IRW-News: Fiore Gold Ltd.: FIORE GOLD erweitert Oxid-Gold-Mineralisierung auf PAN Mine mit 39,6 Metern mit 0,60 Gramm Gold und 16,8 Metern mit 1,03 Gramm Gold pro Tonne Gestein

Vancouver, British-Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) freut sich, die Endergebnisse des vor kurzem abgeschlossenen Bohrprogramms in seiner Pan-Mine in Nevada bekannt zu geben.



Dieses Bohrprogramm ist Teil eines langfristigen Programms, das darauf abzielt, die Ressourcen- und Reservenbasis zu erweitern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Die sechsundsiebzig Bohrlöcher, über die hier berichtet wird, wurden an mehreren Stellen rund um die Hauptgrube North Pan gebohrt, sowie ein Bohrloch in der Nähe der kleineren Syncline-Satellitengrube (Abbildung 1). Die Bohrlöcher zielten darauf ab, die bestehenden Oxidressourcen und -reserven sowohl in der Tiefe als auch seitlich über die aktuellen Reservengrenzen hinaus zu erweitern. Insgesamt wurden im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms 2019-2020 auf Pan 183 Bohrlöcher auf insgesamt 21.741 m (71.330 ft) gebohrt, und alle bis auf die letzten paar dieser Bohrlöcher werden in die bevorstehende Ressourcen- und Reservenschätzung einbezogen werden. Die jüngste nachgewiesene und wahrscheinliche Reservenschätzung aus dem Jahr 2018 zeigt 275.600 Goldunzen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,51 g/t Gold (0,015 Unzen/Tonne), mit einem Reserve-Cutoff-Gehalt von 0,21 g/t Gold für die Grube North und die Satellitengruben sowie 0,14 g/t Gold für die Grube South.

Zu den Highlights dieser sechsundsiebzig Bohrlöcher, die alle aus dem Gebiet North Pan stammen, gehören

- Bohrloch PR20-089 ergab 48,8 Meter mit 0,40 g/t Gold

- Bohrloch PR20-092 ergab 16,8 Meter mit 1,03 g/t Gold

- Bohrloch PR20-095 ergab 54,9 Meter mit 0,43 g/t Gold

- Bohrloch PR20-121 ergab 29,0 Meter mit 0,53 g/t Gold

- Bohrloch PR20-132 ergab 39,6 Meter mit 0,60 g/t Gold

- Bohrung PR20-137 ergab 30,5 Meter mit 0,50 g/t Gold

- Bohrloch PR20-147 ergab 38,1 Meter mit 0,49 g/t Gold

- Bohrloch PR20-151 ergab 27,4 Meter mit 0,65 g/t Gold

Tim Warman, CEO von Fiore, kommentierte: "Diese Bohrlöcher stellen die letzten der 140 Bohrlöcher dar, die Ende 2019 und Anfang 2020 im Rahmen eines Ressourcenerweiterungsprogramms gebohrt wurden, und alle bis auf die letzten paar dieser Bohrlöcher werden in die Aktualisierung der Ressourcen und Reserven aufgenommen, die wir voraussichtlich vor Ende September abschließen werden. Das aktualisierte Modell wird mehrere bisher unbekannte Strukturen enthalten, die anscheinend höhergradige Zonen mit Goldmineralisierungen lokalisieren. Diese Strukturen wurden bei detaillierten geologischen Kartierungen in und um die nördlichen und südlichen Gruben erkannt und wurden bei dieser jüngsten Bohrrunde erfolgreich angepeilt. Unser geologisches Team plant bereits die nächste Phase der Bohrungen bei Pan, die darauf abzielt, die Ressourcenbasis weiter zu erweitern, neue Ziele abseits der bestehenden Gruben zu erproben und PQ-Kerne für bestätigende metallurgische Tests in den neu identifizierten Mineralisierungsgebieten zu sammeln.

