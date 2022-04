IRW-News: First Energy Metals Limited: Analyse der metallurgischen Hauptprobe von First Energy ergibt 1,46 Prozent Lithiumoxid bei Testarbeiten auf der Lithium-Liegenschaft Augustus

IRW-PRESS: First Energy Metals Limited: Analyse der metallurgischen Hauptprobe von First Energy ergibt 1,46 Prozent Lithiumoxid bei Testarbeiten auf der Lithium-Liegenschaft Augustus

Vancouver, B.C. (4. April 2022) - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von SGS Canada Inc. in Lakefield, Ontario, Kanada, ein Update über den Fortschritt und die nächsten Schritte bei den laufenden metallurgischen Testarbeiten auf der Lithium-Liegenschaft Augustus erhalten hat. Die für die Testarbeiten verwendete Hauptprobe ergab 1,46 % Lithiumoxid (Li2O).

Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte bei den metallurgischen Testarbeiten beschrieben:

1. Die Hauptprobe ergab 0,68 % Li (oder 1,46 % Li2O), mit < 0,01 % Gesamtschwefel (S). Ein ICP-Multielement-Scan und eine XRD-Untersuchung einer Hauptprobe standen noch aus.

2. Die Tests der Schwerflüssigkeitsabscheidung (Heavy Liquid Separation - HLS) zeigten ein positives Potenzial für die Verwendung der Schwimm-Sink-Trennung (Dense Media Separation - DMS), um Konzentrate mit einem Li2O-Gehalt von >6 % bei einem spezifischen Gewicht (SG) von 2,90 und mehr zu erzeugen, mit einer Gesamt-Lithiumausbeute von ~32 % oder einer stufenweisen Ausbeute von 40 %. Dabei wurde jedoch festgestellt, dass der Eisengehalt im Spodumenkonzentrat mit 1,40 % Eisenoxid (Fe2O3) hoch war. Zur Rückgewinnung dieses Eisens wird eine magnetische Abscheidung versucht.

3. Das Labor wird gebeten, die DMS-Verfahren mit einem ersten Durchgang bei einem SG von 2,65 fortzusetzen, um die wichtigsten silikathaltigen Gangminerale zu entfernen, und anschließend einen zweiten Durchgang mit den Flotaten des ersten Durchgangs bei einem SG von 2,90 durchzuführen, um Spodumenkonzentrat herzustellen. Das DMS-Konzentrat wird in zwei oder drei Teile aufgeteilt, damit das Eisen durch magnetische Abscheidung entfernt werden kann und ein endgültiges Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von > 6 % Li2O und < 1 % Fe2O3 entsteht. Der DMS-Mittelanteil und der DMS-Feinanteil von -0,5 mm werden für Flotationstests und QEMSCAN-Analysen zusammengefasst.

4. Sollte der DMS-Prozess erfolgreich sein, kann er in der Produktionsphase zu niedrigeren Betriebskosten für das Projekt führen.

Über die metallurgischen Testarbeiten

Das Ziel der Testarbeiten ist die Entwicklung eines vorläufigen Prozesses zur Behandlung des spodumenhaltigen lithiumhaltigen Gesteins, um ein Flussdiagramm zu konzipieren, Lithiumoxidkonzentrat zu produzieren und ein hochreines Lithiumkarbonatprodukt herzustellen.

Das Unternehmen hat eine 200-Kilogramm-Probe an SGS Canada Inc. in Lakefield, Ontario, versandt, die eine 50/50-Mischung aus Bohrkern- und Oberflächenproben mit sichtbarer spodumenhaltiger Lithiumoxidmineralisierung enthält.

Der Ansatz für die Testarbeiten besteht darin, zunächst einen Aufbereitungsprozess für die Mischprobe zu entwickeln, mit dem Ziel, ein Konzentrat mit einem Anteil von mehr als 6 % Li2O bei maximaler Rückgewinnung zu erzeugen. Die beiden wichtigsten untersuchten Verfahren sind die Dense Media Separation (DMS) und die Flotation. Die aufbereiteten Konzentrate aus diesen Arbeiten werden für eine extraktiv-metallurgische Bewertung kombiniert. Das Hauptziel dieses Teils des Programms ist die Erzeugung eines hochreinen Lithiumkarbonatprodukts.

Das Programm soll innerhalb von 28 Wochen abgeschlossen werden. Da die Testarbeiten mehrere Phasen umfassen, wird das Unternehmen den Fortschritt in jeder Phase verfolgen und Zwischenergebnisse veröffentlichen, sobald diese vom Labor eintreffen.

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Tabelle 1: Hauptproben-Analyse

Probe-NHaupt-Analyse, %

r.

Li Li2SiOAl2OFe2OMgOCaONa2OK2OTiOP2OMnOCr2O3V2O5 LOISum S

O 2 3 3 2 5

Mischpr0.61.474.15.00.470.00.13.322.9< 0.00.1< < 0.697.6<0.0

obe 8 6 9 5 5 0 0.1 3 0.01 0.012 1

01

