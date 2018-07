IRW-News: First Cobalt Corp.: Bohrungen der First Cobalt auf Iron Creek erweitern Vererzung der Zone Waite

IRW-PRESS: First Cobalt Corp.



: Bohrungen der First Cobalt auf Iron Creek erweitern Vererzung der Zone Waite

Bohrungen der First Cobalt auf Iron Creek erweitern Vererzung der Zone Waite

TORONTO, ONTARIO - 19. Juli 2018. First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQX: FTSSF) (das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298244) meldet, dass untertägige Bohrungen auf dem Kobaltprojekt Iron Creek in Idaho, USA, die Vererzung weiter über die Grenzen der historischen Ressource ausdehnen. Die Ergebnisse aus sechs Bohrungen, die auf der Westausdehnung der vererzten Zonen niedergebracht wurden, bestätigen früher berichtete Abschnitte, die bis dato die Gesamtstreichlänge der Zone Waite auf 520m ausgedehnt haben zusammen mit einer Erstreckung in Fallrichtung von über 250m.

Die wichtigsten Punkte

- 6,4m mit 0,61% Co und 0,24% Cu innerhalb eines mächtigeren 24,6m langen Abschnitts mit 0,28% Co und 0,22% Cu in der Zone Waite im Westen des früher erbohrten anfänglichen Ressourcengebietes.

- Vier Bohrungen, die über 50m westlich der bisher bekannten Vererzung niedergebracht wurden, haben die Zone Waite in Fallrichtung ab der Oberfläche über 250m zur Tiefe verfolgt.

- Dieser Teil der Zone Waite ist besonders kupferreich und lieferte bis zu 6,65m mit 0,83% Cu und 0,19% Co.

- Hochgradige Abschnitte befinden sich innerhalb mächtigerer Zonen mit niedriger-haltiger Kobalt-Kupfer-Vererzung, die mittels weiterer Bohrungen für Großabbauverfahren geeignet sein könnten.

President und Chief Executive Officer Trent Mell sagte:

Die Bohrungen zur Erweiterung des Projekts Iron Creek in Streich- und Fallrichtung über die Grenzen der im Oktober erwarteten ersten Ressourcenschätzung werden fortgesetzt. Die Beständigkeit der Kobaltgehalte über größere Mächtigkeiten und die höheren Kupfergehalte wurden erwartet und sind ermutigend. Diese Ergebnisse unterstützen weitere Tests der Westausdehnung von Iron Creek im Streichen für eine zweite Ressourcenschätzung Anfang 2019.

First Cobalts 30.000m umfassendes Bohrprogramm 2018 auf dem Projekt Iron Creek in Idaho, USA, wurde konzipiert, um die Streichlänge der vererzten Zone auf über 1.000m auszudehnen und um die Ausdehnung der bekannten Kobalt-Kupfer-Zonen in Fallrichtung bis in eine Tiefe von über 300m unter der Oberfläche zu überprüfen. Die Analysenergebnisse der sechs untertägigen Bohrungen, die an der Westausdehnung der Kobalt-Kupfer-Vererzungszonen niedergebrachte wurden, füllen die Ausdehnung der Vererzung im Westteil der Zone Waite in Streich und Fallrichtung auf (Abbildung 1).

Die heute berichteten Ergebnisse dehnen den Westteil der Zone Waite über die im Jahr 2017 erbohrten Bereiche aus und bestätigen die Korrelation der früher durchteuften Kobalt-Kupfer-Vererzung (Tabelle 1). Die Bohrungen IC18-07 und IC18-08 verbinden die Vererzung, die bereits von den Bohrungen im Jahr 2017 durchteuft wurde, während die Ergebnisse der anderen vier Bohrungen, IC18-10 mit IC18-13, die Vererzung des anfänglichen Ressourcengebietes weiter nach Westen ausdehnen.