Ein erstes Achtlochprogramm (PR20-072 bis -079) auf dem Ziel Mustang, das sich etwa 1.500 m nordwestlich der Grube Pan North befindet, stieß auf eine Goldmineralisierung innerhalb einer Struktur mit niedrigem Winkel am Kontakt zwischen dem Pilotschiefer und dem darunter liegenden Devils Gate-Kalkstein. Fünf der acht Bohrlöcher stießen auf eine bedeutende Goldmineralisierung, wobei die besten Abschnitte in PR20-073 mit 13,7 m mit 0,48 g/t Gold und PR20-074 mit 10,7 m mit 0,62 g/t Gold erzielt wurden. Die Zone Mustang wird in der nächsten Bohrphase als Ziel für Folgebohrungen festgelegt, um eine abbaubare Ressource zu definieren.

Ergebnisse

Bedeutende Ergebnisse für die sechsundsiebzig Bohrlöcher, über die hier berichtet wird, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Bei den Bohrlöchern in numerischer Reihenfolge, die nicht in der Tabelle unten aufgeführt sind, handelte es sich um Verwerfungsbohrungen, die zur Unterstützung einer Deponieerweiterung gebohrt wurden:

Loch Von Bis Länge Grade

(m) (m) (m) (g/t Au)

PR20-066 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-067 79.2 99.1 19.8 0.70

enthält 80.8 83.8 3.0 1.46

PR20-068 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-069 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-070 13.7 18.3 4.6 0.30

PR20-071 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-072 45.7 48.8 3.0 1.56

PR20-072 71.6 76.2 4.6 0.41

PR20-073 4.6 18.3 13.7 0.48

PR20-073 27.4 30.5 3.0 0.62

PR20-073 57.9 64.0 6.1 0.28

PR20-074 18.3 19.8 1.5 2.09

PR20-074 56.4 67.1 10.7 0.62

PR20-075 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-076 73.2 80.8 7.6 0.40

PR20-077 4.6 9.1 4.6 0.50

PR20-077 13.7 16.8 3.0 0.31

PR20-077 29.0 32.0 3.0 1.55

PR20-078 16.8 19.8 3.0 0.44

PR20-079 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-080 39.6 42.7 3.0 0.44

PR20-081 7.6 12.2 4.6 0.42

PR20-081 21.3 27.4 6.1 0.34

PR20-082 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-083 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-084 12.2 19.8 7.6 0.24

PR20-084 25.9 45.7 19.8 0.70

PR20-085 45.7 48.8 3.0 0.24

PR20-086 41.1 45.7 4.6 0.40

PR20-087 35.1 50.3 15.2 0.44

PR20-088 35.1 44.2 9.1 0.24

PR20-089 74.7 96.0 21.3 0.36

PR20-089 111.3 160.0 48.8 0.40

PR20-090 103.6 112.8 9.1 0.28

PR20-090 117.3 125.0 7.6 0.26

PR20-091 44.2 47.2 3.0 0.21

PR20-091 51.8 77.7 25.9 0.34

PR20-092 80.8 102.1 21.3 0.53

PR20-092 114.3 131.1 16.8 1.03

enthält 115.8 125.0 9.1 1.48

PR20-093 45.7 50.3 4.6 0.33

PR20-093 80.8 86.9 6.1 0.23

PR20-093 91.4 105.2 13.7 0.27

PR20-094 80.8 106.7 25.9 0.39

PR20-095 0.0 54.9 54.9 0.43

PR20-095 76.2 86.9 10.7 0.36

PR20-096 70.1 85.3 15.2 0.29

PR20-096 94.5 121.9 27.4 0.33

PR20-097 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-098 53.3 67.1 13.7 0.59

PR20-099 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-100 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-103 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-104 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-105 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-106 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-107 42.7 57.9 15.2 0.99

enthält 44.2 50.3 6.1 1.99

PR20-108 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-109 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-110 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-111 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-112 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-113 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-114 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-115 24.4 30.5 6.1 0.40

PR20-116 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-117 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-118 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-119 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-120 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-120 35.1 41.1 6.1 0.72

PR20-121 24.4 53.3 29.0 0.53

enthält 30.5 33.5 3.0 1.51

PR20-129 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-130 39.6 42.7 3.0 0.69

