IRW-News: Fiore Gold Ltd.: FIORE GOLD meldet Verlängerung der Lebensdauer seiner Pan-Mine in Nevada um zwei Jahre

8. Dezember 2020

--------TSXV-F

OTCQB-FIOGF

Vancouver, British-Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) freut sich, eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenschätzung für seinen Tagebaubetrieb Pan in White Pine County, Nevada, bekannt zu geben.





Höhepunkte:

- Aktualisierte nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 24,0 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,012 Feinunzen pro Tonne ("oz/st") oder 0,41 Gramm pro Tonne ("g/t"), die 290.500 Unzen Gold enthalten (Tabelle 1)

- Die aktualisierte Mineralreservenschätzung stellt einen 6%igen Anstieg der enthaltenen Goldunzen dar und ersetzt die seit der letzten Reservenaktualisierung im September 2018 abgebauten Reserven vollständig

- Aktualisierte gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 31,1 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,014 oz/st (0,47 g/t), die 427.400 Unzen Gold enthalten (Tabelle 2)

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung beträgt 99% der Ressourcenschätzung (gültig ab 10. Februar 2017) zu Beginn von Fiore Gold

- Ein aktualisierter Life of Mine ("LOM")-Plan, der auf der aktualisierten Reservenschätzung basiert, verlängert die Lebensdauer der Mine in Pan bei einer Abbaurate von 14.000 Tonnen Erz pro Tag um zwei Jahre bis ins Jahr 2025, während gleichzeitig ein niedriges Lebensdauer-Streifenverhältnis von 1,66:1 beibehalten wird.

Tim Warman, CEO von Fiore, kommentierte: "Das Explorationsteam von Fiore hat erneut Reserven hinzugefügt und die Lebensdauer der Mine in der Pan Mine bis ins Jahr 2025 verlängert. Unser Verständnis der Geologie und der Kontrolle der Mineralisierung bei Pan hat sich in den letzten drei Jahren enorm verbessert und das Team konnte erfolgreich neue Mineralisierungsgebiete, insbesondere um die Grube North, sowie potenzielle neue Gebiete wie das Ziel Mustang ausfindig machen. Das nächste Programm der Ressourcen- und Reservenerweiterungsbohrungen ist auf Pan bereits im Gange und zielt darauf ab, die Ressourcen zu definieren, mit denen Pan noch viele Jahre lang betrieben werden soll.

Die aktualisierten Reserven- und Ressourcenschätzungen unterstützen weiterhin unsere Strategie, Unzen in der Pan Mine durch methodische und umsichtige Investitionen mittels internen Cashflow zu ersetzen, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern. Bei der Gründung von Fiore Gold beliefen sich die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven und gemessenen und angezeigten Ressourcen der Pan-Mine (mit Wirkung vom 10. Februar bzw. 16. März 2017) auf 318.000 Unzen bzw. 430.000 Unzen. Trotz der etwa drei Jahre andauernden Erschöpfung des Bergbaus belaufen sich die aktualisierten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven für 2020 sowie die gemessenen und angezeigten Ressourcen auf 290.500 Unzen (91% der ursprünglichen Reserven) bzw. 427.400 Unzen (99% der ursprünglichen Ressourcen). Der Ersatz der Reserven und Ressourcen wurde erreicht, wobei in den letzten drei Jahren jährlich etwa 1,5 Millionen $ für Explorationen ausgegeben wurden. Wichtig ist, dass wir diese Ergebnisse seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 ohne Verwässerung der Aktionäre durch zusätzliche Kapitalerhöhungen oder die Aufnahme von Unternehmensschulden erzielt haben. Wir glauben, dass dieser disziplinierte Ansatz uns von vielen unserer Konkurrenten unterscheidet.

Das Ziel des jüngsten Bohrprogramms und der damit verbundenen Aktualisierung der Reserven und Ressourcen war in erster Linie die Umwandlung von abgeleiteten Unzen in Reserveunzen. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven der Pan Mine machen nun 77% der gemessenen und angezeigten Ressourcen aus, im Vergleich zu 61% bei der letzten Reservenaktualisierung im September 2018. Künftige Bohrprogramme werden darauf abzielen, die abgeleitete Kategorie wieder aufzufüllen, insbesondere mit neu identifizierten Zielen wie Mustang, die bisher in keiner Ressourcenkategorie enthalten sind. Wir glauben, dass unsere Geschichte der Umwandlung und unser verbessertes Verständnis der Geologie ein gutes Vorzeichen für unsere Fähigkeit sind, abgeleitete Ressourcen in Zukunft umzuwandeln.

Ein technischer Bericht mit den Details der aktualisierten Ressourcen- und Reservenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens veröffentlicht.

