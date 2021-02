IRW-News: Fiore Gold Ltd.: Fiore Golds Mine Pan erreicht eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten

IRW-PRESS: Fiore Gold Ltd.: Fiore Golds Mine Pan erreicht eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten

Vancouver, British Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) (FSE-2FO) (Fiore oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/) gibt bekannt, dass die Mine Pan eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten erzielt hat.



Unsere Sicherheits- und Umweltleistung spiegelt das Engagement unseres Teams wider, auf die Gemeinden, in denen wir tätig sind, einen verantwortungsbewussten und positiven Einfluss zu haben. Die fortgesetzten Bemühungen unserer Mitarbeiter haben es uns ermöglicht, die Lebensdauer unserer Mine Pan zu verlängern und gleichzeitig sicher und nachhaltig zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, weiterhin in Nevada zu investieren, und erwarten, dass wir in diesem Geschäftsjahr rund 20,0 Millionen Dollar an Investitionen tätigen werden, um unser Projekt Gold Rock voranzutreiben und den Betrieb auf Pan auszubauen. Diese Investition spiegelt unser Vertrauen in unser Nevada-Team und die Unterstützung der örtlichen Gemeinde wider.

Andy Britton, General Manager der Mine Pan, kommentierte: Ich bin sehr stolz auf die Belegschaft in der Mine Pan! Das Erreichen von einer Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten war nicht ohne Herausforderungen, was es zu einer erstaunlichen Leistung macht. Wir haben die Hürden überwunden, die Mine neu zu starten, ein neues Unternehmen zu gründen und in letzter Zeit eine Pandemie zu bewältigen. Dies sollte Bände darüber sprechen, wie großartig die Mitarbeiter sind, die auf Pan arbeiten. Gemeinsam haben wir nicht nur eine sichere Mine geschaffen, sondern auch eine umweltverträgliche Mine. Wir haben bewiesen, dass eine Mine gemäß den modernen Sicherheits- und Umweltvorschriften zugelassen und betrieben werden kann. Um diese Erfolge zu ergänzen, engagieren sich viele der in der Mine Pan tätigen Bergleute in verschiedenen Funktionen aktiv in der Gemeinde. Von der Betreuung im Jugendsport und der Unterstützung bei der Beschaffung von Geldmitteln für die Schule bis hin zur Freiwilligenarbeit bei kommunalen Tafeln und einer Vielzahl anderer Programme. Wir sind ein aktives Mitglied in unserer Gemeinde und werden es auch in den kommenden Jahren bleiben.

Ross MacLean, Chief Operating Officer der Fiore Gold, fügte hinzu: Ich bin unglaublich stolz auf unseren Pan-Betrieb, der eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten erreicht haben. Unsere Mitarbeiter haben dies trotz der zusätzlichen Herausforderungen der COVID-Pandemie erreicht, was das gezielte Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters und Auftragnehmers auf Pan widerspiegelt, um diesen Meilenstein zu erreichen. Unser Unternehmen zeigt deutlich, wie ein proaktiver sicherer Betrieb auch zur Produktivität und Rentabilität des Unternehmens beiträgt.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten von 150.000 Unzen pro Jahr zu entwickeln. Um dies zu erreichen, beabsichtigen wir:

- Steigerung der Goldproduktion in der Mine Pan bei gleichzeitiger Erhöhung der Vorrats- und Ressourcenbasis;

- Die Exploration und Entwicklung des nahe gelegenen Projekts Gold Rock vorantreiben;

- Erwerb produzierender Assets oder produktionsnaher Assets, um unsere bestehenden Aktivitäten zu ergänzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (wie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen hinsichtlich zukünftiger Bergbaubetriebe bei Gold Rock, einschließlich jener, die in der PEA beschrieben werden, der Hochstufung der abgeleiteten Ressourcen bei Gold Rock und der Erweiterung der Ressourcenumhüllung, der Pläne für eine Machbarkeitsstudie bei Gold Rock, der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts Gold Rock im Machbarkeitsstadium, einschließlich Bohrungen zur Erhöhung der Mineralressource, weiterer metallurgischer Tests mit dem Ziel der Optimierung der Ausbeuten, und geotechnische Bohrungen, die darauf abzielen, das Stripping-Verhältnis zu reduzieren, zukünftige Updates bezüglich des Fortschritts der Machbarkeitsarbeiten, erwartete Ergebnisse und Erwartungen, dass das Unternehmen das Gold Rock-Projekt bis zur Machbarkeit vorantreiben wird, die zukünftige Goldproduktion des Unternehmens, die Unternehmensstrategie, das Ziel, ein Produzent von 150.000 Unzen zu werden, das Ziel, zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen zu erwerben, und andere Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Oft, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "schätzt", "zielt ab", "wird", "glaubt", "projiziert" und ähnlichen Ausdrücken (einschließlich negativer Variationen) zu erkennen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, sowie auf einer Reihe von Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, unter anderem in Bezug auf erwartete geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Pläne für Explorationen und/oder Erschließungen, potenzielle zukünftige Produktion, Alle diese Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der Pan-Mine, Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich staatlicher Beschränkungen, die sich auf den Betrieb des Unternehmens auswirken, Risiken, die die Pandemie für die Belegschaft des Unternehmens mit sich bringt, Auswirkungen, die das Virus auf die Fähigkeit haben könnte, Dienstleistungen und Materialien von seinen Lieferanten und Auftragnehmern zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, den tatsächlichen Ergebnissen aktueller oder zukünftiger Explorationsaktivitäten, unvorhergesehenen Rekultivierungskosten; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Preisschwankungen bei Metallen, einschließlich Gold; Wechselkursschwankungen; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbauverbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohr- und Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; das Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass die Kapital- und Betriebskosten höher sind als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; Unfälle, Arbeitskonflikte, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen beim Abschluss von Explorations-, Erschließungs- oder Bauaktivitäten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht eingeholt, erneuert oder geändert werden; Änderungen der nationalen und lokalen staatlichen Regulierung von Bergbaubetrieben, Steuerregeln und -vorschriften sowie andere Faktoren, die in den von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen unter dem Profil auf www.sedar.com bezüglich der Risiken, die Fiore und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und die zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem Stand der Dinge und werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Vorbehalt eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