PR20-131 61.0 67.1 6.1 0.67

PR20-131 73.2 93.0 19.8 0.28

PR20-132 42.7 82.3 39.6 0.60

PR20-132 86.9 89.9 3.0 0.23

PR20-132 97.5 109.7 12.2 0.34

PR20-132 155.4 161.5 6.1 0.22

PR20-132 166.1 169.2 3.0 0.25

PR20-133 56.4 86.9 30.5 0.28

PR20-133 91.4 106.7 15.2 0.21

PR20-133 115.8 120.4 4.6 0.36

PR20-134 22.9 56.4 33.5 0.35

PR20-134 74.7 86.9 12.2 0.27

PR20-135 48.8 67.1 18.3 0.35

PR20-136 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-137 32.0 62.5 30.5 0.50

PR20-138 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-143 54.9 57.9 3.0 0.56

PR20-144 59.4 65.5 6.1 0.22

PR20-145 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-146 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-147 51.8 70.1 18.3 0.34

PR20-147 74.7 112.8 38.1 0.49

PR20-148 56.4 68.6 12.2 0.32

PR20-148 79.2 86.9 7.6 0.61

PR20-149 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-150 76.2 82.3 6.1 0.45

PR20-150 86.9 94.5 7.6 0.22

PR20-151 48.8 54.9 6.1 0.25

PR20-151 61.0 88.4 27.4 0.65

enthält 77.7 82.3 4.6 1.11

PR20-152 65.5 73.2 7.6 0.47

PR20-153 keine signifikanten Abfangvorgänge

PR20-154 47.2 50.3 3.0 0.40

Abbildung 2 (Querschnitt 1) ist ein von Südwesten nach Nordosten verlaufender Querschnitt durch das Gebiet North Pan, der eine neue Zone mit einer dicken, oberflächennahen Goldmineralisierung hervorhebt, die sich auf den Pilotkontakt Shale-Devils Gate Limestone konzentriert, der in einer Zone zwischen den Bohrlöchern PR20-081 und PR20-107 durchschnitten wurde. Diese Mineralisierung liegt weit außerhalb der bestehenden grubenbegrenzten Reservenhülle und bietet das Potenzial, die bestehende Ressource und Reservenbasis bei einem relativ geringen Streifenverhältnis zu erweitern. Dieser Querschnitt zeigt auch mehrere mächtige Abschnitte unmittelbar unterhalb und zwischen den aktuellen Gruben North Pan und Red Hill.

Abbildung 3 (Querschnitt 2) ist ein Ost-West-Abschnitt im gleichen allgemeinen Gebiet wie Abbildung 2, der zusätzliche Abschnitte einer Oxidgoldmineralisierung am Pilot-Devils Gate-Kontakt unterhalb der aktuellen Reservengruben in den Bohrlöchern PR20-67, -150 und -051 hervorhebt.

Abbildung 4 (Längsschnitt 3) ist ein annähernd in Nord-Süd-Richtung verlaufender Längsschnitt durch das Gebiet der Grube Nord, der neu entdeckte Gebiete mit mineralisierter Jaspisbrekzie nördlich der Grube Nord (insbesondere die Bohrlöcher PR20-121 und -147) sowie eine weitere mächtige Zone mit starker Mineralisierung entlang des Pilot-Devil's Gate-Kontakts am südlichen Ende der Grube Nord zeigt, die sich weit unterhalb der Basis der aktuellen Reserven-Grube erstreckt (PR20-095, -134 und -135)

Pan Mine Geologie

Bei der Pan-Mine handelt es sich um eine reine Goldlagerstätte im Carlin-Stil, die in Sedimentgestein eingebettet ist und aus drei Hauptmineralisierungszonen besteht, die zurzeit auf über 1.800 m (6.000 Fuß) entlang der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Branham-Verwerfung nachgewiesen wurde. Die Nordzone besteht aus einem großen Körper verkieselter Lösungsbrekzien entlang des westlichen Randes der Branham-Verwerfung. Die Mineralisierung erstreckt sich vom Brekzienkörper entlang des relativ flach liegenden Pilot Shale-Devils Gate Kalkstein-Kontaktes nach Westen. South Pan befindet sich größtenteils in stark tonalterierten und mineralisierten Lösungsbrekzien innerhalb der Branham-Verwerfungszone sowie in tonalterierten Sedimenten entlang des Pilot Shale-Devils Gate Gate Limestone Contact, der von der Branham-Verwerfung aus nach Südosten einfällt. Central Pan besteht aus mehreren kleineren Mineralisierungshülsen, die sich größtenteils entlang des Pilot-Schiefer-Devils-Tor-Kontakts entlang einer Reihe von in west-nordwestlicher Richtung verlaufenden offenen Falten und sekundären Nord-Süd-Verwerfungen befinden.