Eine mit NI 43-101 konforme Mineralressourcenberechnung wird zurzeit für die erste im Jahr 2017 und Anfang 2018 erbohrte Ressource durchgeführt. Die Ergebnisse dieser werden bis Oktober dieses Jahres erwartet.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44073/FirstCobalt_DE.001.png

Abbildung 1. Grundgebirgsgeologie und Kobalt-Kupfer-Vererzung auf Iron Creek. Die dargestellten Bohrungen sind jene, die zurzeit im Rahmen der für 2018 geplanten Bohrungen untertägig niedergebracht werden.

Die Bohrungen IC18-07 und IC18-08 wurden von der Westerweiterung des Adit #2 (Stollen 2) niedergebracht und zielten in erster Linie auf die Zone Waite und bestätigten die Ergebnisse anderer Bohrungen in diesem Bereich (Abbildung 2). Die Vererzung in diesem Gebiet kommt in mächtigen Abschnitten mit wahren Mächtigkeiten von bis zu 35m vor, die 0,14% Co und 0,20% Cu enthalten (Tabelle 2). IC18-07 wurde oberhalb der Bohranschnitte aus Zone Waite (2017) in Richtung Oberfläche orientiert niedergebracht. Die Ergebnisse deuten an, dass sich eine höhergradige Kobalt-Kupfer-Vererzung innerhalb mächtiger Zonen einer niedrig-haltigen Vererzung gegen die Fallrichtung erstreckt.

IC18-08 füllt eine Lücke entlang des Westrandes des anfänglichen Ressourcengebietes. Die Vererzung in IC18-08 kommt in Abschnitten vor, die räumlich zur semimassigen Vererzung ausgerichtet sind, die hohe Kupfergehalte enthält, wie sie in den Bohrungen IC18-07 und IC17-30 gesehen werden, die im gleichen Bereich niedergebracht wurden.

Die Kobalt-Vererzung wurde ebenfalls im Liegenden der Zone Waite von den Bohrungen IC18-07 und IC18-08 durchteuft. Ähnliche Abschnitte im Liegenden wurden in den Bohrungen angetroffen, die in diesem Bereich im Jahr 2017 niedergebracht wurden. Zur Bestimmung des Vorkommens einer möglichen dritten Vererzungszone werden weitere Tests der Kontinuität dieser Abschnitte im Streichen zwischen den Bohrungen notwendig sein.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44073/FirstCobalt_DE.002.png

Abbildung 2. Profilschnitt der berichteten Bohrungen und zuvor niedergebrachter Bohrungen in unmittelbarer Nähe. Die Mächtigkeit des Abschnitts beträgt 122 m (400 ft).

Die Bohrungen IC18-10, IC18-11, IC18-12 und IC18-13 zielten ebenfalls auf die Zone Waite und waren dazu gedacht, die Vererzung von den früheren Bohrungen aus nach Westen auszudehnen. Die vier Bohrungen zeigen eine Kobalt-Kupfer-Vererzung, die von der früher berichteten Bohrung IC18-09 gegen die Fallrichtung zur Oberfläche hin verfolgt werden kann (Abbildung 3). Die Bohrung IC18-09 in der Zone Waite lieferte bis zu 0,38% Co und 0,11% Cu über 3,5m (siehe Pressemitteilung vom 19. Juni 2018). Diese Abschnitte bestätigen die Ausdehnung der Zone Waite nach Westen über eine Streichlänge von 520m.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44073/FirstCobalt_DE.003.png

Abbildung 3. Profilschnitt der berichteten Bohrungen und zuvor niedergebrachter Bohrungen in unmittelbarer Nähe. Die Mächtigkeit des Abschnitts beträgt 122 m (400 ft).

Die Ergebnisse aus weiteren acht Bohrungen, die von der aktuellen Bohrstation in Adit #2 niedergebracht wurden, stehen noch aus. Die Vererzung, die zuvor im Hangenden der Zone No Name durchteuft wurde, wird anvisiert. Zwei Bohrungen in Adit #2 wurden von einer anderen Bohrstation aus niedergebracht. Sie zielen auf die Vererzung, die von den Bohrungen IC18-07 und IC18-08 durchteuft wurde. Zurzeit befindet sich das Bohrgerät in Adit #1, um Infill-Bohrungen niederzubringen, die für zukünftige Ressourcenberechnungen verwendet werden.