Reserve- und Ressourcen-Aktualisierung

Tabelle 1. Erklärung der Pan Mine Reserve (gültig ab 30. Juni 2020)

Reserven Tonnen Grad Grade Enthalten

(000s) (oz/st) (g/t) es

Gold

(Au koz)

Bewiesen 11,426 0.014 0.47 158.3

Wahrscheinlich 12,031 0.011 0.38 132.2

Bewiesen + Wahrsch23,457 0.012 0.42 290.5

einlich

Wahrscheinliches 26

Leach-Pad-Inventa

r

(

ausbringbar)

Insgesamt bewiesen 317

und

wahrscheinlich

- Die in der obigen Tabelle angegebenen Reserven

sind in einem konstruierten Grubendesign

enthalten, das der Grube Lerchs-Grossmann mit

einem Verkaufspreis von 1.575

US$/

oz Au folgt. Datum der Topographie ist der 30.

Juni

2020

;- In der obigen Tabelle und im nachfolgenden Text

steht die Abkürzung

"

st" für US-Kurztonnen;

- Mineralreserven werden als gelieferte Tonnen und

Gehalt vor der Prozessgewinnung

angegeben. Eine Ausnahme bildet der Bestand an

Laugungskissen, der in Form von gewinnbaren Unzen

Au angegeben wird;

- es gelten die Bestimmungen für externe

Verdünnung. -

Die verwendeten Kosten beinhalten Kosten für den

Erzabbau in Höhe von 2,09 US$/t, Kosten für den

Abbau von Abfällen in Höhe von 1,97 US$/t, Kosten

für die Erzaufbereitung und allgemeine und

kaufmännische Kosten in Höhe von 3,13 US$/t; -

Die Reserven für argilisches (weiches) Erz

basieren auf einem internen

Cutoff-Gehalt ("CoG") von

mindestens 0,003 oz/t Au unter Verwendung eines

Verkaufspreises von 1.575

US$/

oz Au und einer Au-Rückgewinnung von 80%; -

Die Reserven für Siliciumdioxid (hartes) Erz

basieren auf mindestens 0.004

oz/st Au Internal CoG, unter Verwendung eines

Au-Verkaufspreises von US$

1.575/

oz und einer Au-Rückgewinnung von 60%;

- die oben genannten Mineralreserven sind

innerhalb der Mineralressource enthalten und

nicht zusätzlich zu dieser, mit Ausnahme des

Lagerbestands

und des Leach-Pad-Inventars; und

,- die Zahlen in der Tabelle wurden gerundet, um

die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln,

und summieren sich aufgrund von Rundungen

möglicherweise

nicht.

Der Goldpreis ist gegenüber dem Niveau von 1.250 $/Unze, das bei der letzten Aktualisierung der Reserven im Jahr 2018 zugrunde gelegt wurde, erheblich gestiegen, und wir haben diesen Anstieg des Goldpreis mit 1.575 $/Unze der bei der Aktualisierung der Reserven im Jahr 2020 zugrunde gelegt wurde, berücksichtigt. Die Verwendung eines höheren Goldpreises zog natürlich einige Gebiete mit niedrig gradigerem Erz nach sich, was wiederum zu einem niedrigeren Durchschnittsgehalt für die Reservenschätzung als in der vorherigen Reservenschätzung von 2018 führte. Es wird nicht erwartet, dass sich die Gehaltsreduzierung wesentlich auf die laufende Produktion im Geschäftsjahr 2021 auswirken wird.

Tabelle 2. Pan Mine Resourcenstatement (gültig ab 30. Juni 2020)

Ressource Tonnen/ Grad Grad Enthaltenes

(inkl. (000s) (oz/st) (g/t) Gold

Reserve)

(Au koz)

Gemessen 11,416 0.015 0.53 175

Angezeigt 19,714 0.013 0.44 252

Gemessen + 31,130 0.014 0.47 427

Angezeigt

Geschlussfolg3,726 0.016 0.56 61

er

t

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit nachgewiesen. Es gibt keine Gewissheit, dass irgendein Teil der geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt wird;

In der obigen Tabelle und im nachfolgenden Text steht die Abkürzung "st" für US-Kurztonnen;

Die Grubenoptimierung basierte auf einem angenommenen Goldpreis von 1.700 US$/oz, einer Silizium- (Hart-) Erzgewinnung von 60 % für Au und einer argilischen (Weich-) Erzgewinnung von 80 % für Au, Erzgewinnungskosten von 2,09 US$/st, Kosten für den Abbau von Abfällen von 1,97 US$/st, Kosten für die Erzaufbereitung und allgemeine und kaufmännische Kosten von 3,13 US$/st sowie Grubenneigungen zwischen 45 und 50 Grad;

Die Ressourcen werden unter Verwendung eines internen Gold-Cutoff-Gehalts von 0,003 oz/st Au für Blöcke gemeldet, die als argilisch alteriert oder als unverändert gekennzeichnet sind, und eines Cutoff-Gehalts von 0,004 oz/st Au für Blöcke, die als siliziumhaltig alteriert gekennzeichnet sind,

Die Zahlen in der Tabelle wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und summieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

Die aktualisierte Schätzung der Gesamtmineralressourcen ("MRE") wurde von APEX Geoscience Ltd. ("APEX") als Teil einer aktualisierten Machbarkeitsstudie unter der Leitung von SRK Consulting (U. S.) Inc. ("SRK") durchgeführt, derselben Firma, die im Februar 2017 die Pan Mine Feasibility Study abgeschlossen hat.