Technische Offenlegung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Grundstücke von Fiore Gold wurden von Paul Noland (AIPG CPG-11293), VP Exploration von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) bei Pan wurden von Boart Longyear aus Salt Lake City, Utah, durchgeführt. Die Untersuchungen in den Bohrlöchern wurden von Boart-Bohrmannschaften unter Aufsicht von Fiore-Personal mit einem REFLEX-Kreisel für die Nordsuche durchgeführt. Ausgewählte Bohrlöcher wurden zur Qualitätskontrolle zusätzlich von International Directional Services vermessen. Die Bohrlöcher weisen im Allgemeinen eine Neigung von -65 bis -90 Grad unter der Horizontalen auf, und die Bohrschnitte werden als Bohrmächtigkeiten angegeben. Die unregelmäßige Form des Erzkörpers bei Pan erschwert die Schätzung der scheinbaren Mächtigkeit, aber die tatsächlichen Mächtigkeiten liegen im Allgemeinen innerhalb von 60 bis 90 % der gemeldeten Bohrlochabschnitte.

Die Probenentnahme wird von Geologen von Fiore Gold beaufsichtigt, wobei die Proben direkt zum ALS Minerals Lab in Reno, Nevada, transportiert werden, wo die Proben aufbereitet und die Zellstoffe erzeugt werden. Die Proben wurden mittels einer Brandprobe einer 30-Gramm-Ladung (1 Probetonne) mit einem AA-Abschluss auf Gold untersucht oder, falls mehr als 5,0 g/t vorhanden waren, erneut untersucht und mit einem gravimetrischen Abschluss versehen. Bei diesen Proben wurden die gravimetrischen Daten zur Berechnung der Goldabschnitte verwendet. Alle Bohrproben wurden auch einer zusätzlichen Zyanidlaugungsanalyse unterzogen, bei der die Probe mit einer 0,25%igen NaCN-Lösung behandelt und eine Stunde lang gerollt wurde. Ein Aliquot der endgültigen Laugungslösung wird dann zentrifugiert und mittels Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Die QA/QC für alle Bohrproben besteht aus dem Einsetzen und der kontinuierlichen Überwachung zahlreicher Standards und Blindproben in den Probenstrom sowie aus der Entnahme von Doppelproben in zufälligen Abständen innerhalb jeder Charge. Ausgewählte Bohrlöcher werden außerdem mittels ICP-MS auf eine geochemische Suite von 48 Multielementen analysiert. ALS Geochemistry-Reno ist nach ISO 17025:2005 akkreditiert.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der hier erwähnten Ressourcen- und Reservenschätzungen der Pan Mine wurden den technischen Berichten unserer Projekte entnommen und werden hiermit durch Verweis auf diese qualifiziert. Die technischen Berichte, auf die hierin Bezug genommen wird, lauten wie folgt: (1) der Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Updated Technical Report, Pan Gold Project, White Pine County, Nevada", mit Gültigkeitsdatum 30. Juni 2017, der von J.B. Pennington, M.Sc., C.P.G., Kent Hartley, P.E., Justin Smith, P.E., erstellt wurde, RM-SME, und Deepak Malhotra, RM-SME (die "Pan Mine 43-101"), wie in der von Kent Hartley, P.E., und Justin Smith, P.E., RM-SME, vorbereiteten Erklärung zur Pan Minenreserve mit Gültigkeit 30. September 2018 aktualisiert.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten von 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

- die Goldproduktion in der Pan Mine weiter zu steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis zu erhöhen

- die Entwicklung des nahe gelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben

- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen zu erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen

Im Namen von FIORE GOLD LTD.

"Tim Warman" CEO

