IRW-News: Feel Foods Ltd.: Feel Foods bringt nach seinem Black Sheep Vegan Cheeze nun auch ein veganen Schlagsahneprodukt auf den Markt

IRW-PRESS: Feel Foods Ltd.: Feel Foods bringt nach seinem Black Sheep Vegan Cheeze nun auch ein veganen Schlagsahneprodukt auf den Markt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 25. NOVEMBER 2021 - FEEL FOODS LTD. (Feel Foods) (CSE: FEEL) (OTC: FLLLF) (FWB: 1ZF) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen nach dem großen Erfolg seines Black Sheep Vegan Cheeze nun auch eine vegane Schlagsahne in den Geschmacksrichtungen Vanille, Schokolade und Espresso auf den Markt bringt. Dieser Schritt folgt auf eine Saison mit grandiosem Produktverkauf und zahlreichen Kundengesprächen.

Das Produkt wird bereits ausgeliefert und in das Vertriebsnetz aufgenommen, das derzeit aus 70 Einzelhändlern, Lebensmitteldienstleistern und Online-Marktplätzen besteht.

David Greenway, CEO von Feel Foods, erklärt: Nachdem das Black Sheep-Team im vergangenen Sommer auf Bauernmärkten sehr positive Bewertungen und Rückmeldungen erhalten hat, war die starke Kundennachfrage ein Treiber für die Einführung des neuen veganen Schlagsahneprodukts. Die vegane Schlagsahne ist im Hinblick auf ihre Textur und ihre Einsatzmöglichkeiten den handelsüblichen Marken wie Cool-Whip sehr ähnlich, enthält aber keine tierischen Inhaltsstoffe. Aus unserer Sicht hat Black Sheep Vegan Cheeze das beste vegane Schlagsahneprodukt am Markt und wir können es kaum erwarten, dass Sie alle es endlich probieren.

Wir möchten alle Anleger, Stakeholder und Kunden von Feel Foods dazu einladen, Black Sheep sowohl auf Instagram.com/blacksheepvegancheeze als auch auf den teilnehmenden Online-Marktplätzen zu folgen und die einzigartigen Produkte von Black Sheep zu probieren, meint Greenway.

Einem aktuellen Bericht der Marktforschungsfirma Grand View Research, Inc. zufolge wird der globale Markt für Milchersatzprodukte bis zum Jahr 2028 voraussichtlich auf 52,58 Milliarden US-Dollar anwachsen und zwischen 2021 und 2028 eine jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 12,5 % verzeichnen.

Über Feel Foods Ltd.

FEEL ist eine Agrar- und Lebensmittelbeteiligungsgesellschaft, die sich auf innovative Produkte und Technologien in der Lebensmittelbranche konzentriert. Zu ihren 100%igen Beteiligungen zählen die Black Sheep Vegan Cheeze Company, deren 10 einzigartige vegane Milchersatzprodukte derzeit in über 30 Einzelhandelsgeschäften erhältlich sind. FEEL besitzt zu 100% die aus pflanzlichen Hühner-, Schweine- und Rindfleischersatzprodukten bestehende Produktlinie Be Good Plant-based Foods, und beteiligt sich auch an der Forschung und Entwicklung von pflanzlichen Süßigkeiten, die im Einklang mit der ketogenen Ernährung stehen.

Kontakt:

Joel T Warawa

Corporate Communications

E-Mail: jw@feelfoodsco.com

Website: www.feelfoodsco.com

E-Mail: info@feelfoodsco.com

Instagram: Instagram.com/feelfoodsco

Telefon: 604-235-0010

Referenz für die Statistik:* https://www.prnewswire.com/news-releases/global-plant-based-food-market-report-2020-2027-rising-industry-concentration-with-growth-in-mergers-and-acquisitions-in-the-plant-based-products-space-301268737.html

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, einschließlich des Abschlusses der Beratungsverträge, des Abschlusses der Akquisition und der Annahme der Akquisition und ihrer Bedingungen durch die CSE. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken gehören: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die Unfähigkeit von Feel Foods, die Akquisition abzuschließen, und andere Risiken, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen setzen. Feel Foods ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62849

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62849&tr=1

