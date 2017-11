IRW-News: First Cobalt Corp.: Cobalt One erhält die überwältigende Zustimmung seiner Anteilseigner für den Zusammenschluss mit First Cobalt

IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: Cobalt One erhält die überwältigende Zustimmung seiner Anteilseigner für den Zusammenschluss mit First Cobalt

TORONTO, ON - (20. November 2017) - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, OTCQB: FTSSF) (das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=U4B_BZ-wbLk&t=18s ) freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass die Aktionäre von Cobalt One Ltd.



(ASX: CO1) dem Zusammenschluss mit First Cobalt mit 99.995 % aller Stimmen zugestimmt haben.

Herr Trent Mell, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte hierzu:

Wir sind nun der Position des weltweit größten Kobaltfirma einen Schritt näher gekommen. Wir freuen uns darauf, dass nun die Aktien von First Cobalt auch an der Australian Securities Exchange gehandelt werden, da dieses Dual Listing unseren Aktionärskreis erweitern und mehr Liquidität schaffen wird.

Der Zusammenschluss wurde vom australischen Gericht genehmigt. Demnach wird nach dem ausstehenden Abschluss der Transaktion der Handel mit Aktien von Cobalt One an der ASX voraussichtlich am 21. November 2017 eingestellt. Die behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt, wird First Cobalt an der ASX ab dem 1. Dezember 2017 unter dem Börsenkürzel FCC geführt.

Die Beiträge von Cobalt One und First Cobalt ergänzen sich zu einem Portfolio mit hochwertigen Explorationsvermögenswerten im Cobalt Camp Kanadas. Im Besitz des Gesamtunternehmens wird sich auch die einzige zugelassene Kobaltraffinerie Nordamerikas befinden, die auf die Herstellung von Materialien für Batterien ausgerichtet ist.

Nach Abschluss der Fusion bildet sich der Vorstand von First Cobalt neu: Hinzu kommen Bob Cross (der Gründer von First Cobalt), Paul Matysek (Chairmann von Cobalt One) und Jason Bontempo (Exekutivdirektor von Cobalt One).

Über First Cobalt

First Cobalt hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit größte Unternehmen für die alleinige Kolbatexploration und -erschließung zu werden. Nach Abschluss der Fusion mit Cobalt One Ltd. und CobalTech Mining Inc. verfügt First Cobalt über 10.000 Hektar höffiges Gebiet und 50 historische Minenbetriebe im Cobalt Camp in Ontario, Kanada, sowie über eine Mine und einen zugelassenen Raffineriebetrieb.

Für First Cobalt Corp.

Trent Mell

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.firstcobalt.com oder kontaktieren:

Heather Smiles

Investor Relations

info@firstcobalt.com

+1.416.900.3891

In Europa:

Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer Angaben über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können als zukunftsgerichtete Aussagen diejenigen Angaben bezeichnet werden, die Begriffe wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, antizipieren, glauben oder die Ableitungen derartiger Wörter enthalten, oder Erklärungen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise eintreten oder erzielt werden könnten oder würden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören auch die Verlässlichkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von First Cobalt beschrieben werden, einschließlich jeder Management Discussion and Analysis, zu finden bei SEDAR unter www.sedar.com. Auch wenn First Cobalt die Informationen und Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, für angemessen hält, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zutreffend sind, und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfinden werden. Sofern nicht durch gültiges Gesetz gefordert, beabsichtigt First Cobalt nicht und ist auch nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen.