Tabelle 1. Neue Analysenergebnisse für Zone Waite

BohrunVererzungsVon (m)Bis MächtigMächtigWahre MKobaKupfe

g zone (m) keit keit ächtigklt r

eit (%) (%)

(m) (ft) (m)

IC18-0Waite 78.15 140.51 62.36 24.6 80.8 0.280.22

7

Einschl. 104.15 111.10 6.95 3.1 10.1 0.460.37

Einschl. 115.85 130.09 14.23 6.4 21.0 0.610.24

Liegendes 150.33 153.13 2.80 1.1 3.7 0.290.32

Liegendes 198.76 207.26 8.50 3.6 11.7 0.130.04

Liegendes 252.22 254.45 2.23 1.2 3.8 0.100.02

IC18-0Waite 67.36 75.47 8.11 4.3 14.1 0.151.12

8

Einschl. 73.15 75.47 2.32 1.2 4.0 0.311.66

Waite 79.98 82.39 2.41 1.3 4.2 0.110.67

Waite 101.50 104.55 3.05 1.7 5.7 0.340.01

Waite 129.54 141.98 12.44 6.2 20.4 0.110.00

Liegendes 163.53 172.82 9.30 5.0 16.3 0.150.00

Liegendes 185.32 187.45 2.13 1.2 3.9 0.180.01

IC18-1Waite 67.06 108.81 41.76 40.6 133.3 0.110.28

0

Einschl. 85.04 86.96 1.92 1.9 6.1 0.190.50

Einschl. 93.76 95.22 1.46 1.4 4.7 0.280.28

IC18-1Waite 25.09 31.70 6.61 6.5 21.2 0.190.83

1

Einschl. 25.09 26.61 1.52 1.5 4.9 0.462.42

Waite 48.80 50.81 2.01 1.9 6.3 0.170.28

Waite 65.32 71.84 6.52 6.3 20.8 0.120.39

Einschl. 69.65 71.84 2.19 2.1 7.0 0.150.57

Liegendes 155.05 155.45 0.40 0.4 1.2 0.280.25

IC18-1Waite 55.41 64.62 9.20 7.1 23.4 0.250.27

2

Einschl. 55.41 57.18 1.77 1.3 4.4 0.660.27

Liegendes 135.33 137.65 2.32 1.9 6.1 0.150.06

IC18-1Waite 77.18 90.43 13.26 7.8 25.5 0.130.71

3

Einschl. 77.18 81.78 4.60 2.7 8.8 0.240.43

Liegendes 106.44 111.71 5.27 3.2 10.5 0.110.89

Liegendes 114.39 116.07 1.68 1.0 3.3 0.151.14

Liegendes 169.68 177.49 7.80 4.8 15.7 0.011.67

Hinweis: Die wahre Mächtigkeit wird anhand von 3-D-Modellierungen der Zone geschätzt, wobei Abschnitte und die interpretierte Ausrichtung der umliegenden Bohrlöcher berücksichtigt werden.

Tabelle 2. Bisherige Bohrergebnisse aus diesem Gebiet

BohrunVererzungsVon Bis MächtigMächtigWahre MKobalt

g zone (m) (m) keit keit ächtigk(%)

eit

(m) (ft) (m)

IC17-2No Name 63.00 75.3512.34 12.30 0.14 2.46

8

Einsch 63.00 64.921.92 1.90 0.33 3.97

l

.

Einsch 69.19 70.651.46 1.50 0.20 3.68

l

.

IC17-2Waite 124.57145.420.88 20.80 0.16 0.18

8 5

Einsch 131.09133.01.95 2.00 0.19 0.56

l 5

.

i Eins 137.37142.65.30 5.30 0.33 0.06

chl 8

.

IC17-2Liegendes 178.31189.411.13 11.10 0.12 0.06

8 3

Einsch 187.33189.42.10 2.10 0.28 0.28

l 3

.

IC17-3No Name 80.77 96.0715.30 12.00 0.07 2.58

0

Einsch 81.69 83.581.89 1.50 0.09 11.28

l

.