Der Unterschied zwischen dem Ressourcengehalt und dem Reservengehalt ist eine Folge der Verwässerung, die in der technischen Grubenkonstruktion enthalten ist und die Reservenschätzung einschränkt.

Die Goldmineralisierung bei Pan kommt in nahezu senkrechten Röhren und Körpern aus verkieselter Lösungsbrekzie vor, die am Pilot Shale-Devils Gate Kalkstein-Kontakt neben der Branham-Verwerfung lokalisiert sind oder in stratiformartigen Brekzienkörpern und Zonen, die parallel oder unterparallel zum gefalteten Pilot Shale-Devils Gate Kontakt verlaufen.

Die zur Berechnung der Ressourcen- und Reservenschätzungen verwendete Bohrlochdatenbank besteht aus 1.452 Explorationsbohrlöchern, die von 1978 bis 2016 von früheren Betreibern abgeschlossen wurden (insgesamt 380.081 Fuß), und 267 Bohrlöchern, die von 2018 bis 2020 von Fiore Gold abgeschlossen wurden (insgesamt 107.460 Fuß), was insgesamt 95.181 Proben-/Intervall-Einträge ergibt.

Die MRE wurde mit einer Blockmodellgröße von 20 ft (X) x 20 ft (Y) x 20 ft (Z) berechnet. APEX schätzte den Goldgehalt für jeden Block unter Verwendung von gewöhnlichem Kringing mit lokal variierender Anisotropie, um sicherzustellen, dass die Gehaltskontinuität in verschiedenen Richtungen im Blockmodell reproduziert wird. Das Blockmodell wurde teilweise verwässert, indem ein Abfallgehalt für die Teile der äußeren Blöcke, die den Rand der Grenzen der Schätzungsdomänen überlappen, unter Verwendung von Verbundstoffen innerhalb einer Übergangszone entlang des äußeren Randes der mineralisierten Schätzungsdomänen geschätzt wurde. Der Abfallgehalt wurde dann anteilsmäßig mit dem geschätzten Gehalt für den Teil des Blocks innerhalb der mineralisierten Domäne kombiniert, um einen Endgehalt für jeden überlappenden Block zu erhalten. Das teilweise verwässerte Blockmodell wurde zur Ressourcengrubenoptimierung verwendet. Die MRE wird als unverwässert angegeben und umfasst nur Blöcke oder Blockteile innerhalb der Schätzungsdomänen.

Einzelheiten bezüglich der zur Berechnung der MRE und der Reservenschätzung verwendeten Methodik werden in einem technischen Bericht dokumentiert, der innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR eingereicht und auf der Website des Unternehmens verfügbar sein wird.

Technische Offenlegung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Grundstücke von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean, Chief Operating Officer von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt, mit Ausnahme der Informationen bezüglich der Pan Mine Reserve und der Ressourcenaktualisierungen.

Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., President und Senior Principal von APEX Geoscience Ltd. und eine "Qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapierverwalter ("NI 43-101") hat die Veröffentlichung der wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Aktualisierung der Pan Mine Resource in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Justin Smith, P.E. Mining BSc., SME-RM, ein Senior bei SRK Consulting (U.S.) Inc. und eine "Qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapierverwalter ("NI 43-101") hat die Veröffentlichung der wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Aktualisierung der Pan Mine Reserve in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Eine Beschreibung der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen in der Pan Mine verwendet werden, sowie Datenverifizierungsverfahren und eine allgemeine Diskussion darüber, inwieweit die Schätzungen der wissenschaftlichen und technischen Informationen durch bekannte gesetzliche Bestimmungen beeinflusst werden können, politische oder andere relevante Faktoren, die sich auf die potenzielle Erschließung der Mineralressourcen oder Mineralreserven beziehen, werden in den Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Updated Technical Report on the Pan Gold Mine, White Pine County, Nevada" aufgenommen, der am 30. Juni 2020 in Kraft tritt und von Michael Dufresne, P., erstellt wird.Geol.., P.Geo., Justin Smith, P.E., RM-SME, Deepak Malhotra, RM-SME, Valerie Sawyer, RM-SME, Fredy Henriquez, MSc., RM-SME, und Michael Iannacchione, P.E., erstellt wird.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

- die Goldproduktion in der Pan Mine weiter steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis erhöhen

- Vorantreiben der Exploration und Entwicklung des nahegelegenen Goldgesteinsprojekts

- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen

Im Namen von FIORE GOLD LTD.

"Tim Warman"

CEO

