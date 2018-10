IRW-News: First Cobalt Corp.: First Cobalt veröffentlicht Unternehmensvideo zur Einführung der Raffinerie

IRW-PRESS: First Cobalt Corp.



: First Cobalt veröffentlicht Unternehmensvideo zur Einführung der Raffinerie

TORONTO, ON - (11. Oktober 2018) - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQX: FTSSF) (das "Unternehmen") freut sich, die Veröffentlichung eines Unternehmensvideos über die First Cobalt Raffinerie in Ontario, Kanada, bekannt zu geben. Das Video ist nun auf der Website des Unternehmens (https://www.youtube.com/watch?v=Sx-Kci_gbN4) und auf den Social Media-Seiten des Unternehmens verfügbar.

Das neue Video stellt die Merkmale der First Cobalt Raffinerie vor, die Gegenstand von drei aktuellen Studien war, die einen Neustart der Anlage in Ontario, Kanada, unterstützten (siehe Pressemitteilung vom 10. Oktober 2018). Die Studien stellen fest, dass die First Cobalt Raffinerie bei einem Basisszenario von 24 Tonnen pro Tag (tpd) 568 bis 1.063 Tonnen Kobalt pro Jahr produzieren könnte und dass ein Neustart innerhalb von 18 Monaten nach Auswahl eines Ausgangsmaterials möglich ist. Potenzielles Einsatzmaterial könnte Kobaltkonzentrat aus dem Bergbau, ethisch korrkets Kobalthalxidmaterial aus der DRC oder recycelte Batteriematerialien aus Nordamerika sein.

Die First Cobalt Raffinerie ist die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika, die Batteriematerialien herstellen kann. Das heute veröffentlichte Video bietet die Möglichkeit, einen Blick in die Anlage zu werfen und vom First Cobalt Management Team über ihre Funktionen zu erfahren.

Über First Cobalt

Die Vision von First Cobalt ist es, die vertikale Integration als reines nordamerikanisches Kobalt-Unternehmen zu erreichen. First Cobalt verfügt über drei bedeutende nordamerikanische Anlagen: das Iron Creek Project in Idaho, das Canadian Cobalt Camp und die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika, die in der Lage ist, Batteriematerialien herzustellen.

