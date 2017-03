IRW-News: Far Resources Ltd. : Far Resources plant ein zweites Bohrprogramm in der Lithiumlagerstätte Zoro, Snow Lake, Manitoba

IRW-PRESS: Far Resources Ltd. : Far Resources plant ein zweites Bohrprogramm in der Lithiumlagerstätte Zoro, Snow Lake, Manitoba

Far Resources plant ein zweites Bohrprogramm in der Lithiumlagerstätte Zoro, Snow Lake, Manitoba

27. März 2017 - Vancouver, BC: Far Resources Ltd (CSE: FAT) (FSE: F0R) www.



farresources.com (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit Pläne für das zweite Bohrprogramm in seiner Lithiumlagerstätte Zoro entwickelt (das Bohrprogramm). Es wird erwartet, dass mit diesem Bohrprogramm die Erkenntnisse über die geologischen Eigenschaften der Lagerstätte verbessert werden und das Unternehmen sich für die weitere Erkundung des Konzessionsgebiets, unter anderem mit weiteren Bohrprogrammen, positionieren kann.

Die Geschäftsleitung und die technischen Berater von Far Resources sind auf der diesjährigen Tagung der Prospectors and Developers Association of Canada in Toronto zusammengekommen, um alle technischen Daten aus dem ersten Bohrprogramm des Unternehmens zu überprüfen. Auf dieser Grundlage wurden zusätzliche geologische Ziele im Pegmatit von Zoro1 identifiziert und optimiert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des dreidimensionalen Modells, das Far Resources von dem Pegmatit erstellt hat, unter anderem durch Integration der Protokolle zu den Bohrkernen und der Untersuchungsergebnisse sowie der oberflächennahen historischen Feldarbeiten, hat zu den Plänen für das Bohrprogramm geführt.

Zur Unterstützung des Bohrprogramms hat das Unternehmen lokale Bohr- und Helikopterunternehmen sowie Untersuchungslabore beauftragt, und der Beginn der Arbeiten steht unmittelbar bevor. Zur Durchführung des Bohrprogramms und zur Vertiefung der Kenntnisse des Unternehmens über die Lithiumlagerstätte Zoro in Zusammenarbeit mit Far Resources haben sich bestimmte Dienstleister bereit erklärt, einen Teil der Vergütungszahlung für die zu erbringenden Dienstleistungen in Form von Aktien zu akzeptieren; damit helfen sie dem Unternehmen, seine Liquidität zu wahren und gleichzeitig die strategischen Vorgaben und Zielsetzungen umzusetzen. Daher hat sich das Unternehmen bereit erklärt, im Rahmen des Bohrprogramms bis zu 1.000.000 Stammaktien (die Aktien) des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,10 pro Aktie auszugeben.

Die Ausgabe der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere unterliegt der Genehmigung der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde Canadian Securities Exchange sowie einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Emissionsdatum. Sämtliche in dieser Pressemitteilung genannten Beträge lauten auf den kanadischen Dollar.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.farresources.com. Far Resources könnte aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu identifizieren, weiterentwickeln und fördern. Far Resources verfügt über Optionen auf den Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro in Manitoba (Kanada) und des Konzessionsgebiets Winston in New Mexico (USA). Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.

###

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD.

Keith C. Anderson, President 604-805-5035

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder anerkannt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit der Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und Ausdruck der aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Ansichten und Annahmen des Managements sowie den derzeit vorliegenden Informationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich zukünftige Ergebnisse erheblich von den erwarteten unterscheiden. Diese vorsorglichen Hinweise sowie diejenigen, die in den auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen ausgewiesen sind, gelten ausdrücklich für sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben - zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von zukünftigen Ereignissen oder Umständen. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39298 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39298&tr=1

