IRW-News: Far Resources Ltd. : Far Resources entdeckt Tantalpotenzial auf seinem Zoro Lithiumgrundstück mit 0,113 % Ta2O5 und entsendet Erkundungsteams

1. November 2017 - Far Resources Ltd (CSE:FAT) (FSE:F0R) (OTC:FRRSF) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, bekannt geben zu können, dass die Prüfung der Analysedaten aus 310 Bohrkernproben, 87 Gesteinsproben und die Auswertung einer geochemischen MMI-Bodenuntersuchung (Mobile Metal Ion) auf die Entdeckung eines neuen Tantalpotenzials auf seinem Zoro Lithiumgrundstück hindeuten.





Der Zoro Lithium Pegmatit Bei Zoro handelt es sich um einen Pegmatit des Lithium-Cäsium-Tantal-Typs (LCT) mit einem bestätigten hohen Anteil an Lithiummineralisierungen, der vorwiegend in hellgrünem Spodumen vorkommt. Die Durchschneidung von 0,113 % Tantal (Ta2O5) in Bohrloch DDH FAR16-001 im Jahr 2016 und das Vorliegen erhöhter Analysewerte für Tantal auf dem Grundstück haben das Unternehmen veranlasst, das Tantalpotenzial weiter zu erkunden. Die Auswertung der neuen geochemischen Bodenuntersuchung (siehe Pressemitteilung vom 7. September 2017) bestätigte ein bis dahin unerkanntes Tantalvorkommen und Lithiumanomalien.

Geochemische Gesteins- und Bodenuntersuchungen Neue Multielement-Daten aus kürzlich abgeschlossenen MMI-Untersuchungen verwiesen auf zahlreiche Anomalien in einem mit Deckgestein überlagerten Terrain, angrenzend an ein lithium- und tantalhaltiges Pegmatitgestein, das als Aufschluss freiliegt. Die Anomalien enthalten die Elemente Lithium, Tantal, Niob, Rubidium, Zinn und Wolfram und ihre Auswertung deutet auf eine Fortsetzung des Pegmatits unter der Bodendecke hin. Bodenanomalien in Gebieten, wo der Aufschluss von glazialen Sedimenten und organischen Böden überdeckt ist, zeigen ein Potenzial für weiteres tantal- und lithiumhaltiges Pegmatitgestein. Beide Szenarien befinden sich auf dem erst kürzlich optionierten Gelände des Zoro Grundstücks.

Keith Anderson, President und CEO von Far Resources, sagte dazu: Das hohe Tantalvorkommen auf dem Grundstück und unser aufregendes Testergebnis von 0,113 % Ta2O5 unterstreicht die Annahme einer möglicherweise beträchtlichen Tantal-Mineralisierung bei unseren lithiumhaltigen Pegmatiten. Die erfolgreiche geochemische MMI-Untersuchung konnte Tantal- und Lithiumanomalien in Gebieten mit bodenüberdeckten Aufschlüssen nachweisen und eröffnet uns neue Explorationsziele, wo wir zuvor keine Erkundungen anstellen konnten. Daher haben wir zwei Prospektierungsteams an den Snow Lake geschickt, die weitere Untersuchungen in den Gebieten durchführen werden, wo Multielement-Anomalien mit Tantal und Lithium in Pegmatit dokumentiert wurden.

Tantalit Die Mineralgruppe Tantalit (Mn, Fe)(Ta, Nb)2O6 ist die wichtigste Quelle für das Metall Tantal. Das Mineral ist dunkel-blaugrau, dicht und sehr hart und kommt selten in Pegmatit vor. Es wird in der Elektronikindustrie für die Herstellung von Kondensatoren und hochleistungsfähigen Widerständen verwendet. Es wird weiterhin Legierungen hinzugefügt, um die Härte, Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. Das Metall findet Verwendung für Dental- und Operationsinstrumente und Implantate, da es keine Immunreaktion hervorruft.

Derzeit beträgt der Preis für das Metall Tantal 128,50 US-Dollar pro Kilogramm oder 128.200 US-Dollar pro Tonne.

Optionen Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass es bestimmten Beratern 1.000.000 Optionen für den Erwerb von Stammaktion auf Eigenkapital des Unternehmens (die Optionen) eingeräumt hat. Jede Option steht für das Recht auf den Erwerb einer (1) Stammaktie im Eigenkapital des Unternehmens zu einem Optionspreis von 0,475 US-Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung.

Die in dieser Mitteilung erwähnte Emission von Wertpapieren unterliegt der Genehmigung der kanadischen Börsenaufsicht. Alle hier angegebenen Beträge befinden sich in kanadischen Funds.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources kann aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu lokalisieren, auszubauen und ihr Potenzial zu erschließen. Far Resources verfügt derzeit über zwei Mineralprojekte. Das Lithiumprojekt Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake (Manitoba). Manitoba wurde vom Fraser Institute als das weltweit zweitbeste Rechtssystem für Bergbauinvestitionen eingestuft. Das zweite Projekt ist das Projekt Winston in New Mexico (USA). Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Bergbaugebiet mit potenziellen Silber- und Goldlagerstätten. Auch New Mexico wird vom Fraser Institute als eines der 25 bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt eingestuft. Für umfassende Informationen über unsere derzeitigen Projekte besuchen Sie bitte unsere Webseite www.farresources.com. Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden vom qualifizierten Sachverständigen (NI 43-101) Mark Fedikow P.Geo. geprüft und freigegeben.

### FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD. Keith C. Anderson, President 604-805-5035

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (unter anderem auf die von uns geplante Exploration des Projekts Winston und des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro) und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

