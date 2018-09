IRW-News: First Cobalt Corp.: Autoindustrie Unternehmer und Design-Ikone Henrik Fisker in First Cobalt Board of Directors ernannt

IRW-PRESS: First Cobalt Corp.



: Autoindustrie Unternehmer und Design-Ikone Henrik Fisker in First Cobalt Board of Directors ernannt

TORONTO, ON - (27. September 2018) - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; ASX: FCC; OTCQX: FTSSF) (das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298244) gibt die Ernennung von Henrik Fisker, Chairman & CEO des kalifornischen Elektrofahrzeugherstellers OEM Fisker Inc. zum Board of Directors des Unternehmens bekannt. Als globale Ikone des Automobildesigns und renommierter Unternehmer bringt Herr Fisker sein einzigartiges Verständnis für Elektrofahrzeuge (EV) und seine Außenperspektive in das Unternehmen ein. Die Aufnahme von Herrn Fisker in das Direktorium des Unternehmens wird es First Cobalt ermöglichen, von seinen vielen Talenten als EV-Pionier, Unternehmer und erfolgreicher OEM-Autodesigner zu profitieren.

"Es ist eine Ehre, Henrik im Vorstand zu begrüßen", sagte Paul Matysek, Vorsitzender des Direktoriums von First Cobalt. "Er bringt eine Reihe von Fähigkeiten, riesige Kenntnisse und Erfahrungen mit, von denen unser Team sehr profitieren kann. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kooperationen ein größeres Publikum erreichen können, da wir bestrebt sind, ein führender Kobaltproduzent in den Vereinigten Staaten zu werden."

First Cobalt und Henrik Fisker glauben an die Entwicklung einer Rohstoffindustrie, die die höchsten ethischen und ökologischen Standards einhält und bestrebt ist, Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen zu schaffen.

"Die Automobilhersteller und Batteriehersteller von Elektrofahrzeugen tragen die Verantwortung dafür, dass alle Materialien, die wir in unseren Batterien verwenden, auf ethische Weise bezogen werden. Ich habe mich verpflichtet, auf dem gesamten Weg der Lieferkette zu einer besseren Welt beizutragen. Wir müssen aufhören, Innovation oberflächlich zu betrachten, und anfangen, Verantwortung für unsere Produkte zu übernehmen und unseren Kunden die wahre Wahl geben, Teil einer nachhaltigen Zukunft zu sein. In den letzten Wochen habe ich viel Zeit mit dem First Cobalt Team verbracht, um das Kobaltprojekt Iron Creek in Idaho sowie die First Cobalt Refinery in Ontario zu besichtigen. Ich war sehr beeindruckt von der Intensität und dem Umfang des Engagements des gesamten First Cobalt Teams für die Sicherheit und Schulung aller Mitarbeiter, den ethischen Bergbau und den Fokus auf den Umweltschutz bei ihren Projekten", sagte Henrik Fisker.

"First Cobalt's Strategie ist es, Kobaltmaterial in Nordamerika zu explorieren, zu gewinnen und zu veredeln, mit dem Ziel, Kobalt für den amerikanischen EV-Markt bereitzustellen. Henriks Wissen über das EV-Universum und seine Erfahrung als erfolgreicher OEM-Automobilhersteller werden eine Schlüsselrolle spielen, da First Cobalt diese Strategie weiterhin verfolgt. Die Vision und Energie, die Henrik während seiner Karriere bewiesen hat, wird ein wichtiger Vorteil sein, da das Unternehmen seine Projekte in Nordamerika weiter entwickelt", sagte Trent Mell, President & Chief Executive Office von First Cobalt.

Bestimmten Direktoren und Führungskräften des Unternehmens wurden Incentive-Aktienoptionen gewährt, um insgesamt 340.000 zeitlich begrenzte Aktieneinheiten und 2.100.000 Stammaktien von First Cobalt zu einem Preis von 0,36 US-Dollar für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren zu erwerben. Die Gewährung von Optionen bedarf noch der Zustimmung der TSX Venture Exchange und der Anforderungen der Australian Securities Exchange.

Über Henrik Fisker

Henrik Fisker ist Chairman und CEO von Fisker Inc. Durch seine Karriere im Automobilsektor ist Fisker zum Synonym für ikonische Autos und zur Führungsrolle in der Entwicklung hochwertiger Elektrofahrzeuge geworden. Die Vision von Herrn Fisker steckt hinter einigen der emotional ansprechendsten Fahrzeuge, die je entwickelt wurden, darunter der BMW Z8, der Aston Martin DB9/V8 Vantage, VLF Force 1 bis zum Fisker Karma und mehr. Henrik und Fisker Inc. arbeiten derzeit an der Entwicklung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen, der Technologie von morgen und dem überzeugenden Design zur Förderung der menschlichen Mobilität und des Komforts.

Über First Cobalt

First Cobalt ist ein vertikal integriertes nordamerikanisches Unternehmen für reines Kobalt. First Cobalt verfügt über drei bedeutende nordamerikanische Anlagen: das Iron Creek Project in Idaho mit abgeleiteten Bodenschätzen von 29,6 Millionen Tonnen (26,9 Millionen Tonnen) mit einem Kobaltäquivalent von 0,11%; das Canadian Cobalt Camp und die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika, die Batteriematerialien herstellen kann.

Im Namen der First Cobalt Corp.

Trent Mell

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie www.firstcobalt.com oder kontaktieren Sie uns:

Heather Smiles

Investor Relations

info@firstcobalt.com

+1.416.900.3891

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtshinweis zu Ressourcenschätzungen

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine wirtschaftlichen Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die Schätzung der mineralischen Ressourcen kann wesentlich von geologischen, ökologischen, zulassungs-, rechtlichen, Titel-, gesellschaftspolitischen, Marketing- oder anderen relevanten Fragen beeinflusst werden. Die Schätzung der Mineralressourcen wird in Übereinstimmung mit den "2014 CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Nach kanadischen Regeln dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder Wirtschaftsstudien bilden, mit Ausnahme der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung gemäß NI 43-101. Die Leser werden darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass weitere Arbeiten an den genannten Ressourcen zu Mineralreserven führen, die wirtschaftlich abgebaut werden können. Eine abgeleitete Mineralressource im Sinne des Ständigen Ausschusses von CIM ist "der Teil einer Mineralressource, für den Quantität und Qualität oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Geologische Beweise reichen aus, um geologische Kontinuität und Güte oder Qualität zu implizieren, aber nicht zu überprüfen. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Vertrauen als diejenige, die für eine angezeigte Mineralressource gilt, und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angezeigte Mineralressourcen umgewandelt werden könnte."

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Terminologie wie "Pläne", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte", "würde", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in der Diskussion und Analyse des Managements und anderen Offenlegungen von Risikofaktoren für First Cobalt dargelegt, die auf SEDAR unter www.sedar.com. veröffentlicht wurden. Obwohl First Cobalt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Informationen und Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt First Cobalt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

