebnis (-verlust) $1,9 $34,5 (95 % ($32, NM

) 4)

operativer Cashflow vor $31,1 $48,2 (35 % $23,3 33 %

Bewegungen im Working )

Capital und Steuern

Zahlungsmittel und Zahlungs $201, $238, (15 % $145, 39 %

mitteläquivalente 7 6 ) 2

Working Capital (1) $232, $254, (8 % $139, 67 %

8 4 ) 8

Aktionäre

Ergebnis (Verlust) pro $0,01 $0,16 (95 % ($0,1 NM

Aktie - ) 5)

unverwässert

bereinigtes Ergebnis pro Ak $0,03 $0,11 (71 % $0,04 (20 %

tie ) )

(1)

Cashflow pro Aktie (1) $0,14 $0,22 (36 % $0,11 26 %

)

NM - nicht aussagekräftig

(1) Das Unternehmen meldet Kennzahlen, die nicht den GAAP entsprechen, die die Investitionskosten pro produzierte Unze Silberäquivalent, die ASIC pro produzierte Unze Silberäquivalent, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, den durchschnittlich erzielten Silberpreis pro verkaufte Unze, das Working Capital, das bereinigten Nettoergebnis pro Aktie und den Cashflow pro Aktie beinhalten. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche verbreitet als Richtwert für die Performance angewendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und die vom Unternehmen zur Berechnung dieser Kennzahlen verwendeten Methode könnten sich von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden. Nähere Einzelheiten zur Berechnung dieser Kennzahlen durch das Unternehmen ebenso wie ein Abgleich der nicht den GAAP entsprechenden Kennzahlen und der GAAP-konformen Kennzahlen finden Sie unter Non-GAAP Measures auf den Seiten 25 bis 30 der MD&A des Unternehmens.

Finanzergebnisse des ersten Quartals 2021

Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2021 einen durchschnittlichen Silberpreis von 27,13 $ pro Unze, was einem Anstieg von 56 % gegenüber dem ersten Quartal 2020 bzw. von 9 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht.

Die im ersten Quartal verzeichneten Umsätze beliefen sich auf insgesamt 100,5 Millionen $ gegenüber 86,1 Millionen $ im ersten Quartal 2020, was in erster Linie auf einen Anstieg des durchschnittlich erzielten Silberpreises von 56 % - teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der verkauften Unzen Silberäquivalent um 24 % - zurückzuführen ist. Der Umsatz im ersten Quartal beinhaltete auch einen Rekorderlös von 4,8 Millionen $ aus dem Verkauf von Silbermünzen und -barren im Umfang von 146.827 Unzen zu einem Durchschnittspreis von 32,65 $ pro Unze Silber, was einem Aufschlag von 24 % auf den vierteljährlichen Spotpreis von 26,25 $ pro Unze entspricht. Der Umsatz aus dem Verkauf von Münzen und Barren im ersten Quartal hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Das Unternehmen verzeichnete ein Ergebnis aus dem Minenbetrieb von 28,1 Millionen $, was verglichen mit 21,1 Millionen $ im ersten Quartal 2020 einem Plus von 33 % entspricht. Der Anstieg des operativen Ergebnisses ist in erster Linie auf höhere Metallpreise zurückzuführen.

Das Unternehmen verzeichnete ein Nettoergebnis von 1,9 Millionen $ (0,01 $ pro Aktie) verglichen mit einem Nettoverlust von 32,4 Millionen $ (-0,15 $ pro Aktie) im ersten Quartal 2020. Der Anstieg des Nettoergebnisses ist vornehmlich den höheren Metallpreisen sowie einem Verlust in Höhe von 22,7 Millionen $ im ersten Quartal 2020 im Zusammenhang mit Anpassungen des Marktwertes des Bestandes an Fremdwährungsderivaten des Unternehmens zuzuschreiben.

Das um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten bereinigte Nettoergebnis für das Quartal betrug 7,0 Millionen $ (0,03 $ pro Aktie) gegenüber 8,2 Millionen $ (0,04 $ pro Aktie) im ersten Quartal 2020.

Der operative Cashflow vor Bewegungen im Working Capital und Einkommensteuern belief sich im Quartal auf 31,1 Millionen $ (0,14 $ pro Aktie) verglichen mit 23,3 Millionen $ (0,11 $ pro Aktie) im ersten Quartal 2020.

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten betrug zum 31. März 2021 201,7 Millionen $. Darüber hinaus verfügte das Unternehmen über ein starkes Working Capital in Höhe von 232,8 Millionen $ sowie eine verfügbare Gesamtliquidität von 297,8 Millionen $, einschließlich einer nicht beanspruchten revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 65,0 Millionen $.

Wichtigste Betriebsergebnisse

In der nachstehenden Tabelle sind die vierteljährlichen Betriebs- und Kostenparameter für die drei in Betrieb befindlichen Silberminen des Unternehmens angeführt.

Produktionsübersicht, erstes QuaSan Santa La Encagesamt

rtal Dimas Elena ntada

Erzaufbereitung in Tonnen 199.466 185.358 229.421 614.245

Silberproduktion in Unzen 1.716.1 453.528 738.354 2.908.0

43 24

Goldproduktion in Unzen 17.448 6.327 97 23.873

Silberäquivalentproduktion in Un2.910.9 884.332 745.018 4.540.2

zen 46 96

Investitionskosten pro Unze $10,00 $20,18 $13,77 $12,61

Silberäquivalent

nachhaltige Gesamtkosten pro $14,31 $25,66 $16,30 $19,35

Unze Silberäquivalent

(AISC)

Gesamtproduktionskosten pro $140,29 $94,15 $42,99 $90,03

Tonne

Die Gesamtproduktion im ersten Quartal belief sich auf 4,5 Millionen Unzen Silberäquivalent - bestehend aus 2,9 Millionen Unzen Silber und 23.873 Unzen Gold, was einem Rückgang von 16 % bzw. 9 % gegenüber der Rekordproduktion des Unternehmens im Vorquartal entspricht.

