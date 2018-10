IRW-News: Fireweed Zinc Ltd.: Fireweed Zinc Ltd. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Weitere Suchergebnisse zu "FIREWEED ZINC LTD":

Fireweed Zinc Ltd. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 23 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Fireweed Zinc Ltd. (WKN: A2DS2F; ISIN: CA31832Q1019) zu informieren. Jeweils zweimal täglich (11:10 Uhr und 14:40 Uhr) wird das Unternehmen eine Präsentation direkt am Stand abhalten.





Zink zählt zu den spannendsten Industriemetallen die wir derzeit kennen. Wir betreiben das fortschrittliche Macmillan Pass Zinkprojekt zu dem wir erst kürzlich eine neue Ressourcenschätzung und eine aktualisierte PEA veröffentlicht haben. Dazu erzielen wir weiterhin teilweise spektakuläre Ergebnisse bei unseren Bohrungen. Wie zum Beispiel 16,4 Meter mit 21,1%Zink, 13,5%Blei und 243g/T Silber oder 12,7 Meter mit 12,6% Zink, 16,4% Blei und 221 g/T Silber. Neben diesen spektakulären Ergebnissen wollen wir Ihnen gerne persönlich unsere weitere Strategie für das Unternehmen auf der diesjährigen Edelmetallmesse in München präsentieren, wir freuen uns schon auf Ihr zahlreiches Kommen., so Brandon Macdonald, CEO & Direktor von Fireweed Zinc Ltd.

Sollten Sie Interesse an einem One-on-One Meeting mit dem Unternehmen haben, würden wir gerne vorab einen Termin mit Ihnen vereinbaren um etwaige Terminkollisionen zu vermeiden. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an cakir@soarfinancial.com

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von Fireweed Zinc Ltd. finden Sie hier:

- Fireweed Drills 12.61% Zinc, 16.40% Lead and 221g/t Silver over 12.73 m True Width at Tom West : https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=7703226730542241&qm_symbol=FWZ

- Fireweed Drills 21.1% Zinc, 13.5% Lead and 243 g/t Silver over 16.41 m in a Step-Out Hole at Tom East: https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=8115778537177141&qm_symbol=FWZ

- Fireweed Zinc Files Preliminary Economic Assessment for its Macmillan Pass Project on SEDAR: https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=7321769188950329&qm_symbol=FWZ

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Fireweed Zinc Ltd.:

Fireweed Zinc ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen mit Spezialisierung auf Zinkressourcen, das von einem erfahrenen Team aus Bergbauexperten geleitet wird. Das Unternehmen ist mit dem Ausbau seines 470 km2 großen Projekts Macmillan Pass im kanadischen Yukon befasst, das die Zink-Blei-Silberlagerstätten Tom und Jason - beide zu 100 % in Besitz des Unternehmens - beherbergt. Für diese Lagerstätten wurden vor kurzem eine neue Mineralressourcenschätzung und eine neue Wirtschaftsstudie (PEA) veröffentlicht (Einzelheiten dazu siehe Fireweed-Pressemeldung vom 10. Januar 2018, 23. Mai und Berichte die auf www.sedar.com eingereicht wurden). Im Projekt wurden außerdem Optionsvereinbarungen für große Parzellen benachbarter Claims (MAC, MC, MP, Jerry, BR und NS) unterzeichnet. Diese erstrecken sich über prognostizierte Ausläufer der Mineralisierung bei Jason sowie Gebiete, wo im Rahmen früherer Explorationen in wichtigen Grundgesteinszonen geochemische Zink-, Blei- und Silberanomalien aufgefunden wurden.

Weitere Informationen über Fireweed Zinc und das Projekt Macmillan Pass finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.FireweedZinc.com bzw. auf der SEDAR-Webseite unterwww.sedar.com.

FÜR FIREWEED ZINC LTD.

Brandon Macdonald

CEO & Director

Fireweed Zinc Ltd.

Suite 1020, 800 Pender Street

Vancouver, BC, Canada

V6C 2V6

Tel: 604-646-8360

Email: info@Fireweedzinc.com