IC17-3 129.54137.17.62 6.30 0.11 0.37

0 6

IC17-3Waite 166.42208.742.37 35.10 0.14 0.20

0 9

Einsch 170.99186.115.12 12.50 0.19 0.44

l 1

.

Einsch 192.76195.02.32 1.90 0.34 0.01

l 7

.

Einsch 205.53208.73.26 2.70 0.21 0.00

l 9

.

IC17-3Liegendes 217.93219.41.52 1.20 0.27 0.00

0 6

Hinweis: Die wahre Mächtigkeit wird anhand von 3-D-Modellierungen der Zone geschätzt, wobei Abschnitte und die interpretierte Ausrichtung der umliegenden Bohrlöcher berücksichtigt werden.

Liegenschaft Iron Creek

Die Liegenschaft Iron Creek umfasst patentierte Bergbau- und Explorations-Claims mit bereits vorhandener signifikanter Infrastruktur, die mehrere Bohrgeräte und untertägige Aktivitäten unterstützen wird. Im Rahmen der historischen unterirdischen Erschließung wurden von drei Stollen aus Strecken auf 600 Meter angelegt. Eine Allwetterstraße verbindet das Projekt mit einem bundesstaatlichen Highway.

Am 11. Juni gab First Cobalt ein Programm mit einem Budget von 9 Millionen Dollar bekannt, dass dazu bestimmt ist, die bekannte Vererzung im Streichen auszudehnen und einen Teil der im Oktober erwarteten Schätzung der geschlussfolgerten Mineralressourcen in die Kategorie erkundet und angezeigt umzuwandeln. Längere Bohrungen werden die Kobalt-Kupfer-Vererzung testen, die von den im Jahr 2017 im Liegenden niedergebrachten Bohrungen durchteuft wurde und sich bis zur Oberfläche erstrecken könnte. Die Bohrungen werden ebenfalls die Ausdehnung der Vererzung in Fallrichtung bis unter die bestehenden Stollen überprüfen.

Die No Name Zone und die Waite Zone sind ungefähr parallel und Fallen ungefähr mit 750 nach Norden ein. Sie bleiben zur Tiefe hin offen. Eine zusätzliche Vererzung wurde während der Bohrarbeiten angetroffen und einige Bohrungen des Programms 2018 sind dazu ausgelegt, das Potenzial für weitere vererzte Zonen jenseits von No Name und Waite zu bestätigen. Die No Name Zone und die Waite Zone besitzen wahre Mächtigkeiten zwischen 10m und 30m. Die Vererzung kommt ebenfalls zwischen der No Name Zone und Waite Zone als 1m bis 5m große Linsen vor.

Die Kobalt-Kupfer-Vererzung liegt als semimassiger und eingesprengter Pyrit und Kupferkies entlang schichtengebundener Bänder in fein geschichteten Meta-Sedimentgesteinen vor, die aus eingelagertem Argillit und Quarzit bestehen. Das Kobalt steht mit Pyrit in Zusammenhang. Dünne Kupferkiesgänge durchschneiden ebenfalls die Bänder und Metasedimentgesteine. Die Quarziteinheiten bilden das Hangende und das Liegende des vererztenn meta-sedimentären Horizonts. Diese stratigrafische Sequenz wurde an der Oberfläche kartiert und erstreckt sich auf Grundlage der Bohrungen auf mindestens zwei Kilometer in Streichrichtung.

