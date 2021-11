IRW-News: Feel Foods Ltd.: Feel Foods startet E-Commerce-Plattform für pflanzliche Lebensmittel

IRW-PRESS: Feel Foods Ltd.: Feel Foods startet E-Commerce-Plattform für pflanzliche Lebensmittel

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 18. NOVEMBER 2021 FEEL FOODS LTD. (Feel Foods) (CSE: FEEL) (OTC: FLLLF) (FSE: 1ZF) gab heute bekannt, dass es rechtzeitig zur Weihnachtszeit eine neue E-Commerce-Plattform mit fortschrittlicher Logistik einrichten wird.

Der Webentwickler Able & Howe entwirft die neue E-Commerce-Website mit umfassenden E-Commerce-Funktionen sowie modernsten Bestandskontrollfunktionen, um einen effizienten, effektiven und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Vor der bevorstehenden Weihnachtssaison und dem Start seiner E-Commerce-Plattform stockt Feel Foods sein Personal im Bereich Fulfillment auf und steigert die Produktion seiner beliebten Käsealternative Black Sheep Vegan Cheeze, die zu 100 % im Eigentum des Unternehmens ist, im Vorfeld der erwarteten erhöhten Nachfrage nach diesen Produkten, die bereits auf mehreren Online-Marktplätzen erhältlich sind, darunter www.spud.ca, www.veganofoods.com, Vegan Supply online und www.farmtotablemarket.ca.

Versand und Logistik wurden durch neue Kühltransporteinheiten verbessert, um sicherzustellen, dass die Produkte den Verbraucher mit maximaler Frische und Haltbarkeit erreichen. Investoren, Stakeholder und Kunden von Feel Foods sind eingeladen, Black Sheep auf Instagram.com/blacksheepvegancheeze und auf einem der oben genannten Online-Marktplätze zu folgen, um die einzigartigen Produkte von Black Sheep zu probieren.

David Greenway, CEO von Feel Foods, erklärte dazu: Der mit Spannung erwartete Start unserer neuen E-Commerce-Plattform ist ein bevorstehender Meilenstein für Feel Foods. Dieses Direktvertriebsmodell ist der rentabelste Vertriebskanal im Einzelhandel und ermöglicht es uns, den Vertrieb zu erweitern und gleichzeitig Qualität und Zuverlässigkeit zu kontrollieren.

Unsere Marke Black Sheep Vegan Cheeze baut ihre Präsenz und ihren Vertrieb sowohl online als auch in Geschäften weiter aus und ist jetzt in über 70 Lebensmittelgeschäften in ganz British Columbia erhältlich. Unser Cranberry Voursin ist einer unserer Bestseller und ein perfekter Ersatz für Streichkäse, wenn Sie in der Weihnachtszeit Gäste bewirten. Wir arbeiten derzeit an der Markteinführung spannender neuer pflanzlicher Produkte, die Sie noch vor der diesjährigen Weihnachtszeit genießen können.

Der Markt für pflanzliche Lebensmittel wird zwischen 2020 und 2027 erwartungsgemäß eine jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 11,9 % verzeichnen und bis zum Jahr 2027 auf 74,2 Milliarden Dollar anwachsen.* Das Wachstum dieses Marktes ist in erster Linie auf Faktoren wie die zunehmende Inzidenz von Unverträglichkeiten gegenüber tierischem Eiweiß, die wachsende Urbanisierung mit neuen Verbraucherbedürfnissen, den zunehmenden Anteil an Veganern in der Bevölkerung sowie die erheblichen Investitionen in diesem Sektor zurückzuführen.*

Vegane Streichkäse-Alternative Cranberry Voursin von Black Sheep

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62736/FEEL_FOODS_e-commerce_Nov_18th_2021_GER_PRcom.001.png

Über Black Sheep Vegan Cheeze

Die zu 100 % unternehmenseigene vegane Premium-Käsemarke Black Sheep Vegan Cheeze (Black Sheep) wurde im Jahr 2017 begründet und produziert gegenwärtig eine Vielzahl einzigartiger veganer Milchersatzprodukte in der Großküche und F&E-Einrichtung Okanagan des Unternehmens. Die Black-Sheep-Produkte werden momentan in Lebensmittelgeschäften und gastronomischen Einrichtungen in ganz British Columbia angeboten, unter anderem an ausgewählten Standorten von: IGA, Nesters, The Very Good Butchers, Pomme Natural, Natures Fare, Vegan Supply und vielen weiteren Fachgeschäften in 16 Städten in der gesamten Provinz sowie online und vor Ort auf Bauernmärkten.

Weitere Informationen zu den Black Sheep-Produkten und ihrer Geschichte finden Sie auf: http://blacksheepvegancheeze.com/

Über Feel Foods Ltd.

FEEL ist eine Agrar- und Lebensmittelbeteiligungsgesellschaft, die sich auf innovative Produkte und Technologien in der Lebensmittelbranche konzentriert. Zu ihren 100%igen Beteiligungen zählen die Black Sheep Vegan Cheeze Company, deren 10 einzigartige vegane Milchersatzprodukte derzeit in über 30 Einzelhandelsgeschäften erhältlich sind, und die aus pflanzlichen Hühner-, Schweine- und Rindfleischersatzprodukten bestehende Produktlinie Be Good Plant-based Foods. Daneben beteiligt sich FEEL auch an der Forschung und Entwicklung von pflanzlichen Süßigkeiten, die im Einklang mit der ketogenen Ernährung stehen.

Kontakt:

Joel T Warawa

Corporate Communications

E-Mail: jw@feelfoodsco.com

Website: www.feelfoodsco.com

E-Mail: info@feelfoodsco.com

Instagram: Instagram.com/feelfoodsco

Telefon: 604-235-0010

Referenz für die Statistik:* https://www.prnewswire.com/news-releases/global-plant-based-food-market-report-2020-2027-rising-industry-concentration-with-growth-in-mergers-and-acquisitions-in-the-plant-based-products-space-301268737.html

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, einschließlich des Abschlusses der Beratungsverträge, des Abschlusses der Akquisition und der Annahme der Akquisition und ihrer Bedingungen durch die CSE. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken gehören: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die Unfähigkeit von Feel Foods, eine Akquisition abzuschließen, und andere Risiken, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen setzen. Feel Foods ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

