IRW-News: First Helium Inc.: First Helium sichert sich über 276.000 Acres einer sehr aussichtsreichen Optionsliegenschaft

IRW-PRESS: First Helium Inc.: First Helium sichert sich über 276.000 Acres einer sehr aussichtsreichen Optionsliegenschaft

Das Unternehmen erwartet die Bestätigung für bohrbereite Helium-Standorte für das erste Quartal 2022

Calgary, Alberta, 29. November 2021 - First Helium Inc. (First Helium oder das Unternehmen) (TSXV: HELI) (FRA: 2MC), ein Heliumexplorationsunternehmen mit Zugang zu bedeutenden Erschließungsmöglichkeiten im Westen Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass das technische Team des Unternehmens seine Evaluierung von etwa 880.000 Acres aussichtsreicher Heliumliegenschaften in Süd-Alberta (der Block) abgeschlossen hat und sich dafür entschieden hat, über 276.000 Acres [111.693 Hektar] Land, einschließlich über 176.000 Acres mit entsprechender 3D-Seismik und 512 Kilometern 2D-Seismik (die ausgewählten Liegenschaften), für weitere zwei Jahre zu nutzen. Das Unternehmen übt seine Option gemäß einem seismischen Überprüfungs- und Optionsvertrag (der Optionsvertrag) mit einem großen Landbesitzer für einen Gesamtbetrag von 661.000 $ bzw. etwa 2,39 $ pro Acre [0,4 Hektar] aus, wobei die Finanzierung aus dem Betriebskapital erfolgt.

Der Präsident und CEO von First Helium, Ed Bereznicki, erklärte: In nur sechs Monaten hat das technische Team von First Helium über 880.000 Acres an aussichtsreichem Land evaluiert und über 276.000 Acres davon für die weitere Heliumexploration qualifiziert. Der sofortige Zugang zu einer umfangreichen Datenbank mit seismischen Daten in der Nähe bestehender, erwiesener Heliumförderung hat die normalerweise mit der Evaluierung eines so großen Blocks an aussichtsreichem Land verbundenen Kosten und Zeit erheblich reduziert und den Zyklus von Jahren auf Monate verkürzt.

Herr Bereznicki fügte hinzu: Die Fähigkeit von First Helium, 276.000 Acres, von denen fast zwei Drittel durch 3D-seismische Daten abgedeckt sind, zu einem so günstigen Preis und in einem Gebiet in der Nähe von kürzlichen, Maßstäbe setzenden aussichtsreichen Helium-Landverkäufen zu erschließen, zu bewerten und zu sichern, ist eine bedeutende Leistung für das Unternehmen. First Helium schätzt, dass allein die Zusammenstellung des seismischen Pakets, abgesehen von der Logistik und dem Zeitplan, auf dem Sekundärmarkt weit über 3 Millionen Dollar kosten würde. First Helium sieht dieses Projekt als eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein zweites Kerngebiet für sein laufendes Heliumexplorations- und -erschließungsprogramm zu attraktiven Kosten zu schaffen.

Das Unternehmen betrachtet das priorisierte Gebiet des Optionsblocks auf der Grundlage der Evaluierung der bestehenden seismischen 3D-Programme als sehr aussichtsreich für die Heliumexploration. Es wurden mehrere potenzielle Bohrziele mit vierseitigem Verschluss und erheblicher struktureller Stützung in den devonischen und kambrischen Abschnitten identifiziert. Einige dieser strukturellen Merkmale ähneln den Strukturen, in denen sowohl bei Knappen in Süd-Alberta als auch bei Cypress und Battle Creek im Südwesten von Saskatchewan Helium gefördert wird. Wie bei der Produktion in Knappen gehören zu den aussichtsreichen Formationen für Helium der basale kambrische Sandstein und die Beaverhill Lake-Formation.

First Helium geht davon aus, dass im ersten Quartal 2022 eine detailliertere seismische und geologische Evaluierung abgeschlossen und die Bohrstandorte bestätigt werden können. In den nächsten zwei Jahren hat das Unternehmen das Recht, aber nicht die Pflicht, auf ausgewählten Pachtgebieten auf den ausgewählten Liegenschaften zu bohren und sie zu erwerben und branchenübliche Lizenzgebühren zu zahlen, einschließlich der Alberta Crown Equivalent Royalties [Lizenzgebühren] für Helium.

First Helium ist ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen, das im Gebiet Worsley in Alberta, Kanada, tätig ist. Als Reaktion auf eine sich verändernde Angebotsdynamik des globalen Marktes wurde First Helium gegründet, um das ungenutzte Potenzial bedeutender Heliumressourcen in Westkanada zu nutzen. Aufbauend auf seiner erfolgreichen Entdeckungsbohrung, die bei wiederholten Fördertests einen Heliumgehalt von über 1,3 % und einen Erdgasgehalt von 65 % ergab, arbeitet First Helium an der Erschließung seiner Landbasis von über 79.000 Hektar entlang des äußerst aussichtsreichen Heliumtrends Worsley und seiner optionierten Explorationsflächen mit 276.000 Acres im Südosten Albertas, unweit bestehender Heliumbetriebe. Um seine operative Basis zu etablieren, plant First Helium, sein Heliumgas im Rahmen von Abgabevereinbarungen mit etablierten unabhängigen Vertriebsgesellschaften auf dem nordamerikanischen Markt zu vermarkten.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.firsthelium.com. Der endgültige Prospekt des Unternehmens, die Abschlüsse sowie der Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Edward J. Bereznicki

