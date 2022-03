IRW-News: First Helium Inc.: First Helium stärkt Finanzposition im März: Erhalt von 1,25 Millionen Dollar für die Produktion aus Bohrung 1-30 im Februar und 1,85 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants

IRW-PRESS: First Helium Inc.: First Helium stärkt Finanzposition im März: Erhalt von 1,25 Millionen Dollar für die Produktion aus Bohrung 1-30 im Februar und 1,85 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants

Calgary, Alberta, 29. März 2022 - First Helium Inc. (First Helium oder das Unternehmen) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) meldete heute eine bedeutende positive Veränderung in der Bilanz des Unternehmens, die auf den laufenden Zahlungen aus der Leichtölproduktion und den Bareinnahmen aus der Ausübung von zuvor ausgegebenen Warrants beruht.

Durch den Erhalt von Zahlungen in Höhe von 1,25 Millionen Dollar für Leichtölmengen, die im Februar aus der Bohrung 1-30 gefördert wurden, werden weiterhin hohe Einnahmen erzielt. Die Bohrung 1-30 befindet sich auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 79.000 Acre großen Landbesitz Worsley in Nord-Alberta, Kanada. Die Bohrung 1-30 wurde am 23. Januar 2022 in Betrieb genommen und produzierte im Februar durchschnittlich 430 Barrel pro Tag (bbls/d) Leichtöl. Das Unternehmen gab außerdem vor Kurzem die erfolgreichen Bohrarbeiten, die Fertigstellung und die Testarbeiten an seiner Leichtöl-Entdeckungsbohrung 4-29 bekannt und schätzt, dass es im April eine Zahlung von etwa 100.000 Dollar für die während des Testbetriebs geförderten Ölmengen erhalten wird.

Darüber hinaus hat First Helium im Monat März Einnahmen in Höhe von etwa 1.490.500 Dollar aus der Ausübung von 2.981.082 Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,50 Dollar und etwa 359.000 Dollar aus der jüngsten Ausübung von 1.025.812 Broker-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,35 Dollar erzielt. In dem Bestreben, die potenzielle Investorenbasis zu erweitern, wurde auch mit dem Handel der Stammaktien von First Helium in den USA begonnen. Am 14. März 2022 erfolgte die Notierung am OTCQB unter dem Ticker FHELF.

Die Bohrung 1-30 liefert weiterhin eine sehr gute Förderleistung und wir freuen uns darauf, die Bohrung 4-29 im nächsten Monat in Betrieb zu nehmen, sagte Ed Bereznicki, President & CEO von First Helium. Die gesamten Barerlöse von etwa 3,2 Millionen Dollar aus der vorzeitigen Ausübung der Warrants sowie der Cashflow aus den beiden Bohrungen werden zur Unterstützung der laufenden Heliumexplorationsaktivitäten in unserem Konzessionsgebiet Worsley und unserer Helium-Explorationsflächen Fairway in Südalberta eingesetzt, fügte Herr Bereznicki hinzu.

Über First Helium

Unter der Leitung eines Kernteams aus Führungskräften mit vielfältigem und umfangreichem Hintergrund in der Öl- und Gasexploration und in Betrieb, Bergbau, Finanzierung und Kapitalmärkten möchte First Helium einer der führenden, unabhängigen Anbieter von Heliumgas in Nordamerika werden.

Aufbauend auf seinem erfolgreichen Heliumentdeckungsbohrloch 15-25 auf dem Projekt Worsley hat das Unternehmen zahlreiche Anschlussstandorte identifiziert und ein umfangreiches Infrastruktursystem erworben, um die zukünftige Exploration und Erschließung von Helium auf seinem Worsley-Konzessionsgebiet zu ermöglichen. Der Cashflow aus dem erfolgreichen Ölbohrungen 1-30 und 4-29 auf Worsley wird First Heliums laufende Heliumexplorations- und Erschließungsstrategie unterstützen.

First Helium besitzt mehr als 79.000 Acres entlang des äußerst aussichtsreichen Worsley-Trends im Norden von Alberta und 276.000 Acres im sogenannten Helium Fairway im Süden von Alberta in der Nähe bestehender Heliumproduktionsstandorte. Zusätzlich dazu, dass die laufenden Explorations- und Erschließungsbohrungen auf Worsley fortgeführt werden, hat das Unternehmen eine Reihe einflussreicher Heliumexplorationsziele auf den aussichtsreichen Helium-Fairway-Gebieten im Süden von Alberta, um ein zweites Kerngebiet für wachsende Explorationen für das Unternehmen aufzubauen.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.firsthelium.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Edward J. Bereznicki

President, CEO und Director

KONTAKT

First Helium Inc.

Investor Relations

E-Mail: ir@firsthelium.com

Tel: 1-833-HELIUM1 (1-833-435-4861)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE UND VORSORGLICHE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen oder Angaben in Bezug auf First Helium, die auf den Erwartungen des Managements sowie auf Annahmen und Informationen beruhen, die First Helium derzeit zur Verfügung stehen und die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen können. Alle derartigen Aussagen und Angaben, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen First Helium annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung der Wörter erwarten, werden und ähnlicher Ausdrücke identifiziert werden. Insbesondere, aber ohne das Vorstehende einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die den Zeitpunkt und die Förderleistung der Entdeckungsbohrungen 4-29 und 1-30, den erwarteten Cashflow, den Abschluss von Abnahme-Marketingvereinbarungen, die Verwendung der Mittel und die Strategie des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln verschiedene wesentliche Faktoren sowie Erwartungen und Annahmen von First Helium wider, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Annahme, dass First Helium seine Geschäftstätigkeit in einer Weise fortsetzen wird, die mit der bisherigen Geschäftstätigkeit übereinstimmt; das allgemeine Fortbestehen der aktuellen oder, wo zutreffend, angenommenen Branchenbedingungen; die Verfügbarkeit von Fremd- und/oder Eigenkapitalquellen, um die Kapital- und Betriebsanforderungen von First Helium bei Bedarf zu finanzieren; und bestimmte Kostenannahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im endgültigen Prospekt vom 28. Juni 2021 dargelegt sind und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgelegt sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Öl- und Gasindustrie, die Fähigkeit von First Helium, die zur Erreichung seiner Geschäftsziele erforderlichen Kapital- und Betriebskosten zu finanzieren, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und den Betrieb von First Helium, der Zustand der Finanzmärkte, erhöhte Kosten und physische Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen sowie jene Risiken, die im endgültigen Prospekt vom 28. Juni 2021 beschrieben sind. First Helium übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Investoren sollten sich nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