Kosten und Investitionsausgaben

Die Investitionskosten beliefen sich in diesem Quartal auf 12,61 $ pro Unze Silberäquivalent, verglichen mit 10,21 $ pro Unze im Vorquartal. Der Anstieg der Investitionskosten ist in erster Linie der höheren Erzerschließungs- und Bergbaupartnerkosten bei Santa Elena für die Vorbereitung zusätzlicher Abbaufronten zur Steigerung der zukünftigen Produktionsleistung sowie höheren Energiekosten bei San Dimas infolge eines geringeren Energiebeitrags des Wasserkraftwerks aufgrund der Trockenzeit - die Mine war infolgedessen gezwungen, sich auf das öffentliche Stromnetz und Dieselgeneratoren zu verlassen - zuzuschreiben.

Die AISC lagen im ersten Quartal bei 19,35 $ pro Unze, verglichen mit 16,12 $ pro Unze im Vorquartal. Der Anstieg der AISC pro Unze ist in erster Linie auf den Anstieg der Investitionskosten und Unterhaltskosten, die sich auf 17 % weniger Unzen Silberäquivalent verteilten, sowie einer Steigerung der Minenerschließungsraten um 14 % zurückzuführen.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im ersten Quartal auf insgesamt 45,1 Millionen $. Davon entfielen in erster Linie 14,5 Millionen $ auf San Dimas, 14,3 Millionen $ auf Santa Elena (einschließlich 6,7 Millionen $ für das Projekt Ermitaño) und 2,7 Millionen $ auf La Encantada. Außerdem wurden 12,6 Millionen $ für strategische Projekte sowie 0,9 Millionen $ für nicht in der Produktion befindliche Konzessionsgebiete aufgewendet.

Ankündigung der Dividende für das 1. Quartal 2021

Das Unternehmen ist erfreut, mitteilen zu können, dass sein Board of Directors die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 0,0045 $ pro Stammaktie für das erste Quartal 2021 beschlossen hat. Gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens soll die vierteljährliche Dividende pro Stammaktie etwa 1 % des vierteljährlichen Nettoumsatzes des Unternehmens geteilt durch die zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entsprechen.

Die Bardividende für das erste Quartal wird an die zum Geschäftsschluss am 17. Mai 2021 eingetragenen Inhaber von First Majestic-Stammaktien ausgezahlt und am oder um den 4. Juni 2021 ausgeschüttet werden.

Die Höhe und die Ausschüttungstermine zukünftiger Dividenden liegen im Ermessen des Board of Directors. Diese Dividende gilt als eligible dividend (in etwa: berechtigte Dividende) für kanadische Einkommensteuerzwecke. Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (nicht in Kanada ansässige Anleger) ausgeschüttet werden, unterliegen der kanadischen Quellensteuer für nicht in Kanada ansässige Anleger.

Ernennung von VP Operations, Mexiko

Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Colin Bower zum Vide President of Operations für Mexiko bekannt zu geben. In dieser Funktion wird Herr Bower für alle operativen Bemühungen in den mexikanischen Betrieben des Unternehmens verantwortlich zeichnen. Er wird Steve Holmes, seines Zeichens COO von First Majestic, direkt unterstellt sein.

Herr Bower ist ein erfahrener Bergbauexperte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im erfolgreichen operativen, technischen und kommerziellen Management und spricht fließend Spanisch. Er bringt durch seine Erfahrung mit mittelgroßen und großen Tage- und Tiefbaubetrieben auf der ganzen Welt vielfältige Kompetenzen zu First Majestic. Bei diesen Betrieben war Herr Bowers Hauptaugenmerk auf die Wertschöpfung durch betriebliche Spitzenleistungen, Ressourcenerweiterung, kulturellen Wandel und ESG-Maßnahmen (Environment, Social, Governance) gerichtet, während er zugleich einen starken Fokus auf die Sicherheit legte. Colins Erfahrung im gehobenen Management beinhaltet die folgenden Positionen: Executive General Manager bei Nevada Gold Mines und Barrick Nevada, General Manager bei der von BHP betriebenen Mine Cerro Colorado und der von KGHM betriebenen Mine Robinson, Head of Non-Operated Joint Ventures bei BHP Minerals Americas und Vice President Operations bei der Mine Sierra Gorda in Chile.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den Vereinigten Staaten liegt und die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen aggressiv vorantreibt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena, die Silbermine La Encantada und die Goldmine Jerritt Canyon.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Unterschrift:

Keith Neumeyer

President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftigen Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse; kommerzielle Bergbauaktivitäten; Cashflow; Budgets; Minenpläne und die Lebensdauer der Minen; den zukünftigen Preis für Silber und andere Metalle; Produktionskosten; Kosten und Zeitpunkt der Erschließungen in den Projekten des Unternehmens; Investitionsprojekte und Explorationsaktivitäten sowie deren mögliche Ergebnisse; die Aufnahme der ersten Produktion in der Mine Ermitano und die Ausschüttung von Dividenden. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien auf unsere Betriebe und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; die Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt Description of the Business - Risk Factors der aktuellen Annual Information Form des Unternehmens, die unter www.sedar.com einsehbar ist, und Formblatt 40-F, das bei der United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58259

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58259&tr=1

