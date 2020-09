IRW-News: First Energy Metals Limited: First Energy Metals erwirbt Liegenschaft zur Goldexploration im Red Lake-Gebiet von Nordwest-Ontario, Kanada

Weitere Suchergebnisse zu "First Energy Metals":

IRW-PRESS: First Energy Metals Limited: First Energy Metals erwirbt Liegenschaft zur Goldexploration im Red Lake-Gebiet von Nordwest-Ontario, Kanada

Vancouver, B.



C. (14. September 2020) - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer Liegenschaft zur Goldexploration im Bergbaugebiet Red Lake im Nordwesten von Ontario, Kanada, abgeschlossen hat. Das Gelände besteht aus 94 Minenkonzessionen, die etwa 1.880 Hektar Land in den Gemeinden Ball und Todd umfassen. Geologisch gesehen liegt das Gebiet unter dem Grünsteingürtel Red Lake in Ontario, einer Anhäufung von metavulkanischem, metasedimentärem und intrusivem Gestein aus der archaischen Zeit, das einen Teil der Unterprovinz Uchi in der Superior-Provinz des Kanadischen Schildes umfasst.

Über das Red Lake Gold Mining Camp

Die Liegenschaft befindet sich im produktiven Gold Mining Camp Red Lake, einem der größten Goldlager Nordamerikas mit einem 457 Quadratkilometer großen Landpaket, das für seine hochgradigen Goldvorkommen mit einer historischen Produktion von über 30 Millionen Unzen Gold, hauptsächlich aus den ikonischen Goldminen Campbell und Red Lake sowie zehn kleineren Minen, bekannt ist.

Laut dem Bericht der Red Lake Resident Geologists der Ontario Geological Survey (OGS) aus dem Jahr 2020 wurden bei den folgenden fünf großen Explorationsprojekten im Red Lake District fortgeschrittene Explorations- und Erschließungsarbeiten durchgeführt, die während des gesamten Jahres 2019 fortgesetzt wurden: 1) Newmont Goldcorp Cochenour-Projekt; 2) First Mining Gold Springpole Gold-Projekt; 3) Pure Gold Mining Madsen Gold-Projekt; 4) Rubicon Minerals Phoenix-Projekt; und 5) Frontier Lithium PAK Seltene Elemente (auch als Seltene Metalle bezeichnet) -Projekt. Abgesehen davon wurden für dieses Gebiet über 40 aktive Explorationsgenehmigungen durch das Ontario Ministry of Northern Development and Mines von erteilt.

Warnhinweis: Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass die obigen Informationen den öffentlich zugänglichen Quellen entnommen sind. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die enthaltenen Informationen unabhängig zu verifizieren. Die Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf der Liegenschaft, die Gegenstand dieser Pressemitteilung ist. Bei der betreffenden Liegenschaft handelt es sich um ein Explorationsprojekt im Frühstadium, bei dem das Unternehmen eine Exploration durchführen muss, um eine Mineralisierung zu finden, und es gibt keine Garantie, dass als Ergebnis seiner Explorationsbemühungen eine bedeutende Entdeckung gemacht wird. Das Unternehmen ist dabei, die Explorations- und geologischen Daten, die auf der Liegenschaft und in der Umgebung verfügbar sind, zusammenzustellen, um einen Explorationsarbeitsplan zu entwickeln.

Einzelheiten zur Transaktion:

Gemäß eines Liegenschaftskaufs zwischen dem Optionsgeber (Geomap Exploration Inc.) und dem Unternehmen vom 13. September 2020 (das Datum des Inkrafttretens) besitzt First Energy eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an der Liegenschaft durch Barzahlungen, Ausgabe von Stammaktien und Explorationsausgaben wie folgt:

Einzelheiten zur Option:

Erstes Jahr:

- Barzahlung von 10.000 USD innerhalb von 10 Tagen nach der Genehmigung der kanadischen Wertpapierbörse und jeder anderen erforderlichen behördlichen Genehmigung;

- Ausgabe von 250.000 Stammaktien von First Energy innerhalb von 10 Tagen nach der Genehmigung der CSE und jeder anderen erforderlichen behördlichen Genehmigung;

- Barzahlung von 250.000 Stammaktien von First Energy innerhalb von 10 Tagen nach der CSE und jeder anderen erforderlichen behördlichen Genehmigung

- Abschluss von 100.000 $ an Explorationsausgaben;

Zweites Jahr:

- Barzahlung von 50.000 USD vor dem einjährigen Jahrestag der Vereinbarung;

- Aktienausgabe von 2,5 Millionen Aktien am einjährigen Jahrestag der Vereinbarung;

- Vollständige Ausgaben für Exploration in Höhe von 250.000 $

Diese oben erwähnte Vereinbarung besteht mit einer nicht verbundenen Partei und es gibt keine gemeinsamen Direktoren, leitenden Angestellten oder Führungskräfte. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der CSE und einschließlich aller anderen behördlichen Genehmigungen.

Schließlich wird das Unternehmen keine weiteren Explorationsarbeiten auf dem Goldgrundstück Independence durchführen. Die Ergebnisse des Explorationsprogramms ergaben niedrige Gold-, Silber- und Basismetallwerte, wie in der Pressemitteilung vom 12. September 2020 beschrieben.

Afzaal Pirzada, geologischer Berater des Unternehmens, und gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) eine qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über First Energy Metals Limited

First Energy Metals Limited ist ein Junior-Ressourcenunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Edel- und Energiemetallen wie Lithium, Kobalt und Gold innerhalb seines Grundstücksportfolios in Nordamerika beschäftigt. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, vielversprechende Technologie- und Edelmetallgrundstücke zu erwerben und zu entwickeln. Das Unternehmen besitzt zurzeit eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Kobaltkonzessionsgebiet Phyllis in Ontario. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Option auf das Goldgrundstück Scramble Mine in Ontario und zwei Goldexplorationsgrundstücke (Goldgrundstücke Kokanee Creek und Independence) in der Provinz British Columbia, Kanada, erworben.

IM NAMEN DES BOARD VON

FIRST ENERGY METALS LTD.

Gurminder Sangha

Gurminder Sangha

President & Chief Executive Officer

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

1206 - 588 Broughton Street

Vancouver, British Columbia

Canada, V6G 3E3

E-mail: gsangha@firstenergymetals.com

Canadian Securities Exchange: FE

U.S. 20-F Registration: 000-29870

OTC Bulletin Board: ASKDF

Frankfurt Stock Exchange: A2JC89

Zukunftsgerichtete Informationen

Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung " zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung beinhalteten Informationen über die geplante Transaktion des Unternehmens mit GEOMAP CONSULTING INC; und andere zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Handlungen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die entsprechenden Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die geplante Transaktion des Unternehmens mit GEOMAP CONSULTING INC, die möglicherweise nicht zu den derzeit in Betracht gezogenen Bedingungen und Zeitpunkten oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, sowie andere Risiken, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com ausführlicher dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und die vorgeschlagene Transaktion mit GEOMAP CONSULTING INC abzuschließen Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen innewohnenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf solche Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53367

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53367&tr=1