In den 1980er- und 1990er-Jahren führten Noranda Inc., Inspiration Mines und Cominco Ltd. mehrere Berechnungen der geschlussfolgerten Ressourcen durch. Diese Schätzungen betrafen nur die No Name Zone, wo die historischen Bohrungen am dichtesten waren.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

First Cobalt hat ein Qualitätskontrollprogramm eingeführt, um den besten Praktiken der Branche hinsichtlich Probennahmen, Produktkette und Analysen zu entsprechen. Im Rahmen des QA/QC-Programms werden am Standort der Bohrkernaufbereitung Leer-, Doppel- und Standardproben hinzugefügt. Die Proben werden von American Assay Laboratories (AAL) aus Sparks (Nevada) aufbereitet und analysiert. Über 15 Prozent der analysierten Proben sind Kontrollproben, die aus Prüf-, Leer- und Doppelproben bestehen, die vom Unternehmen zusätzlich zu den Kontrollproben hinzugefügt wurden, die das Labor hinzugefügt hat. Die Kernproben wurden getrocknet, gewogen, auf -6 Mesh (85 Prozent) gebrochen, mit einer Brechwalze auf -10 Mesh (85 Prozent) gebrochen, in 250-Gramm-Trüben geteilt und anschließend in einem Ringpulverisator mit geschlossenem Kessel auf -150 Mesh (95 Prozent) pulverisiert und schließlich mittels eines Aufschlusses aus fünf Säuren einer ICP-Analyse unterzogen. Alle Proben haben die QA/QC-Protokolle bestanden.

Stellungnahme eines sachkundigen und kompetenten Experten

Dr. Frank Santaguida, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, welcher den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Dr. Santaguida ist ebenfalls ein Sachverständiger (gem. Definition von Competent Person im JORC Code, Ausgabe 2012) und praktizierendes Mitglied der Association of Professional Geologists of Ontario (eine anerkannte Berufsvereinigung hinsichtlich der Notierungsvorschriften der ASX). Dr.Santaguida ist Vollzeit-Angestellter und Vice President, Exploration bei First Cobalt. Als Sachverständiger gemäß der Definition im JORC-Code verfügt er über ausreichende Erfahrungen, die für die Qualifizierung hinsichtlich der zu übernehmenden Tätigkeit erforderlich sind.

Über First Cobalt

First Cobalt ist ein vertikal integriertes nordamerikanisches Pure-Play-Kobaltunternehmen. First Cobalt besitzt drei bedeutsame Aktiva in Nordamerika: das Projekt Iron Creek in Idaho mit einer historischen Mineralressourcenschätzung, die nicht den Bestimmungen von National Instrument 43-101 entspricht; das Canadian Cobalt Camp mit über 50 vormals produzierenden Minen sowie die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika, die in der Lage ist, Batteriematerialien zu produzieren. Das Iron Creek Projekt, das den Buy-out-Rechten von First Cobalt unterliegt, wird von der Chester Mining Company gepachtet.

Für First Cobalt Corp.

Trent Mell

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.firstcobalt.com oder kontaktieren Sie:

Heather Smiles

Investor Relations

info@firstcobalt.com

+1.416.900.3891

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer Angaben über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können als zukunftsgerichtete Aussagen diejenigen Angaben bezeichnet werden, die Begriffe wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, antizipieren, glauben oder die Ableitungen derartiger Wörter enthalten, oder Erklärungen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise eintreten oder erzielt werden könnten oder würden.. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, werden in der Managementerörterung und -analyse (Management Discussion and Analysis) und anderen Veröffentlichungen von Risikofaktoren von First Cobalt beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden. Obwohl First Cobalt der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Ereignisse zu den angegebenen Zeitpunkten oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch gültiges Gesetz gefordert, beabsichtigt First Cobalt nicht und sind auch nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen.

Historische Schätzungen

First Cobalt betrachtet die oben erwähnten Schätzungen der Kobalt- und Kupfermengen und -gehalte als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) entsprechen, und wurden nicht als konform mit den aktuellen CIM Definition Standards erachtet. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. First Cobalt betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die geschätzten Ressourcen in die entsprechenden Kategorien laut CIM Definition Standards einstufen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten im Konzessionsgebiet Iron Creek gibt. First Cobalt hat keine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen durchgeführt und hat auch die Ergebnisse vorangegangener Explorationsarbeiten nicht auf unabhängige Weise analysiert, um die Genauigkeit der Daten verifizieren zu können. First Cobalt glaubt, dass die historischen Schätzungen für die weitere Exploration im Konzessionsgebiet Iron Creek relevant sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44073

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44073&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3197021064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.